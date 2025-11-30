ロベルト・サンチェス（7/10）：

ハーフタイム直前にマルティネッリのシュートを右下隅で見事なセーブで防いだ。その後、反対側の手でも同様のセーブでヴィクトル・ギェケレシュのシュートを阻止した。

マロ・ギュスト（6/10）：

メリーノの同点ゴールでは、バックポストで孤立していた。力強いスペイン人選手を止めることはほとんど不可能だった。それ以外は、良い守備を見せた。

トレヴォ・チャロバー（8/10）：

筋肉を誇示し、目の傷を気遣いながら、チャロバーは先制点後の挑発的な祝賀で、それ自体がメッセージとなった。ジェームズの鋭いコーナーキックを、見事なヘディングで決めた。守備でも堅実だった。

ウェスレイ・フォファナ（6/10）：

パートナーほどの注目は集めないが、後半のアーセナルの波状攻撃を食い止める上で決定的な役割を果たした。

マルク・ククレジャ（6/10）：

1時間以上にわたりサカとの対決を制したが、イングランド代表ウインガーに突破され同点アシストを許した。前半の警告で動きは制限されたが、ラインをうまく踏んでいた。