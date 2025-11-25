Getty Images Sport
ローマのセリエA優勝は？カペッロは24年ぶりの成功を期待もミランが有利かもしれないと警告
カペッロ氏は伝統的な4-4-2から、より躍動的な3-4-1-2フォーメーションへと移行したことで知られる名将だ。ワルテル・サムエルやガブリエル・バティストゥータといった主力選手の力を最大限に引き出し、約25年前にローマを3度目のセリエA優勝に導いた。カフー、フランチェスコ・トッティ、ヴィンチェンツォ・モンテッラの輝きも加わり、ローマはユヴェントスに2ポイント差をつけてセリエAを制した。
ガスペリーニ監督のローマは、今シーズンすでにあの伝説的なチームとの比較を呼んでいる。クレモネーゼに圧勝した後、現在勝ち点27でセリエAをリードしている。特に守備記録が印象的で、失点はわずか6点とリーグ最少だ。カペッロ氏のチームと同様に、このローマは戦術的知性、守備組織力、そして攻撃の瞬間を捉える能力を示している。カペッロ自身も、規律、粘り強さ、戦略的柔軟性の見慣れた組み合わせを指摘。これが維持されれば、ガスペリーニ監督のチームはローマの輝かしい歴史に名を刻むことができるかもしれないと考えているようだ。
カペッロ氏は『スカイスポーツ』のインタビューで、ガスペリーニ監督がローマに植え付けた自信と、パウロ・ディバラやマティアス・スーレといった選手を育成し、彼らの最高の力を引き出した方法を称賛した。
「彼はこのチームに強さ、決意、性格、そして何よりも一貫性を植え付けた。これはローマでは最も難しいことだ。勝利の後は舞い上がり、敗北の後は落ち込む環境だからね。集中力を維持するのは非常に複雑だ。ガスペリーニは選手たちに自信を植え付けるのが非常にうまい。彼は選手たちの特性を理解しようとする時期を経て、今では彼らが何をもたらせるかをすべて把握していると思う。選手たちは自信を感じている。プレーシステムの要求が非常に高く、常に警戒し集中していなければならないことを理解している。彼はディバラ、特にスーレといった選手を育成した。これは監督が選手たちの頭の中に入り込んだということだ」
「彼は動機づけの方法を知っているし、ロッカールームやクラブ内で尊敬を集める方法を知っている。選手たちに慣れていることとは違うことをするよう説得する方法を知っているんだ」
カペッロ氏はまた、ガスペリーニ監督と2000-01シーズンの自身の優勝チームとの比較を行い、優れた得点力のあるストライカーの重要性を強調した。
「ローマは楽しむことを愛する場所で、ガスペリーニにとって楽しみとは勝つことだけを意味する。それ以外は何も重要ではない。この点で彼は私に似ている。本当の楽しみは勝つこと、チームが準備したことを実行するのを見ること、若い選手たちが成長するのを見ることだ。私の1年目は、今回と同じように建設中のチームだったが、2年目にはさらに何かを求めていた。センターフォワードだ。バティストゥータを獲得した。彼は決定的だった」
ローマの攻撃面での苦戦は依然として差し迫った懸念事項だ。上位6チームの中で、彼らは最も得点が少なく、信頼できるストライカーの緊急の必要性を浮き彫りにしている。タミー・エイブラハムのベシクタシュへの移籍とエルドル・ショムロドフのイスタンブール・バシャクシェヒルへの移籍は、最前線に大きな穴を残した。
クラブはラスムス・ホイルンドに興味を示したが、彼はナポリ入りを選んだ。ブライトンからレンタルで獲得したエヴァン・ファーガソンはこれまで影響を与えられず、8試合でわずか1ゴール、1アシストにとどまっている。アルテム・ドフビクも苦戦しており、わずか2ゴール、1アシストだ。
カペッロ氏はすぐに警告した。ローマがヨーロッパリーグやコッパ・イタリアといった複数の大会とセリエAを掛け持ちしているため、選手たちが試合間で十分に回復する時間がない可能性があり、セリエAとコッパ・イタリアのみに集中できるミランに有利に働くだろうと。
「(ガスペリーニは)この点で私に似ている。本当の喜びは勝つこと、チームが準備したことをするのを見ること、若い選手が成長するのを見ることだ。彼は最後まで気を引き締めているだろう。ローマは競争力を維持するだろう。ローマがカップ戦に参加していることを忘れてはいけない。それはコストがかかり回復を許さないので、おそらくミランに有利に働くだろう」
ローマは今週、ヨーロッパリーグでミッティランとの対戦を控えており、リーグ戦での好調をヨーロッパの舞台でも再現したいところ。これまでローマは今シーズンのヨーロッパリーグ4試合で2勝2敗を記録しており、シーズンを後押しするような良い結果を求めている。
