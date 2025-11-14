AFP
チェルシー、「戦力外組」の一人がトップチーム練習に…復活はあるか？
プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT
プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
U-NEXTサッカーパック
無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ
アクセル・ディサシは2023年1月にモナコから3850万ポンドで加入。突然の降格処分を受けるまで、彼は61試合に出場していた。昨夏には再びレンタル移籍の機会があり、ウェストハム、ボーンマス、サンダーランドが関心を示した。しかし彼は海外移籍を希望したため、全てのオファーを拒否した。その移籍は実現せず、今や彼は1月の脱出を待っている。
夏の間、複数のベテラン選手は将来の去就が決まるまでチームから離れてトレーニングするよう指示され、「爆弾処理班」と呼ばれる地位に追放された。ディサシも解雇対象となり、ラヒーム・スターリング、レナト・ベイガらと共に、その戦力外グループに加わった。 8月、ディサシはサポーターに仮設施設内部を公開し、話題となった。Instagramに「Life」とだけキャプションを付けた投稿で、プレシーズンの写真を共有。その一枚には殺風景な更衣室が写っていた。豪華な革張りの椅子はなく、木製のベンチ、小さな窓、古いエアコンユニットだけがあった。
- Getty Images Sport
追放されたにもかかわらず、ディサシはふてくされることはなかった。むしろ、アカデミー内で指導的役割を担っている。最近ではU-21チームの主将としてレディングを4-1で圧倒した。その姿勢は内部で称賛され、プロ意識は見逃されていない。
マレスカ監督は先月、戦力外組の選手たちについて質問された際、遠慮なく本音を語った。
「彼らはクラブと契約を結んでいるからチェルシーの選手だ」
「現時点では、彼らは依然として別メニューでトレーニングしている。この方針を継続するつもりだ。シーズン開始以来、私は彼らの一人も見ていない。 レナト（・ベイガ）にも会っていないし、アクセル（・ディサシ）にも会っていない。ラヒーム（・スターリング）にも会っていない。彼らは別の時間帯、別のピッチで練習しているからだ。シーズン開始以来、彼らと顔を合わせていない」
復帰の可能性について問われると、イタリア人監督はきっぱりと否定した。「我々のチームに？ ないよ」
- Getty Images Sport
ディフェンダーはトップチームでトレーニングしているが、チェルシーは1月の移籍市場が開く際に彼を放出する意向と報じられている。しかし、ブルーズはディサシとスターリングの両方をプレミアリーグ登録メンバーに名を連ねており、バルセロナとアタランタとのチャンピオンズリーグ2試合、カーディフ・シティとのカラバオカップ準々決勝を含む繁忙期には、そのことが有利に働く可能性がある。 短期的には、チェルシーは11月22日にバーンリー戦（アウェイ）でプレミアリーグに戻ってくる。ディサシが試合登録メンバーに名を連ねるかどうかは、まだ不透明だ。
広告