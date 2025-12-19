Getty
引退時は「ナンバーワン」でありたい？レアルOBはC・ロナウドが「最後の言葉」を語る準備ができていないと主張
アルゼンチンのレジェンドであるメッシは、カタール2022でアルゼルチン代表を記念すべき優勝に導き、すでに世界王者のタイトルを手にした。今、彼はアメリカ、カナダ、メキシコで行われる大会でタイトル防衛に参加すると見られている。
C・ロナウドもその大会に向かう予定で、不滅のフォワードは6度目のワールドカップ本大会に臨む時点で41歳になる。彼はポルトガル代表で欧州選手権優勝と2度のUEFAネーションズリーグ優勝を果たしているが、まだメダルコレクションを完成させていない。
ネグレド氏は、C・ロナウドが輝かしいキャリアで数々の記録を打ち破ってきたことから、最高の形で引退したいと考えるだろうと見解を明かした。彼は通算1,000ゴールの達成を目指しており、サウジ・プロリーグのアル・ナスルと2027年までの2年間の契約延長に合意している。
多くの人がC・ロナウドはそれ以降もプレーを続ける可能性があると示唆しており、長男のクリスティアーノ・ジュニアとチームメイトになるチャンスを得るかもしれない。そして、彼のサッカーへの情熱は衰える兆しを見せていない。
C・ロナウドがレアル・マドリーに移籍した2009年の夏、レアルに再加入してから数週間後に再び移籍したネグレド氏は『BetVictor』で自身の見解を明かした。
「引退は難しい。決断を下すのは困難だ。この場合、クリスティアーノが決めたゴール数は驚異的で、メッシも同様だ。しかし、キャリアを終える良い方法はトロフィーを獲得すること。クリスティアーノを少し知っている限り、彼はまだ最後の言葉を語っていないと思う。身体的な面では彼はまだ持ちこたえていて、それは簡単なことではない。彼は人生、キャリアの絶頂期にあり、その年齢で維持し続けているレベルは高いんだ。彼らは引退するときにナンバーワンでありたいと思うだろう。彼らは勝利への欲求、最高でありたいという欲求を持つ選手だ。だからこそ、彼らはまだ競争力を保っている。おそらく人々はそれらのリーグが競争力が低いと思うだろう。40歳で、一人は40歳、もう一人は38歳だが、サッカー選手がその年齢でそのレベルの要求に耐えることは簡単ではない」
メッシは2025年にインテル・マイアミをMLSカップ制覇に導き、自身も歴史的な2度目のMVP賞を獲得した後、インテル・マイアミと新たに3年契約を結んでおり、すぐに引退する兆しはない。8度のバロンドール受賞者はアメリカでの時間を楽しんでおり、一方のC・ロナウドは中東のトレンドセッターとなって以来、成功を収めている。彼はサウジのサッカーの水準を定期的に賞賛しており、MLSやフランスのリーグ・アンを上回っていると主張している。
ネグレド氏は、C・ロナウドがリヤドで多くの課題に直面していることを認めているが、競争レベルがヨーロッパのトップディビジョンに匹敵するとは確信していない。セビージャとマンチェスター・シティでプレーし、ドバイのアル・ナスルで過ごした経験を持つ元フォワードは自身の思いを口にした。
「サウジでプレーすることは、湿度と暑さのために難しい。あれらは湿度の高い国だと思う。最初の数日間は狂気じみていて、体への感覚、そこにいることが大変だった。サッカーのレベルでは、おそらく違う。サッカーのレベルはスペインのディフェンスと同じではないが、気候が90分間の試合をプレーすることを非常に困難にしている」
C・ロナウドにはスポルティングへの原点回帰が噂されており、ニューウェルズ・オールドボーイズは地元出身のヒーローであるメッシへの関心を維持していまる。両者とも、高額な契約が終了する際に現在の環境で引退することを決めるかもしれない。最高レベルで証明すべきことは何も残っていないからだ。
