アメリカ代表復帰のレイナ、期待される創造性とは「彼の直感は驚異的だ」

元アメリカ代表のチャーリー・デイヴィス氏は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が11月の活動でMFジョヴァンニ・レイナにチャンスを与えた理由として、レイナのユニークなプレイメイキングのスキルを挙げた。

「彼のボールに対する創造的な才能に匹敵する選手は他にいない」とデイヴィス氏はポッドキャスト『Call It What You Want』で語った。

「彼が体調が良く、自信に満ちているとき、彼のボールに対する質、パスでラインを崩す能力に匹敵する選手は他にいない。彼の直感は驚異的だ。ボールを持ってドリブルする能力も同様だ。繰り返しになるが、それは突発的なものであり、決して安定しているわけではない」

「ポチェッティーノ監督は、彼がようやくトレーニングに復帰し、健康状態も良好であることから、『試してみる価値はある』と考えていると思う。彼は、代表に招集されるために必要なほど多くの試合に出場しているわけではないが、監督は『彼を試してみよう』と言っているのだと思う」

レイナは米国代表で32試合に出場し8得点を記録。2023-24ネイションズリーグ決勝トーナメントでの活躍が評価され、大会最優秀選手に選出された。