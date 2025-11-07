Getty Images Sport
アメリカ代表復帰のレイナ、期待される創造性とは「彼の直感は驚異的だ」
元アメリカ代表のチャーリー・デイヴィス氏は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が11月の活動でMFジョヴァンニ・レイナにチャンスを与えた理由として、レイナのユニークなプレイメイキングのスキルを挙げた。
「彼のボールに対する創造的な才能に匹敵する選手は他にいない」とデイヴィス氏はポッドキャスト『Call It What You Want』で語った。
「彼が体調が良く、自信に満ちているとき、彼のボールに対する質、パスでラインを崩す能力に匹敵する選手は他にいない。彼の直感は驚異的だ。ボールを持ってドリブルする能力も同様だ。繰り返しになるが、それは突発的なものであり、決して安定しているわけではない」
「ポチェッティーノ監督は、彼がようやくトレーニングに復帰し、健康状態も良好であることから、『試してみる価値はある』と考えていると思う。彼は、代表に招集されるために必要なほど多くの試合に出場しているわけではないが、監督は『彼を試してみよう』と言っているのだと思う」
レイナは米国代表で32試合に出場し8得点を記録。2023-24ネイションズリーグ決勝トーナメントでの活躍が評価され、大会最優秀選手に選出された。
ポチェッティーノ監督は最近、ストライカーの下に2人の攻撃的ミッドフィールダーを配置するシステムに切り替えた。デイヴィス氏は、それがレイナにぴったりだと述べている。
「ワールドカップでは、低ブロックのチームと対戦する場合、おそらく交代選手としての役割になるだろう。リードして守備に徹しているチームと対戦する場合もそうかもしれない。そして今、我々には、相手の守備を崩し、バランスを崩す選手が必要だ。その役割にぴったりの選手がレイナだ」
「私は、彼が負傷前に活躍していた、ストライカーの下での役割について話している」
レイナの才能は米国代表にとって魅力的なものであるが、デイヴィス氏は同選手がロッカールームにうまく溶け込めるかどうかについて懸念を表明した。
「それが、私たちがレイナについて抱いている懸念だ。もしも何かネガティブな点があるとすれば、ポチェッティーノ監督がこの選手をキャンプに招く価値があるかどうかを判断しようとしている中で、彼がスターターではない場合、チームのオーラを損なうことはないか？チームのポジティブな雰囲気は？ チームの環境？彼はその状況の中でネガティブな存在になるだろうか？このキャンプの全員が『私は必要なことは何でもする。チームのため、国のために壁も突破する。どんな役割でも、ここにいることがとても嬉しい』と言ってくれる必要がある」
デイヴィス氏は、レイナが2022年のFIFAワールドカップでの論争以来、成長したと信じている複数の選手と話をしたと付け加えた。
「あの時から今まで、私は多くの選手たちに話を聞いたが、彼らは皆、レイナはあの時とは別人になった、もうあの頃の彼ではない、と口々に言っていた」
アメリカ代表は2025年最後の2試合として、11月15日のパラグアイ戦、11月18日にウルグアイ戦を戦う。
