アルゼンチンのレジェンドであるメッシは、カタール2022でアルゼルチン代表を記念すべき優勝に導き、すでに世界王者のタイトルを手にした。今、彼はアメリカ、カナダ、メキシコで行われる大会でタイトル防衛に参加すると見られている。

C・ロナウドもその大会に向かう予定で、不滅のフォワードは6度目のワールドカップ本大会に臨む時点で41歳になる。彼はポルトガル代表で欧州選手権優勝と2度のUEFAネーションズリーグ優勝を果たしているが、まだメダルコレクションを完成させていない。

ネグレド氏は、C・ロナウドが輝かしいキャリアで数々の記録を打ち破ってきたことから、最高の形で引退したいと考えるだろうと見解を明かした。彼は通算1,000ゴールの達成を目指しており、サウジ・プロリーグのアル・ナスルと2027年までの2年間の契約延長に合意している。

多くの人がC・ロナウドはそれ以降もプレーを続ける可能性があると示唆しており、長男のクリスティアーノ・ジュニアとチームメイトになるチャンスを得るかもしれない。そして、彼のサッカーへの情熱は衰える兆しを見せていない。