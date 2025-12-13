Getty Images Sport
マレスカ監督、パーマーへの継続的な懸念を語る「シーズンを通してこの状態なのか…」
チェルシーのエンツォ・マレスカ監督は記者会見で、23歳のコール・パルマーが15試合を欠場した負傷の後遺症として鼠径部の痛みを依然として訴えており、経過観察中であることを明らかにした。 パーマーは12月3日、プレミアリーグの週中試合であるリーズ戦（1-3敗戦）で待望の復帰を果たし、途中出場からわずか8分で得点のチャンスを掴むなど、チームが巻き返しを図る中で活躍を見せた。
しかしブルーズの背番号10は、その後のボーンマス戦（0-0）ではほぼ機能せず、今週のアタランタ遠征のメンバーから外れた。このことは驚きをもって受け止められた。 マレスカ監督は、イングランド代表選手が週3試合の出場にまだ耐えられない状態であることを認めている。これは再発した鼠径部負傷からの完全復帰過程におけるものだ。
マレスカはパーマーの現状について次のように述べた。
「昨日は彼も複雑な思いでセッションを終えた。全体的には問題なかったが、まだ少し痛みがあった」
「シーズンを通して管理が必要になる状態なのか？ そうならないことを願っている。ただ、これは日々様子を見る必要があるものだ。回復している日もあるが、悪化する日もある。例えばリーズ戦後は翌日に完全に調子を崩し、30分間しかプレーできなかった。ボーンマス戦後は問題なく、1時間プレーできた」
「これには何の法則性もない。彼の体調は日によって決まる」
パーマーがリース・ジェームズ、ウェズリー・フォファナ、ロメオ・ラヴィアらと同様に、万全の状態でも全試合出場が難しい選手グループに加わったかと問われると、イタリア人ヘッドコーチはこう付け加えた。
「現時点では、間違いなくそうだ」
パーマーは土曜日のエヴァートン戦に出場する見込み。チェルシーは11月25日のバルセロナ戦（ホームで3-0勝利）以来となる勝利を目指すことになる。
23歳の選手が先発出場できる状態にあるかは未定。だが、今後しばらくは怪我の再発を防ぐため、彼のコンディション管理が必須であることは明らかだ。 ワールドカップが目前に迫る中、パーマーはトーマス・トゥヘル監督体制下で鼠径部とハムストリングの負傷によりイングランド代表の多くの試合を欠場してきた。クラブと代表の両方が、このプレーメーカーが一日も早く最高の状態を取り戻すことを願っていることだろう。
