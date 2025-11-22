Getty Images Sport
「ハーランドやサラーのような存在」マレスカが重要視するチェルシー選手は？
チェルシーは、9月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦（1-2で敗戦）でそ径部を負傷したパーマーを欠く事態に追い込まれた。イングランド代表選手は今週中にトップチーム練習に復帰する予定だったが、ドアに足の小指をぶつけたため、待望の復帰がさらに7日延期されることとなった。
これによりパーマーはチェルシーの今後3試合を欠場する。土曜日のプレミアリーグ・バーンリー戦（アウェイ）、火曜日のチャンピオンズリーグ・バルセロナ戦（ホーム）、そして翌週末のリーグ戦・首位アーセナル戦（ホーム）だ。
バーンリー戦前の記者会見でこの事故を確認したマレスカ監督は次のように述べた。
「彼（パーマー）は土曜日の試合には確実に出場できず、バルセロナ戦もアーセナル戦も確実に出場できないだろう」
「残念ながら自宅でつま先を打つ事故に遭った。深刻な怪我ではないが、来週中の復帰は難しい。私も夜中に何度も目を覚ます——頭を打ったり足を打ったり、あらゆる部位を打つことがある。そういうことは起こり得るのだ」
パーマーは2023年にシティから加入して以来、チェルシーのリーダーとなった。23歳の彼は西ロンドンのクラブで101試合に出場し45得点を挙げ、カンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップの両方を制している。
パーマーのチェルシーへの影響力は非常に大きく、マレスカ監督は彼の不在を、リーグ最高の選手の一人であるアーリング・ハーランドやモハメド・サラー抜きで試合に臨むマンチェスター・シティやリヴァプールに例えた。
「我々にとってコールは、マンチェスター・シティにとってのハーランドや、リヴァプールにとってのサラーのような存在だ。ハーランドがシティでプレーせず、サラーがリヴァプールでプレーしなければ、それらは同じチームとは言えない」
「だからこそ、特に選手たちを誇りに思う。コール不在という困難な状況でも、彼らは優れた選手であることを示し、全員がクラブのために最善を尽くそうとしているからだ」
バーンリー戦においてマレスカ監督が起用できる選手の一人がリアム・デラップだ。彼は国際試合期間前のリーグ戦、チェルシーが苦戦中のウルブズを3-0で下した試合でハムストリングの負傷から復帰を果たしたばかりである。
デラップは昨夏、降格したイプスウィッチ・タウンからスタンフォード・ブリッジに移籍。6月のクラブワールドカップではチュニジアのエスペランス・チュニス戦で新天地での初ゴールを決めている。
「リアムは間違いなく我々の成長過程の一翼を担っている」とマレスカ監督は語った。「私は何年も前からリアムをよく知っている。彼は素晴らしい選手だ。特に攻撃のスペースがある時にはね」
「しかしスペースがない状況では、彼のプレースタイルゆえにやや苦戦する。ウルブズ戦やおそらく今日の試合のように攻撃スペースが限られる状況では、さらに苦労するだろう」
「背後へのスペースを突ける相手に対しては、彼はトップクラスの選手であり、素晴らしい活躍を見せる。しかし同時に、こうした守備的なチーム（待ち構えて後ろに下がる相手）に対してどう戦うか、どう成長するか、我々が彼をどうサポートするか――これも彼にとっての学習過程なのだ」
デラップが土曜日のバーンリー戦に先発出場するかは未定だ。マレスカ監督率いるチェルシーはターフ・ムーアでの勝利でアーセナルに3ポイント差まで迫ることができる。一方、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるノースロンドン・ダービーでトッテナムと再戦する。
チェルシーは直近の過去5試合中、敗れたのは10月25日に行われたサンダーランド戦のみ。リーグ戦ではトッテナムとウルブズに勝利している。また10月29日のカラバオカップではウルブズを下し、11月5日のチャンピオンズリーグではアゼルバイジャンのカラバフと引き分けた。
