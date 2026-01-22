Getty Images Sport
パーマーが移籍を希望する可能性。レジェンドのデサイーが警告「2年以内に優勝できなければ去るだろう」
パーマーの将来が不透明となっている背景には、現在23歳になった彼が「ロンドンでの生活を心から楽しめていない」というショッキングな報道がある。カンファレンスリーグやクラブワールドカップのタイトル獲得に貢献するなど、ピッチ上では輝かしいスタートを切ったパーマーだが、私生活では深刻なホームシックに陥っているという。
報道によれば、マンチェスター・シティのアカデミー出身である彼は、北西部の「故郷の友人たち」を恋しがっており、この精神的な不安定さが、古巣シティへの復帰説を加速させている。2033年までの超長期契約を結んでいるとはいえ、怪我に泣かされている今シーズン（2025-26）、ピッチ外での幸福度がパフォーマンスに影を落としている事実は否めない。
この移籍騒動をさらに複雑にしているのが、元日（2026年1月1日）にチェルシーを解任されたばかりのエンツォ・マレスカ氏の動向だ。彼は、今季限りで退任が濃厚視されているペップ・グアルディオラ氏の後任として、マンチェスター・シティの次期監督候補の筆頭に挙げられている。
マレスカ氏が解任前に、すでにマンチェスター・C側と接触を持っていたという暴露もあり、もし彼がエティハドの指揮官に就任すれば、愛弟子であるパーマーを呼び戻すことは容易に想像できる。自分を最も理解し、信頼してくれる指導者との再会、そして切望する故郷への帰還。ロンドンでの生活に幻滅しているパーマーにとって、それはこれ以上ない「抗いがたい提案」となるだろう。
こうした噂が渦巻く中、クラブのレジェンドであるデサイー氏は自身の見解を率直に語った。彼は、地理的な要因だけでなく、パーマーのプロとしての「野心」が決定打になると見ている。
「問題は、彼が『この先、2年間のうちにチェルシーがプレミアリーグを制覇できる』と信じているかどうかだ。もしそう思えなければ、彼は自分を中心にシステムを構築してくれる別のクラブへの移籍を要求するだろう。私はそう確信している」
デサイー氏は、新監督リアム・ロシニアーに対し、パーマーが求めている戦術的な「安定性」を早急に提供するよう促した。前任者たちの下で繰り返された頻繁なシステム変更が、パーマーを不安定にさせた要因だと分析している。
一方で、デサイー氏はパーマーに対しても苦言を呈した。マンチェスター・シティで出場機会に恵まれなかった彼を、一躍世界のスターへと押し上げるプラットフォームを与えたのはチェルシーだったことを忘れるな、という戒めだ。
「もし彼がチェルシーを離れる決断を下すなら、それは彼の自由だ。しかし、クラブへの敬意は忘れてはならない。今のコール・パーマーを形作るための『道具』を与えてくれたのは、紛れもなくこのクラブなのだから」
「今の彼がまず集中すべきは移籍の話ではなく、怪我からの完全復活だ。最近のパフォーマンスを見れば、まだ鼠径部の負傷から100％回復できていないのは明らかだ。残るにせよ去るにせよ、まずは謙虚さを取り戻し、ピッチに戻ってクラブを助ける責任がある」
