グリーンウッドのマン・U復帰はあるのか。買い戻しに向けた「内部協議」の噂が浮上

グリーンウッドはマルセイユ加入初年度、リーグ・アンで21ゴールを挙げ、ウスマン・デンベレ（PSG）と並んで得点王に輝く鮮烈なデビューを飾った。その勢いは2025-26シーズンも衰えず、現在リーグ戦18試合で12ゴールを記録。ストラスブールのホアキン・パニチェッリらを抑え、得点ランキングの首位を独走している。

また、今月初めに行われたクープ・ド・フランス（フランス杯）16強の9-0という衝撃的な大勝の立役者としてハットトリックを達成。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、彼が将来のバロンドール受賞者になると確信している。

「毎日、彼を指導しているが、そのポテンシャルは計り知れない。ヨーロッパ中を探しても、彼と同レベルの才能を持つ選手は見当たらないよ。彼はバロンドールを勝ち取る器だ。そのために全力を尽くすかどうかは彼次第だが、両親から授かった天性の資質を考えれば、その価値は十分にある。私からは、より一貫性を持ってプレーし、守備のプレスや苦しい局面でのボール保持でもチームを助けてほしいと伝えている。彼にはそれができる能力があるからだ」

