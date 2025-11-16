C・ロナウドが出場停止で離脱後にチームメイトへ応援メッセージ「今日も、そしてこれからもずっと一緒に！」

C・ロナウドは週末、アルメニア戦を前にポルトガル代表から帰国した。40歳のC・ロナウドは先週のアイルランド戦で退場処分を受け、不満の残る夜を過ごしました。

C・ロナウドは試合開始から60分の時点で、DFダラ・オシアへの肘打ちで退場となり、これが国際試合での初めての一発退場となった。C・ロナウドはアルメニア戦を出場停止で欠場し、国際試合での一発退場は2試合の出場停止となるため、ポルトガルがプレーオフを回避した場合、2026年ワールドカップの初戦も欠場することになる。

アイルランド戦の前、C・ロナウドは「良い子にする」と約束していた。「ここのファンは本当に好きだ。代表チームへのサポートは素晴らしい。ここで再びプレーできることは喜びだ。明日はあまりブーイングされないことを願っている。約束する、良い子にするから」と語っていた。