Getty/GOAL
アモリムは奇跡を起こせない？C・ロナウドはマン・Uが依然として「構造がない」と主張
- Getty Images Sport
「クラブのことで悲しい思いを持っている。世界で最も重要なクラブの1つであり、明らかな理由から僕の心にまだあるクラブだ」と、C・ロナウドは自身のYouTubeチャンネルとトークTVの『Piers Morgan Uncensored』の合同インタビューで語り始めた。
「マンチェスター・ユナイテッドが何年も前に行ってきたように、将来のための基盤を作るために、知的な人々、賢い人々に従わなければならない。ニッキー・バット、ギャリー（・ネビル）、ロイ・キーン、ベッカム、彼らは偉大な選手になったが、若さがあった。だから今のマンチェスター・ユナイテッドには構造がない。将来、現在、未来においてそれが変わることを願っている。なぜなら、クラブの可能性は素晴らしいからだ。世紀の最も重要なクラブの1つだ」
アル・ナスルとポルトガルのスーパースターは、ルベン・アモリム監督が直面している課題について付け加えた。
「彼は最善を尽くしている。他に何ができるだろうか？彼は奇跡を起こすことはできない。ポルトガルでは『奇跡はファティマでのみ起こる』と言う。そして彼は奇跡を起こすつもりはない。彼らには良い選手がいるが、彼らの何人かはマンチェスター・ユナイテッドが何であるかを頭に入れていない」
今シーズンのプレミアリーグ優勝の可能性について尋ねられると、C・ロナウドは答えた。「彼らがプレミアリーグで優勝することは不可能だ。すでにアーセナルから多くのポイント差をつけられている」
- AFP
C・ロナウドは、クラブの首脳陣がサッカー界のトップに戻すために必要なステップを踏んでいないと考えている。サー・ジム・ラトクリフ氏とINEOSが現在サッカー運営を指揮し、グレイザー家は大株主として一歩引いた立場にある。
彼は付け加えた。「もちろん（僕を傷つける）、僕はそこで何年もプレーしたのだから。僕はそこでチャンピオンズリーグ、バロンドール、12、13、14のタイトルを獲得した。だから僕が言って繰り返すように、マンチェスター・ユナイテッドはまだ僕の心の中にある。僕はそのクラブを愛している。しかし、僕たち全員が正直になって自分たちを見つめ、良い道を歩んでいないと言わなければならない。だから彼らは変わる必要がある。僕の意見では、それは監督や選手だけの問題ではない」
- Getty
C・ロナウドは2022年11月にモーガン氏との最後のインタビューで同様の主張を行い、それがクラブでの2度目の在籍の突然の終わりに繋がった。元レアル・マドリーとユヴェントスのフォワードは、クラブの若い選手たちを批判し、当時のエリック・テン・ハーグ監督が彼を軽視したと非難するとともに、2013年の伝説的なサー・アレックス・ファーガソン監督の退任後、クラブが停滞していると信じていることを表明した。
「ユナイテッドでは、進歩はゼロだった、僕の意見ではね」とC・ロナウドは言った。「レアル・マドリー、さらにはユヴェントスと比較すると、彼らは世界の他の地域に追随しているので、技術、特にトレーニング、栄養、コンディショニングの面で、適切に食べて以前よりも良く回復する。それが僕を驚かせた」
「今のマンチェスターをそのクラブと比較すると、僕の意見では遅れていると思う。それは僕を驚かせたことだ。この規模のクラブは僕の意見ではトップであるべきだが、残念ながらそうではない。彼らはそのレベルにいない。しかし、来年彼らがトップレベルに到達できることを願っている。何が起こっているのかわからないが、サー・アレックス・ファーガソンが去って以来、クラブに進化は見られなかった。進歩はゼロだった」
- AFP
C・ロナウドの最新のコメントは、ラトクリフ氏には好まれない可能性がある。INEOSの会長は最先端の新しいトレーニング施設を提供し、チームを前進させるために新しい選手に多額の投資を行い、夏の大盤振る舞いでベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモなどがオールド・トラッフォードに到着した。
その結果、クラブはピッチ上で進歩を遂げているようで、直近のリーグ4試合で可能な12ポイントのうち10ポイントを獲得し、トップ8に入った。しかし、優勝争いに関するC・ロナウドの考えは、彼の古巣とアーセナルとの8ポイント差の公正な反映だ。アモリム監督は、クラブが土曜日にトッテナムへ遠征する際、さらなる好結果を出すことを目指す。一方、C・ロナウドは同じ日にアル・ナスルのためにサウジ・プロフェッショナルリーグの試合に挑む予定だ。
広告