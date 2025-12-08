Getty
チェルシーのレジェンドになっていた可能性？C・ロナウドの代理人が過去の出来事を回顧
移籍市場でのニアミスは現代サッカーでよくあることだ。明らかな才能を持つ選手が将来どうなるかは誰にもわからない。若手として輝いたり、プロキャリアの初期に好スタートを切ったりしても、長く活躍できる保証はない。
そのため、世界中のクラブには「惜しかった話」や「もしあの時」という逸話がある。チェルシーもその一つで、ロンドン西部では今でも「なぜC・ロナウドを逃してしまったのか」という疑問が投げかけられているだろう。
- Getty
2003年、元選手で代理人となったシルクマン氏がチェルシーとの契約を仲介しようとした時、C・ロナウドはスポルティングに所属する俊足のウインガーだった。しかし彼の懇願は聞き入れられず、現在5度のバロンドール受賞者で40歳になった今も活躍を続けるC・ロナウドは、数週間後にマンチェスターへ移籍することになった。
ウィンブルドン、マンチェスター・シティ、レイトン・オリエントなどでプレーしたシルクマン氏は、『デイリー・テレグラフ』に実現しなかった契約について語っている。
「(C・ロナウドの代理人)ジョルジュ・メンデス氏と契約を結んだんだ。でもチェルシーはノーと言った。クリスティアーノ・ロナウドは350万ユーロ（約6350万円）で、それを超える金額は50-50でクラブと分ける契約だった。彼はプレシーズンでマン・Uと対戦し、相手を圧倒した。試合直後、マン・Uは1,150万ユーロ（約2億円）を支払い、ジョルジュは400万ユーロ（約7250万円）をポケットに入れたに違いない。彼の成功を祝福するが、私はがっかりしたよ！」
現在もアル・ナスルとポルトガル代表で世界のサッカー界を輝かせ続けているC・ロナウドについて、シルクマン氏はこう続けた。
「もしクリスティアーノ・ロナウドが今のサッカー界に現れたら、バーンズリーに契約してもらうのも難しいだろう。『何やってるんだ？そのステップオーバーやトリック、フリック？パスを出せ！』と言われるだろうから。コーチたちはチームがミスをすることを望まない。多くの若いコーチを見てきたが、ひどいの一言だ。聞こえてくるのは『パス、パス、パス』ばかり。『相手を抜け、肩を落とせ、トリックを使え』と言う人は誰もいないんだ」
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラフォードでの在籍期間中にC・ロナウドのゲームからトリックを段階的に排除した。「夢の劇場」と呼ばれる場所で、彼は得点を量産し、バロンドールを獲得するフォワードへと変貌を遂げた。
チェルシーの損失は間違いなくレッドデビルズの利益となり、C・ロナウドはマンチェスター・U、レアル・マドリー、ユヴェントスで歴史を作り、記録を塗り替えていった。彼は来夏のワールドカップにも出場すると予想されており、引退についてはほとんど考えていない。
- Getty
有名になった道とは違う道に導こうとした他のビッグネームについてシルクマン氏は『テレグラフ』に語った。
「ティエリ・アンリ。モナコの若手だった時、補償金だけで50万ポンド獲得できたはずだった。ウェストハムのハリー(レドナップ)に買うよう説得しようとしたが、アンリは試合でハットトリックを決めた。ハリーは彼に何か問題があるに違いないと確信した。アンリは残留して契約を結び、ユヴェントスへ移籍したが、彼らは失敗して左ウイングで起用した。そしてアーセナルへ行った」
ミランで世界的スーパースターになった後、チェルシーとマンチェスター・シティを経験した別のバロンドール受賞者についても付け加えた。
「それからジョージ・ウェアだ。フリーで連れてこようとしていた。誰も欲しがらなかった。5つの異なるクラブに声をかけたが、彼らも『フリーなら良い選手のはずがない』と言った」
チェルシーはC・ロナウドを逃したことを後悔しているだろう。彼はレアル・マドリーで過ごした期間中、同胞のジョゼ・モウリーニョと仕事をしたが、もしチェルシーがシルクマン氏の助言に耳を傾けていれば、2004年から共にプレミアリーグのタイトルを追いかけることができたはずだ。
