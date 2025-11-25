Getty
C・ロナウドが難を逃れる！？FIFAが暴力行為を認めず、ワールドカップの出場停止が取り消しに
C・ロナウドは、オシェイへの暴力行為でレッドカードを受けたことから、2026年の北米ワールドカップの初戦、2試合目を欠場すると予想されていた。だが、FIFAの規律委員会は、ポルトガル主将の行為は1試合の出場停止に値するのみと判断。彼はすでにロベルト・マルティネス監督のアルメニア戦を欠場することでこの処分を消化したことになった。ただし、彼の処分には執行猶予付きの2試合出場停止も含まれており、今後365日以内に同様の違反が再び認定された場合に発動されるとのことだ。
C・ロナウドは試合開始から1時間弱で退場となった。スウェーデン人主審のグレン・ニーベリ氏がVARを確認した後、当初イエローカードを提示していたもののレッドカードに判定を変更した。映像確認では、オシェイとの競り合いの中で、C・ロナウドが周囲にボールがない状況でオシェイの背中に明らかに肘打ちをしたことが主審にとって明白だった。
- Getty
アイルランド戦でのレッドカードは、C・ロナウドの代表キャリアで初めてのものだった。ポルトガル主将は代表226試合で一度も退場になったことがなかった。この規律記録がFIFA規律委員会の判断に大きく影響した可能性があると報じられている。
しかし、C・ロナウドとオシェイの衝突はこれが初めてではなく、2021年にアル・ナスルのスターが彼を平手打ちしたように見える場面があり以前にも衝突していた。その時もオシェイは倒れたが、主審とVARはその出来事を見逃し、C・ロナウドはアイルランド選手への攻撃を免れていた。しかし今回は同じようにはいかなかった。
アルメニア戦でのC・ロナウドの欠場は、ファンからマルティネス監督のワールドカップ代表における5度のバロンドール受賞者の位置づけについて深刻な疑問を投げかけた。ポルトガルの攻撃がはるかにスムーズに見えたためだ。2022年ワールドカップでも同様で、フェルナンド・サントス監督はカタール大会を通じてC・ロナウドを控え選手として起用し、ゴンサロ・ラモス、ジョアン・フェリックス、ディオゴ・ジョタといったスター選手を先発させていた。
しかし、モロッコ戦での準々決勝敗退により、サントス監督は解任され、マルティネス監督がポルトガル代表の監督に就任した。元ベルギー代表監督は、元レアル・マドリーのスターを迅速にチームに再統合し、昨年のネーションズリーグ優勝に導いた。
それでも、2026年ワールドカップに向けて、C・ロナウドをポルトガル代表の中心選手とすることが最善の道なのかという疑問が依然として提起されている。ポルトガルはW杯の舞台で史上初のトロフィー獲得を目指している。
- Getty Images Sport
最高レベルでのC・ロナウドのフォームに関する疑問がある中、マルティネス監督がワールドカップ直前にチーム構成を変更する可能性は極めて低い。そのため、ポルトガルが北米で2026年ワールドカップキャンペーンを開始する際、C・ロナウドがスタメンの筆頭になることはほぼ確実だ。
しかし、気性の荒いC・ロナウドは大会を通じて感情を抑える必要がある。再び退場となったり、FIFAの規定に違反したりすれば、ワールドカップの後半戦を欠場する可能性があるからだ。
広告