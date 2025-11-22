「ハーランドやサラーのような存在」マレスカが重要視するチェルシー選手は？

チェルシーは、9月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦（1-2で敗戦）でそ径部を負傷したパーマーを欠く事態に追い込まれた。イングランド代表選手は今週中にトップチーム練習に復帰する予定だったが、ドアに足の小指をぶつけたため、待望の復帰がさらに7日延期されることとなった。

これによりパーマーはチェルシーの今後3試合を欠場する。土曜日のプレミアリーグ・バーンリー戦（アウェイ）、火曜日のチャンピオンズリーグ・バルセロナ戦（ホーム）、そして翌週末のリーグ戦・首位アーセナル戦（ホーム）だ。

バーンリー戦前の記者会見でこの事故を確認したマレスカ監督は次のように述べた。

「彼（パーマー）は土曜日の試合には確実に出場できず、バルセロナ戦もアーセナル戦も確実に出場できないだろう」

「残念ながら自宅でつま先を打つ事故に遭った。深刻な怪我ではないが、来週中の復帰は難しい。私も夜中に何度も目を覚ます——頭を打ったり足を打ったり、あらゆる部位を打つことがある。そういうことは起こり得るのだ」