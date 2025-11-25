ローマのセリエA優勝は？カペッロは24年ぶりの成功を期待もミランが有利かもしれないと警告

カペッロ氏は『スカイスポーツ』のインタビューで、ガスペリーニ監督がローマに植え付けた自信と、パウロ・ディバラやマティアス・スーレといった選手を育成し、彼らの最高の力を引き出した方法を称賛した。

「彼はこのチームに強さ、決意、性格、そして何よりも一貫性を植え付けた。これはローマでは最も難しいことだ。勝利の後は舞い上がり、敗北の後は落ち込む環境だからね。集中力を維持するのは非常に複雑だ。ガスペリーニは選手たちに自信を植え付けるのが非常にうまい。彼は選手たちの特性を理解しようとする時期を経て、今では彼らが何をもたらせるかをすべて把握していると思う。選手たちは自信を感じている。プレーシステムの要求が非常に高く、常に警戒し集中していなければならないことを理解している。彼はディバラ、特にスーレといった選手を育成した。これは監督が選手たちの頭の中に入り込んだということだ」

「彼は動機づけの方法を知っているし、ロッカールームやクラブ内で尊敬を集める方法を知っている。選手たちに慣れていることとは違うことをするよう説得する方法を知っているんだ」

カペッロ氏はまた、ガスペリーニ監督と2000-01シーズンの自身の優勝チームとの比較を行い、優れた得点力のあるストライカーの重要性を強調した。

「ローマは楽しむことを愛する場所で、ガスペリーニにとって楽しみとは勝つことだけを意味する。それ以外は何も重要ではない。この点で彼は私に似ている。本当の楽しみは勝つこと、チームが準備したことを実行するのを見ること、若い選手たちが成長するのを見ることだ。私の1年目は、今回と同じように建設中のチームだったが、2年目にはさらに何かを求めていた。センターフォワードだ。バティストゥータを獲得した。彼は決定的だった」