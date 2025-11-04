アモリムは奇跡を起こせない？C・ロナウドはマン・Uが依然として「構造がない」と主張

「クラブのことで悲しい思いを持っている。世界で最も重要なクラブの1つであり、明らかな理由から僕の心にまだあるクラブだ」と、C・ロナウドは自身のYouTubeチャンネルとトークTVの『Piers Morgan Uncensored』の合同インタビューで語り始めた。

「マンチェスター・ユナイテッドが何年も前に行ってきたように、将来のための基盤を作るために、知的な人々、賢い人々に従わなければならない。ニッキー・バット、ギャリー（・ネビル）、ロイ・キーン、ベッカム、彼らは偉大な選手になったが、若さがあった。だから今のマンチェスター・ユナイテッドには構造がない。将来、現在、未来においてそれが変わることを願っている。なぜなら、クラブの可能性は素晴らしいからだ。世紀の最も重要なクラブの1つだ」

アル・ナスルとポルトガルのスーパースターは、ルベン・アモリム監督が直面している課題について付け加えた。

「彼は最善を尽くしている。他に何ができるだろうか？彼は奇跡を起こすことはできない。ポルトガルでは『奇跡はファティマでのみ起こる』と言う。そして彼は奇跡を起こすつもりはない。彼らには良い選手がいるが、彼らの何人かはマンチェスター・ユナイテッドが何であるかを頭に入れていない」

今シーズンのプレミアリーグ優勝の可能性について尋ねられると、C・ロナウドは答えた。「彼らがプレミアリーグで優勝することは不可能だ。すでにアーセナルから多くのポイント差をつけられている」