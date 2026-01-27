「もうすぐだ」ネイマールの復帰時期は？サントスがひざ手術からの復帰について前向きな情報を発信

サントスは現在カンピオナート・パウリスタを戦っており、州選手権での上位8位以内を目指している。

現在順位表で9位、勝ち点6を獲得している。下位2チームは降格となる。

ネイマールは、そう遠くない将来、その目標達成に貢献するつもりだ。1月31日と2月4日には、宿敵であるサンパウロとの2連戦が迫っている。そのいずれかの試合で、ネイマールが復帰するのではないかという見方もある。

サントスは、ネイマールの体調を慎重に管理する必要があるため、復帰の日程を確定することをちゅうちょしているが、リハビリプログラムの進捗状況には満足している。同選手は12月22日に手術を受けた。

ネイマールの左ひざの手術は成功し、同選手は年末年始の休暇を順調に過ごした。現在、ネイマールはサントスの医療チームと、レイ・ペレ・トレーニングセンターで個別にリハビリに取り組んでいる。