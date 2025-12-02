デ・ラウレンティス、ナポリを支持「昨年より強くなった。新加入選手にはユニフォームへの愛着を持たせなければならない」

「多くの『事故』が起きると、ロッカールームにも問題が生じるのは当然だ。さらに、ボローニャを過小評価している。彼らは偉大なチームであり、偉大な監督を擁している」

「ラ・スペツィアで敗戦した時、彼がそこで監督を務めていたので、私はイタリアーノを称賛しに行った。それは彼が優秀であることを意味していたからだ。私は彼に親しみを感じ続けており、尊敬している」