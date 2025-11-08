流行語大賞2025のノミネート30語一覧｜ミャクミャク、クマ被害、国宝など

フリーで活動するピン芸人。どこまでが素でどこからが演技なのか判別できない“独特の表情”が魅力と評されている。NHK大河ドラマ『べらぼう』やフジテレビドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』など、話題作への出演が続いている。