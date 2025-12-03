チェルシーの新たな儀式？ジェームズ主導で統一されたメンタリティを植え付ける試み

チェルシーのキャプテンであるジェームズは今シーズン、マレスカ監督の下で定期的に出場しており、新しい役割で印象的なパフォーマンスを見せている。彼は今シーズン、守備的MFの役割で起用されている。彼は昨シーズンに監督から批判されており、このイタリア人コーチはイングランド代表からもっと期待していたと主張していた。

今シーズン、ジェームズはチームのために新しいピッチ上の儀式を考案し、すべての選手がハーフタイムの休憩時にセンターサークル付近に集まり、一緒にピッチを離れる必要がある。『ザ・サン』によると、このような儀式の背後にある理由は、チームに団結を植え付けることだ。このようなジェスチャーは、選手たちの間に一体感をもたらしている。

彼らは先月のトッテナム戦でこの儀式を始め、ジョアン・ペドロのゴールで1-0で勝利した。