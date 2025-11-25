C・ロナウドが難を逃れる！？FIFAが暴力行為を認めず、ワールドカップの出場停止が取り消しに

C・ロナウドは、オシェイへの暴力行為でレッドカードを受けたことから、2026年の北米ワールドカップの初戦、2試合目を欠場すると予想されていた。だが、FIFAの規律委員会は、ポルトガル主将の行為は1試合の出場停止に値するのみと判断。彼はすでにロベルト・マルティネス監督のアルメニア戦を欠場することでこの処分を消化したことになった。ただし、彼の処分には執行猶予付きの2試合出場停止も含まれており、今後365日以内に同様の違反が再び認定された場合に発動されるとのことだ。

C・ロナウドは試合開始から1時間弱で退場となった。スウェーデン人主審のグレン・ニーベリ氏がVARを確認した後、当初イエローカードを提示していたもののレッドカードに判定を変更した。映像確認では、オシェイとの競り合いの中で、C・ロナウドが周囲にボールがない状況でオシェイの背中に明らかに肘打ちをしたことが主審にとって明白だった。