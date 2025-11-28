クリスティアーノ・ロナウドがメッセージ、ポルトガル代表U-17はW杯制す

世界的なサッカーのアイコンは現役生活の晩年を迎えつつあり、来年のワールドカップで世界舞台での最後の輝きを目指す一方、ブランド・ロナウドを構築するための複数の道を追求し続けている。

ポルトガルのスーパースターは総合格闘技（MMA）への進出を発表し、UFCのレジェンドであり同胞であるイリア・トプリアとの提携によりWOW FCで新たな役割を担うことを明らかにした。

かつて小規模プロモーションだったWOW FCは、欧州で最も急成長するMMA団体の一つへと躍進。過去1年で観客動員数は400パーセント以上急増し、イベントでは常に5,000枚以上のチケットが販売されている。 現在では170カ国以上で生中継が行われている。ロナウドの加入により、スポーツと文化・ファッション・エンターテインメント・教育を融合させる彼の関与を活かし、欧州・中南米・中東への事業拡大が加速する見込みだ。

ロナウドは声明で次のように述べた。「MMAは私が心から信じる価値観―規律、敬意、忍耐力、そして絶え間ない卓越性の追求―を体現している。WOW FCは唯一無二で力強いものを築き上げており、このプロジェクトに参加し、このスポーツの地位向上と次世代の鼓舞に貢献できることを誇りに思う」

さらにソーシャルメディアの別投稿で彼は次のように付け加えた：「大きなニュースをお知らせできることを嬉しく思います。私は@wowfcmmaの株主になります！私たちが共有する価値観。規律、敬意、忍耐力、そして卓越性への不断の追求は私が心から信じるものです。WOW FCはユニークで力強い何かを築き上げており、このプロジェクトに参加し、このスポーツを昇華させ、次世代を鼓舞する一助となれることを誇りに思います」