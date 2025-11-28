Getty
クリスティアーノ・ロナウドがメッセージ、ポルトガル代表U-17はW杯制す
決勝点は32分に決まった。
ベンフィカのFWアニシオ・カブラルが至近距離からネットを揺らし、今大会7得点目を記録。オーストリアは後半に同点弾を狙って猛攻を仕掛けたが、ポルトガルの堅固な守備陣がこれを防いだ。
この勝利はポルトガルにとって歴史的なマイルストーンとなり、準決勝でブラジルを劇的なPK戦の末に破って決勝進出を果たした無敗の大会を締めくくるものとなった。
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表U-17チームや選手に対し、多大な支援を惜しまない。
リーダー兼メンターとしての役割を自覚し、次世代のポルトガル人選手たちに助言と励ましを惜しみなく与えている。代表チームへの献身は若手選手の模範ともなっており、彼自身が「祖国を代表することに勝るものはない」と語った。
ポルトガルがオーストリアに勝利した後、ロナウドはインスタグラムで6億6800万人のフォロワーに向けて画像を共有し、「偉大な者たちよ！おめでとう、世界王者！」と記した。
カタールで開催されたU-17ワールドカップは、大会形式の大幅な刷新とポルトガルの初優勝という画期的な出来事となった。
出場チーム数が48チームに大幅拡大され、隔年開催から年次開催へ移行。カタールは2025年から2029年までの5大会連続で主催国に決定した。
主な特徴として、コンパクトな大会構想が挙げられ、試合の大半が最新鋭のアスピレ・ゾーンで開催されたため、ファンは複数の試合を容易に観戦できた。こうした展開は、より頻繁な高水準の国際大会を提供することで若手育成を加速させるというFIFAの戦略に焦点を当てたものだった。
大会の拡大版・単一都市開催方式は、2022年シニアワールドカップ向けに建設された施設を活用し、運営効率の高さが評価された。
世界的なサッカーのアイコンは現役生活の晩年を迎えつつあり、来年のワールドカップで世界舞台での最後の輝きを目指す一方、ブランド・ロナウドを構築するための複数の道を追求し続けている。
ポルトガルのスーパースターは総合格闘技（MMA）への進出を発表し、UFCのレジェンドであり同胞であるイリア・トプリアとの提携によりWOW FCで新たな役割を担うことを明らかにした。
かつて小規模プロモーションだったWOW FCは、欧州で最も急成長するMMA団体の一つへと躍進。過去1年で観客動員数は400パーセント以上急増し、イベントでは常に5,000枚以上のチケットが販売されている。 現在では170カ国以上で生中継が行われている。ロナウドの加入により、スポーツと文化・ファッション・エンターテインメント・教育を融合させる彼の関与を活かし、欧州・中南米・中東への事業拡大が加速する見込みだ。
ロナウドは声明で次のように述べた。「MMAは私が心から信じる価値観―規律、敬意、忍耐力、そして絶え間ない卓越性の追求―を体現している。WOW FCは唯一無二で力強いものを築き上げており、このプロジェクトに参加し、このスポーツの地位向上と次世代の鼓舞に貢献できることを誇りに思う」
さらにソーシャルメディアの別投稿で彼は次のように付け加えた：「大きなニュースをお知らせできることを嬉しく思います。私は@wowfcmmaの株主になります！私たちが共有する価値観。規律、敬意、忍耐力、そして卓越性への不断の追求は私が心から信じるものです。WOW FCはユニークで力強い何かを築き上げており、このプロジェクトに参加し、このスポーツを昇華させ、次世代を鼓舞する一助となれることを誇りに思います」
