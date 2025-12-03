Getty Images Sport
チェルシーの新たな儀式？ジェームズ主導で統一されたメンタリティを植え付ける試み
マレスカ監督は昨シーズン、スタンフォード・ブリッジで印象的なデビューシーズンを指揮し、チームをトップ5フィニッシュに導きながらチャンピオンズリーグに復帰させた。このイタリア人コーチはオフシーズンにいくつかの変更を加え、攻撃を強化するためにリアム・デラップやジョアン・ペドロといった主要選手を獲得し、守備の補強も行なった。
これまでのところ、チームの再建はブルーズにとって功を奏しており、2025-26シーズンを明るいスタートで迎えている。チェルシーは7試合無敗を続けており、10月にサンダーランドに1-2で敗れて以来、公式戦で試合に負けていない。先週末のアーセナル戦での引き分けの後、リーグ首位のアーセナルに6ポイント差で追っており、チャンピオンズリーグの順位表では最初の5試合で3勝を挙げて7位に位置している。
チェルシーのキャプテンであるジェームズは今シーズン、マレスカ監督の下で定期的に出場しており、新しい役割で印象的なパフォーマンスを見せている。彼は今シーズン、守備的MFの役割で起用されている。彼は昨シーズンに監督から批判されており、このイタリア人コーチはイングランド代表からもっと期待していたと主張していた。
今シーズン、ジェームズはチームのために新しいピッチ上の儀式を考案し、すべての選手がハーフタイムの休憩時にセンターサークル付近に集まり、一緒にピッチを離れる必要がある。『ザ・サン』によると、このような儀式の背後にある理由は、チームに団結を植え付けることだ。このようなジェスチャーは、選手たちの間に一体感をもたらしている。
彼らは先月のトッテナム戦でこの儀式を始め、ジョアン・ペドロのゴールで1-0で勝利した。
先月のバーンリー戦での2-0の勝利後、マレスカ監督は『Chelseafc.com』でクラブキャプテンを絶賛し、フルバックを新しい中盤の役割で起用している理由も説明した。
「昨日は中盤でもう少し身体的な強さが必要だと思った。彼らが（パペ・マター）・サール、（ロドリゴ）・ベンタンクール、（ジョアン）・パリーニャと一緒にプレーすることを予想していた。4人のミッドフィールダーとは予想していなかった。なぜなら（ルーカス）・ベリバルもプレーしたからだ。リースはミッドフィールダーとしてプレーするとき素晴らしいパフォーマンスをしていると思うし、フルバックとしてプレーするときも素晴らしく、更衣室内で選手たちとのリーダーシップの面でも素晴らしいよ」
ジェームズは先月、セルビア代表とのイングランドのワールドカップ予選最後から2番目の試合に出場した。10月の代表活動期間中は負傷のためトゥヘル監督のチームから外れていた。キャリアの開始以来、いくつかの負傷の挫折を経験してきたジェームズは、2025-26シーズンでは多かれ少なかれ怪我なく過ごしている。彼はプレミアリーグとヨーロッパでブルーズのために定期的にプレーしており、来年の北米でのワールドカップでイングランドの先発ラインナップ入りを目指して懸命に戦っている。
25歳の彼は水曜日に再び試合に出場する。チェルシーはプレミアリーグでリーズと対戦する予定だ。
