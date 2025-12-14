テリーがパーマーを激賞「10番をやらせたら世界一」

投稿でテリーは勝利後のチェルシーを称賛し、こう述べた。

「チェルシーにとって大きな勝利であり、勝利への道に戻った。非常に重要な3ポイントだ。我々には本当に必要だった」

「コール・パーマーがチームに復帰し、10番の役割でプレーしてくれたことも非常に嬉しかった。サッカー界で、10番の役割を彼以上にこなせる選手は世界中のどこにもいないと思う。もしいるとしても、パーマーは間違いなく彼らに匹敵する。彼は非常に勇敢で、常に半回転しながら小さなスペースを狙っている。そんな選手と対戦するのはディフェンダーにとって悪夢だ。 彼が先発に戻り、さらに得点を決めた姿を見て嬉しかった」

テリーはチェルシーが無失点で試合を終えたことも喜ばしく思い、エヴァートン戦での成功においてゴールキーパーのロベルト・サンチェスの役割を特に称え、こう付け加えた。

「チームにとって大きな無失点勝利だった。今日はそれだけの価値があった。守備面では非常に良かったと思う。（ロベルト）サンチェスも素晴らしく、ここ数週間ずっと好調だ。この調子が続くことを願う」