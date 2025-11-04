現役引退後の計画は？C・ロナウドがサッカーを終えた後の将来について告白

C・ロナウドが最終的にブーツを脱ぐとき、豊富な専門知識と経験を共有できるため、サッカー界に留まるよう多くの呼びかけがあるだろう。だが、コーチング、監督、またはスポーツ内のエグゼクティブの役割は、5度のバロンドール受賞者には魅力的ではないようだ。

「ゴールを決めるためにサッカーで得るアドレナリンに匹敵するものはない」とC・ロナウドは説明し、サッカーから引退することでようやく他のことを追求する時間ができることを明かした。

「僕には他の情熱がある。（引退したら）自分のためにもっと時間ができ、家族のためにもっと時間ができ、子供たちを育てることができる。僕はもっと家族的な人間になりたい、もっと存在感を持ちたい。また、自分の趣味を持ちたい。僕はUFC、格闘技を見るのが好きだ。パデルが好きだ。そして自分の会社についてもっと学びたい。もちろん、僕は（フルタイムの）YouTuberにはならないが、そこにいたい。学ぶためにもっと時間をかけるつもりだ。面白いことや、以前はやったことのないことをやると思う。なぜなら、僕は正しいことをしてパフォーマンスを発揮するために、1日24時間サッカーに生きているからだ」