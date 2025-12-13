マレスカ監督、パーマーへの継続的な懸念を語る「シーズンを通してこの状態なのか…」

マレスカはパーマーの現状について次のように述べた。

「昨日は彼も複雑な思いでセッションを終えた。全体的には問題なかったが、まだ少し痛みがあった」

「シーズンを通して管理が必要になる状態なのか？ そうならないことを願っている。ただ、これは日々様子を見る必要があるものだ。回復している日もあるが、悪化する日もある。例えばリーズ戦後は翌日に完全に調子を崩し、30分間しかプレーできなかった。ボーンマス戦後は問題なく、1時間プレーできた」

「これには何の法則性もない。彼の体調は日によって決まる」

パーマーがリース・ジェームズ、ウェズリー・フォファナ、ロメオ・ラヴィアらと同様に、万全の状態でも全試合出場が難しい選手グループに加わったかと問われると、イタリア人ヘッドコーチはこう付け加えた。

「現時点では、間違いなくそうだ」