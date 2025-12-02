デ・ラウレンティス、ナポリを支持「昨年より強くなった。新加入選手にはユニフォームへの愛着を持たせなければならない」

アウレリオ・デ・ラウレンティス、嵐を乗り越え、ナポリを奮起させる。
グラン・ガラ・デル・カルチョの傍らで『スカイ』のインタビューに応じた会長は、ローマでの敗戦後にイタリア王者が首位を奪還したリーグ戦継続に向けて楽観的な見解を示した。
ADLは、2度のスクデット優勝と、オリンピコでの試合の勝者となったダヴィド・ネレスについても言及した。
「多くの『事故』が起きると、ロッカールームにも問題が生じるのは当然だ。さらに、ボローニャを過小評価している。彼らは偉大なチームであり、偉大な監督を擁している」
「ラ・スペツィアで敗戦した時、彼がそこで監督を務めていたので、私はイタリアーノを称賛しに行った。それは彼が優秀であることを意味していたからだ。私は彼に親しみを感じ続けており、尊敬している」
「ナポリは昨年よりもさらに強くなっていると思う。新加入選手たちを評価し、このユニフォームに愛着を持ってもらうためには、彼らを試す必要がある。出場時間が少ないと選手はチームに馴染めないが、こうした『事故』によって新加入選手たちはその実力を示す機会を得ることができ、彼らは素晴らしい選手たちだ」
「我々は素晴らしいリーグ戦を続けていくことを確信しているが、20チームも参加しており、他のチームもすべて実力があるため、それらへの敬意も必要だ」
「どちらのスクデットが私をより感動させたか？ その感動そのものは明確な基準を持つことはできず、その瞬間を生き、捉えるものだ。多くの人は愛が感情であると誤解しているが、愛は完璧な原動力であり、そのためそれを評価し、所有できる人はほとんどいない。愛をもって仕事に取り組む限り、仕事に対する深い敬意と尊重の念が必要だ」
「ネレス？ 昨年は1つの大会しかなく、選手たちの特徴をすべて引き出すのは難しかった。今年は複数の戦線と負傷者が出たことで、他の選手たちがより多く出場し、その特徴を際立たせることができる。彼はすでに3ゴールを決めており、昨シーズンの2ゴールを上回っている。しかもまだ第13節に過ぎない」