Getty
「もうすぐだ」ネイマールの復帰時期は？サントスがひざ手術からの復帰について前向きな情報を発信
サントスは現在カンピオナート・パウリスタを戦っており、州選手権での上位8位以内を目指している。
現在順位表で9位、勝ち点6を獲得している。下位2チームは降格となる。
ネイマールは、そう遠くない将来、その目標達成に貢献するつもりだ。1月31日と2月4日には、宿敵であるサンパウロとの2連戦が迫っている。そのいずれかの試合で、ネイマールが復帰するのではないかという見方もある。
サントスは、ネイマールの体調を慎重に管理する必要があるため、復帰の日程を確定することをちゅうちょしているが、リハビリプログラムの進捗状況には満足している。同選手は12月22日に手術を受けた。
ネイマールの左ひざの手術は成功し、同選手は年末年始の休暇を順調に過ごした。現在、ネイマールはサントスの医療チームと、レイ・ペレ・トレーニングセンターで個別にリハビリに取り組んでいる。
- Getty
クラブ会長マルセロ・テイシェイラ氏は、ネイマールの復帰時期について記者団の質問にこう答えた。
「サンパウロ戦での復帰は未定だ。具体的な日程は決まっていない。彼のリハビリ状況は良好で、順調に進んでいる。復帰時期は未定だが、もうすぐ復帰できると確信している」
さらに次のように続けた。
「回復プロセスは2月に開始予定だ。我々はネイマールの復帰に向け集中的に取り組んでいる。急いでではなく、適切なタイミングで復帰させ、シーズン通じて彼を戦力として活用できるようにするためだ」
2026年シーズン開幕後、ネイマール不在のサントスは4試合を戦い、1勝2分け1敗の成績だ。公式戦復帰のゴーサインが出れば、彼の復帰はチームにとって大きな力となるだろう。
経験豊富なネイマールは、できるだけ早くブラジル代表に復帰を果たすことに意欲的だ。同選手には代表での野心も懸かっている。ネイマールがブラジル代表で最後の出場を果たしたのは2023年10月、ウルグアイ戦で前十字靭帯損傷を負った試合が128試合目の出場となった。
代表チームはネイマール抜きでワールドカップ出場権を獲得し、北米での大会制覇へのカウントダウンを進めている。ネイマールはその優勝争いに参加することを切望しているが、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティ氏の下ではまだ出場機会を得られていない。
それでもネイマールへの扉は開かれたままである。
2002年ワールドカップ優勝メンバーのクレベソン氏は『GOAL』の取材で、ブラジル歴代最多得点者（79得点）の代表復帰の可能性について問われるとこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。フィットネス面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そしてこの1年間、ピッチで多くの出場時間を得られなかったからだ」
「あの若者の才能は、コンディションが整い、良いフィットネス状態を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100パーセントの状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、大会が進むにつれ、特に現在の状況下では、彼がブラジルで最も才能ある選手だからこそ、高いパフォーマンスを発揮できる。他の選手も高いレベルにあるが、この若者ができることをできる者はいない」
「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まり続ける必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニシウス・ジュニオールハフィーニャ、エステヴァンの名前は挙がるかもしれないが、ネイマールがボールで成し遂げるプレーは、マークする側に恐怖を与える。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」
- Getty Images
ブラジル代表は3月下旬から4月上旬にかけてフランスとクロアチアとの親善試合を予定しており、ネイマールが代表復帰の機会を得る可能性がある。ただし、代表復帰を果たすには、サントスで試合感覚とコンディションを完全に回復させる必要があるだろう。
広告