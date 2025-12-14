Getty Images Sport
テリーがパーマーを激賞「10番をやらせたら世界一」
コール・パーマーは土曜日にチェルシーがエヴァートンをスタンフォード・ブリッジに迎えた試合で、得意の10番ポジションに戻った。そしてイングランド代表のスター選手がゴールを奪うまでわずか21分しかかからなかった。前半中盤、ウェストロンドンでマロ・ギュストの絶妙なパスを受けてジョーダン・ピックフォードをかわし、ネットを揺らしたのだ。
アシスト役から得点者へ。ハーフタイム直前にギュストが自身初得点となるチェルシー2点目を決め、チームは週半ばのアタランタ戦（チャンピオンズリーグ）での2-1の敗戦から見事な反撃を見せた。 鼠径部負傷と足の指骨折で長期離脱していた23歳のパーマーは、エンツォ・マレスカ監督が慎重に起用時間を管理する中、60分にスタンディングオベーションを受けながら交代した。試合終了後、テリーは自身のTikTokチャンネルでパーマーを高く評価し、ストライカーの後ろのポジションでは「彼以上の選手はいない」と断言した。
投稿でテリーは勝利後のチェルシーを称賛し、こう述べた。
「チェルシーにとって大きな勝利であり、勝利への道に戻った。非常に重要な3ポイントだ。我々には本当に必要だった」
「コール・パーマーがチームに復帰し、10番の役割でプレーしてくれたことも非常に嬉しかった。サッカー界で、10番の役割を彼以上にこなせる選手は世界中のどこにもいないと思う。もしいるとしても、パーマーは間違いなく彼らに匹敵する。彼は非常に勇敢で、常に半回転しながら小さなスペースを狙っている。そんな選手と対戦するのはディフェンダーにとって悪夢だ。 彼が先発に戻り、さらに得点を決めた姿を見て嬉しかった」
テリーはチェルシーが無失点で試合を終えたことも喜ばしく思い、エヴァートン戦での成功においてゴールキーパーのロベルト・サンチェスの役割を特に称え、こう付け加えた。
「チームにとって大きな無失点勝利だった。今日はそれだけの価値があった。守備面では非常に良かったと思う。（ロベルト）サンチェスも素晴らしく、ここ数週間ずっと好調だ。この調子が続くことを願う」
チェルシーは土曜日のエヴァートン戦での順当な勝利に続き、週半ばのEFLカップ準々決勝でカーディフ・シティと対戦し、2連勝を目指す。
西ロンドンのチームはその後、次節にニューカッスルへ遠征。年末にはアストン・ヴィラ、ボーンマスとのホーム連戦で年を締めくくる。
