現役引退後の計画は？C・ロナウドがサッカーを終えた後の将来について告白
2022年にマンチェスター・ユナイテッドからの退団を告げるインタビューでピアーズ・モーガン氏を聞き手に選んだC・ロナウドは、今回も物議を醸すこのメディアパーソナリティと再びタッグを組み、YouTubeチャンネル『Piers Morgan Uncensored』に出演した。
2026-27シーズン終了までサウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ナスルと契約している40歳のC・ロナウドは、最終的な引退について率直に尋ねられた。「間もなく」とC・ロナウドは答え、何年も前からどうなるかを考えていたことを明かした。「準備はできていると思う。もちろん大変だろう。難しいだろうね、うん。おそらく泣くだろう。非常に、非常に難しいだろうが、僕は25、26、27歳の頃から将来を準備してきた。だから、そのプレッシャーを乗り越えることができると思うよ」
C・ロナウドが最終的にブーツを脱ぐとき、豊富な専門知識と経験を共有できるため、サッカー界に留まるよう多くの呼びかけがあるだろう。だが、コーチング、監督、またはスポーツ内のエグゼクティブの役割は、5度のバロンドール受賞者には魅力的ではないようだ。
「ゴールを決めるためにサッカーで得るアドレナリンに匹敵するものはない」とC・ロナウドは説明し、サッカーから引退することでようやく他のことを追求する時間ができることを明かした。
「僕には他の情熱がある。（引退したら）自分のためにもっと時間ができ、家族のためにもっと時間ができ、子供たちを育てることができる。僕はもっと家族的な人間になりたい、もっと存在感を持ちたい。また、自分の趣味を持ちたい。僕はUFC、格闘技を見るのが好きだ。パデルが好きだ。そして自分の会社についてもっと学びたい。もちろん、僕は（フルタイムの）YouTuberにはならないが、そこにいたい。学ぶためにもっと時間をかけるつもりだ。面白いことや、以前はやったことのないことをやると思う。なぜなら、僕は正しいことをしてパフォーマンスを発揮するために、1日24時間サッカーに生きているからだ」
サッカー以外のことで人生を送りたいというC・ロナウドの願望は、スポーツから完全に離れることを示唆しており、これは彼が役員室での現役後のキャリアを検討する可能性があるという最近の憶測、おそらくマンチェスター・ユナイテッドに戻る可能性さえあるという話が実現する可能性が非常に低いことを意味している。
2008年にC・ロナウドとともにチャンピオンズリーグで優勝した元チームメイトのウェス・ブラウン氏は、C・ロナウドがそのような形でサッカーに関わり続けることは十分あり得ると述べていた。「彼は間違いなく役員室に移ることができる。彼はコーチングから離れてエグゼクティブレベルに移る能力を持っている、100パーセントね。なぜダメなんだい？彼がそれを楽しんでいるなら、彼にとって完璧だろう」
C・ロナウドはおそらく、アル・ナスルとの契約終了前にキャリアに終止符を打つことはないだろう。報道によれば年間2億5700万ユーロ（約453億円）相当という信じられないほど利益が大きいことに加え、ベテランフォワードは依然としてクラブで自由に得点を挙げており、トロフィーを追い続けている。
サウジアラビアへの移籍以降、主要な国内または国際的なトロフィーがないこと、これまでの唯一のタイトルは2023年のアラブクラブチャンピオンズカップだけなのは、C・ロナウドの記録における注目すべき汚点だ。アル・ナスルは、アル・イテハドとアル・ヒラルがここ数シーズンでプロリーグを制覇するのを見てきたが、キングスカップやより広範な大陸での成功も彼らには及ばなかった。
ただ、2025-26シーズンのこれまでのところアル・ナスルは7試合を終えて100パーセントの勝率で、国内テーブルのトップに立っている。今シーズンは二次的なAFCクラブ大会にのみ出場しているが、来年にはチャンピオンズリーグエリートに復帰できる可能性がある。おそらくC・ロナウドのサッカーにおける最後のダンスとなるだろう。そして、来夏にはポルトガル代表としてワールドカップへの最後の挑戦も控えている。
