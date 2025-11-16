Getty Images Sport
C・ロナウドが出場停止で離脱後にチームメイトへ応援メッセージ「今日も、そしてこれからもずっと一緒に！」
C・ロナウドは週末、アルメニア戦を前にポルトガル代表から帰国した。40歳のC・ロナウドは先週のアイルランド戦で退場処分を受け、不満の残る夜を過ごしました。
C・ロナウドは試合開始から60分の時点で、DFダラ・オシアへの肘打ちで退場となり、これが国際試合での初めての一発退場となった。C・ロナウドはアルメニア戦を出場停止で欠場し、国際試合での一発退場は2試合の出場停止となるため、ポルトガルがプレーオフを回避した場合、2026年ワールドカップの初戦も欠場することになる。
アイルランド戦の前、C・ロナウドは「良い子にする」と約束していた。「ここのファンは本当に好きだ。代表チームへのサポートは素晴らしい。ここで再びプレーできることは喜びだ。明日はあまりブーイングされないことを願っている。約束する、良い子にするから」と語っていた。
C・ロナウドは自宅から試合を観戦することになるが、日曜日の朝、インスタグラムで代表チームへの応援メッセージを投稿した。「頑張れチーム！今日も、そしてこれからもずっと一緒に！ポルトガルのために、そして我々の国旗のために！」と公式SNSアカウントに投稿された。
C・ロナウドの不在により、PSGのストライカーであるゴンサロ・ラモスがアルメニア戦で先発すると予想されている。24歳の彼は予選ではまだ得点していないが、ポルトで行われるアルメニア戦での得点を期待されている。アルメニアは5試合中4試合で敗北しており、9月の両者の対戦では0-5で敗れている。
C・ロナウドを起用できない一方で、ロベルト・マルティネス監督は、アイルランド戦を出場停止で欠場していた重要な攻撃的選手を迎え入れることができる。ブルーノ・フェルナンデスがアルメニア戦でスタメン復帰する見込みだ。
ポルトガルはグループFで首位に立つが、先月のハンガリー戦での2-2の引き分けと木曜日のアイルランド戦での0-2の敗戦により、リードはわずか2ポイントに縮まっている。
アイルランドはハンガリーと対戦し、両チームの差はわずか1ポイントだ。アイルランドは2連勝でプレーオフ圏内に返り咲いたが、ハンガリーを抜いて2位に入るには今日勝利する必要がある。
C・ロナウドは、来週末のアル・ナスル対アル・ハリージ戦で木曜日の退場から気持ちを切り替えることを望んでいる。また、ホルヘ・ジェズス監督のもと、アル・ナスルはサウジ・プロリーグで開幕8連勝と完璧なスタートを切っている。
C・ロナウドは今シーズン、サウジ・プロリーグで9得点を記録し、アル・ナスルのスター選手として活躍。C・ロナウドより多く得点しているのは、同じポルトガル出身で10得点を記録しているジョアン・フェリックスだけだ。
次の対戦相手アル・ハリージは6位で、今シーズンのアウェイリーグ戦4試合中2試合で勝利している。
