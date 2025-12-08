チェルシーのレジェンドになっていた可能性？C・ロナウドの代理人が過去の出来事を回顧

2003年、元選手で代理人となったシルクマン氏がチェルシーとの契約を仲介しようとした時、C・ロナウドはスポルティングに所属する俊足のウインガーだった。しかし彼の懇願は聞き入れられず、現在5度のバロンドール受賞者で40歳になった今も活躍を続けるC・ロナウドは、数週間後にマンチェスターへ移籍することになった。

ウィンブルドン、マンチェスター・シティ、レイトン・オリエントなどでプレーしたシルクマン氏は、『デイリー・テレグラフ』に実現しなかった契約について語っている。

「(C・ロナウドの代理人)ジョルジュ・メンデス氏と契約を結んだんだ。でもチェルシーはノーと言った。クリスティアーノ・ロナウドは350万ユーロ（約6350万円）で、それを超える金額は50-50でクラブと分ける契約だった。彼はプレシーズンでマン・Uと対戦し、相手を圧倒した。試合直後、マン・Uは1,150万ユーロ（約2億円）を支払い、ジョルジュは400万ユーロ（約7250万円）をポケットに入れたに違いない。彼の成功を祝福するが、私はがっかりしたよ！」

現在もアル・ナスルとポルトガル代表で世界のサッカー界を輝かせ続けているC・ロナウドについて、シルクマン氏はこう続けた。

「もしクリスティアーノ・ロナウドが今のサッカー界に現れたら、バーンズリーに契約してもらうのも難しいだろう。『何やってるんだ？そのステップオーバーやトリック、フリック？パスを出せ！』と言われるだろうから。コーチたちはチームがミスをすることを望まない。多くの若いコーチを見てきたが、ひどいの一言だ。聞こえてくるのは『パス、パス、パス』ばかり。『相手を抜け、肩を落とせ、トリックを使え』と言う人は誰もいないんだ」