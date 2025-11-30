GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】カイセド退場もチャロバーらが奮闘…メリーノとサカが活躍 | プレミアリーグ
- Getty Images Sport
チェルシー
得点者：チャロバー（48分）
- Getty Images Sport
GK＆DF
ロベルト・サンチェス（7/10）：
ハーフタイム直前にマルティネッリのシュートを右下隅で見事なセーブで防いだ。その後、反対側の手でも同様のセーブでヴィクトル・ギェケレシュのシュートを阻止した。
マロ・ギュスト（6/10）：
メリーノの同点ゴールでは、バックポストで孤立していた。力強いスペイン人選手を止めることはほとんど不可能だった。それ以外は、良い守備を見せた。
トレヴォ・チャロバー（8/10）：
筋肉を誇示し、目の傷を気遣いながら、チャロバーは先制点後の挑発的な祝賀で、それ自体がメッセージとなった。ジェームズの鋭いコーナーキックを、見事なヘディングで決めた。守備でも堅実だった。
ウェスレイ・フォファナ（6/10）：
パートナーほどの注目は集めないが、後半のアーセナルの波状攻撃を食い止める上で決定的な役割を果たした。
マルク・ククレジャ（6/10）：
1時間以上にわたりサカとの対決を制したが、イングランド代表ウインガーに突破され同点アシストを許した。前半の警告で動きは制限されたが、ラインをうまく踏んでいた。
- Getty Images Sport
MF
リース・ジェームズ (7/10):
先制点の絶妙なクロス。中盤に踏み込む動きは十分に落ち着いているが、カイセドの退場によりボールを保持する時間が減少した。
モイセス・カイセド（3/10）：
ピッチを縦横無尽に駆け回り、タックルに飛び込んだ。しかしその過剰な熱意が結局は自滅を招いた。メリーノの足首への踏みつけ行為で退場処分は当然の結果だった。
エンソ・フェルナンデス（6/10）：
カイセドの退場を補うため中盤の要に下がらざるを得なかった。荒っぽいプレーが目立った。
- Getty Images Sport
FW
エステヴァン（7/10）：
足元のボールさばきが脅威。前半はカラフィオーリを翻弄したが、自ら作り出した半端なチャンスを無駄にした。ハーフタイムで交代。
ジョアン・ペドロ（5/10）：
前半、ゴールがはっきり見える位置でボールをためらった。しかし、疲れを知らないプレスで自らチャンスを作り出した。勤勉だが、決定力に欠ける。
ペドロ・ネト (7/10):
カイセドを失った後もチームがプレスを続ける中、ボールを巧みに守り、攻撃の出口を提供。攻撃性を失わず、成熟した判断力を見せた。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
アレハンドロ・ガルナチョ (5/10):
10人で戦う難しい状況の中、ハーフタイムに投入された。攻撃面で試合に影響を与える機会は限られていた。
リアム・デラップ（4/10）：
ボールをキープし、苦戦するチームメイトに休息を与えるよう厳命されていたはず。その役割を果たすのに苦労したが、遠距離からカーブをかけたシュートでラヤを脅かした。
エンツォ・マレスカ（7/10）：
選手たちにフィジカルな戦いを覚悟させていた。退場処分が結果を追う能力を制限し、守備的戦術のための機能的な交代を余儀なくされた。チームを誇りに思うだろう。
- Getty/GOAL
アーセナル
得点者：メリーノ（59分）
- AFP
GK＆DF
ダビド・ラヤ（6/10）：
チェルシーが得点したコーナーに繋がったフリーキックで少し対応が遅れた。セーブ面では特に目立った活躍はなかった。
ユリエン・ティンバー（7/10）：
相変わらずのクラスプレー。特に前半の混乱の中でも、アーセナルの4バックの中で唯一冷静さを保っていた。
クリスティアン・モスケラ（6/10）：
ウィリアム・サリバの練習場での負傷により意外にも先発起用。チェルシーのプレスにボール保持で不安定な面も見せたが、決して逃げず役割を果たした。
ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：
モスケラに試合の流れを説明しようとする姿が随所に見られた。ベテランディフェンダーとしての役割を十分に果たし、終盤にはクロスで決勝点につながるチャンスを演出。警告を受けた。
リッカルド・カラフィオーリ（5/10）：
前半に警告を受けた。チェルシーにうまく抑え込まれ、普段のような攻撃的脅威を見せられなかった。ハーフタイムにルイス＝スケリーと交代。
- AFP
MF
マルティン・スビメンディ（6/10）：
開始早々に警告を受けたため、常に綱渡りのような状況だった。エンソとの絶え間ない戦いで、ほとんど活躍の場がなかった。
デクラン・ライス（7/10）：
おそらく、アーセナルで唯一安定した質を見せた選手だろう。ネトのシュートを阻止する見事なタックルを見せた。
エベレチ・エゼ (5/10):
試合にまったく絡めなかった。絶え間ないファウルと試合のストップ・アンド・スタートの性質に苛立ちを見せていた。
- Getty Images Sport
FW
ブカヨ・サカ（6/10）：
試合の流れに浮き沈みがあったが、サイドラインまで駆け上がりメリーノの得点を導く完璧なクロスを供給した瞬間は真の質の高さを見せた。
ミケル・メリーノ（6/10）：
最高の試合ではなかった。タッチやパスの精度が時々乱れたが、それでも決定的なゴールを決めた。
ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：
前半に1本のシュートを放ったが、GKに好セーブされた。1か月以上ぶりの先発出場だったため、動きが鈍く見えたのも無理はない。
- AFP
サブ＆監督
マイルズ・ルイス＝スケリー (5/10):
ハーフタイムに警告を受けたカラフィオーリと交代で出場したが、ほぼ即座に自らもイエローカードを受けた。
マルティン・ウーデゴール（6/10）：
彼の復帰は嬉しい。積極的にプレーしたが、チェルシーの守備陣を崩すことはできなかった。
ノニ・マドゥエケ（6/10）：
チェルシー復帰戦では、容赦なくブーイングを浴びた。試合にはほとんど関与できなかった。
ヴィクトル・ギェケレシュ（なし）：
試合に絡むことはできなかったが、終了間際に決勝点を決めそうになった。しかし、ティンバーがヒンカピエのクロスをヘディングで防いだ。
ミケル・アルテタ（6/10）：
終盤の攻撃的交代策は効果を発揮しなかった。試合がオープンになり、アーセナルは主導権を失った。