パーマーが移籍を希望する可能性。レジェンドのデサイーが警告「2年以内に優勝できなければ去るだろう」

パーマーの将来が不透明となっている背景には、現在23歳になった彼が「ロンドンでの生活を心から楽しめていない」というショッキングな報道がある。カンファレンスリーグやクラブワールドカップのタイトル獲得に貢献するなど、ピッチ上では輝かしいスタートを切ったパーマーだが、私生活では深刻なホームシックに陥っているという。

報道によれば、マンチェスター・シティのアカデミー出身である彼は、北西部の「故郷の友人たち」を恋しがっており、この精神的な不安定さが、古巣シティへの復帰説を加速させている。2033年までの超長期契約を結んでいるとはいえ、怪我に泣かされている今シーズン（2025-26）、ピッチ外での幸福度がパフォーマンスに影を落としている事実は否めない。