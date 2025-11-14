チェルシー、「戦力外組」の一人がトップチーム練習に…復活はあるか？

アクセル・ディサシは2023年1月にモナコから3850万ポンドで加入。突然の降格処分を受けるまで、彼は61試合に出場していた。昨夏には再びレンタル移籍の機会があり、ウェストハム、ボーンマス、サンダーランドが関心を示した。しかし彼は海外移籍を希望したため、全てのオファーを拒否した。その移籍は実現せず、今や彼は1月の脱出を待っている。

夏の間、複数のベテラン選手は将来の去就が決まるまでチームから離れてトレーニングするよう指示され、「爆弾処理班」と呼ばれる地位に追放された。ディサシも解雇対象となり、ラヒーム・スターリング、レナト・ベイガらと共に、その戦力外グループに加わった。 8月、ディサシはサポーターに仮設施設内部を公開し、話題となった。Instagramに「Life」とだけキャプションを付けた投稿で、プレシーズンの写真を共有。その一枚には殺風景な更衣室が写っていた。豪華な革張りの椅子はなく、木製のベンチ、小さな窓、古いエアコンユニットだけがあった。