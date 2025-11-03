Getty Images Sport
サカはどこにも行かない！？アーセナルが「記録破りの」昇給を含む新契約を提示へ、
アーセナルは今夏の移籍市場で8人もの新選手を獲得し、チーム再建に多額の投資を行った。アーセナルのこの投資はすでに成果を上げており、プレミアリーグの最初の10試合で8勝を挙げ、リーグ優勝の有力候補と見なされている。
ただ、新たなスポーツディレクターであるアンドレア・ベルタ氏は、既存の主力メンバーを長期的に保持することが引き続きクラブの最優先事項であると述べた。ここ数カ月で、ガヴリエル・マガリャンイス、イーサン・ヌワネリ、ウィリアム・サリバ、マイルズ・ルイス=スケリーとの契約を延長しており、今度はサカが契約オファーに同意することを期待している。
- Getty Images Sport
『スカイスポーツ』によると、アーセナルは最近サカの代理人と何度も会談しており、クラブがスター選手を保持することに本気であることが明らかになっている。プレミアリーグ首位のアーセナルは、ヨーロッパ各地からの移籍の関心を恐れ、できるだけ早くプロセスを完了させたいと考えているようだ。クラブはサカを2030年夏まで契約で縛り付けたいと考えており、シーズンあたり約1,200万ポンド（約24億3000万円）の総年俸を提示する予定とのことだ。
報道によれば、サカの契約更新はオーナーのスタン・クロエンケ氏の選手への信頼を反映しており、アーセナルがスター選手を手放さないという他クラブへのメッセージにもなるとのこと。そして、アーセナルはサカが新契約に同意すると確信しているようだ。
最近のインタビューで、サカは今シーズンのアーセナルのプレミアリーグ優勝に自信を表明し、次のように語った。
「今年、僕たちは非常に強力なグループだと感じているし、多くの質の高い選手がいる。すでに多くの怪我人が出ているが、代わりに入った選手たちは、僕たち全員が最高レベルを維持できることを示してくれた。それが僕たちが最後まで戦うために必要なことだ。過去数シーズンではそこで失敗してきたが、今シーズンは持っていると思う。そして、それが本当にできると信じさせてくれている」
- Getty Images
最初の10試合で8勝を挙げたミケル・アルテタ監督のチームは、リーグ優勝の最有力候補と称賛されている。これまでのところリーグで圧倒的に最も安定したチームとして、アーセナルはトロフィーを失うのは自分たち次第だと言われているが、彼らに挑戦できるクラブが1つある。
元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビル氏は自身のポッドキャストで次のように述べた。
「これは彼らの年にならなければいけないよね？今年は彼らの年だ。4シーズン連続で優勝候補に挙げているが、彼らは必ずしも圧倒的に良くなっているわけではなく、一貫性のレベルを繰り返しているだけだ。そして今年優勝するために必要なのはそれだけ。100ポイント取る必要もなく、90や95ポイント取る必要さえない。80点台半ばから後半でこのタイトルを獲得できるだろうし、それは彼らにできることだ」
また、ネビル氏は続けて言った。
「アーセナルがリーグで優勝すると確信している理由は、チームを止められるものが何かを常に考えるからだ。以前のシーズンでリヴァプールがフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーを失ったら困っていただろう。しかし、今アーセナルが失う可能性のある選手で、それがタイトルを失うことを意味するような選手を思いつかない。夏の補強のおかげで、2人のセンターバックでさえそうだ。すべてのポジションがカバーされている。ブカヨ・サカは、以前はそういう選手だったが、彼が怪我をしたときにノニ・マデュエケが入った。どこでも、同じレベルのクオリティーか、わずかな低下でしっかりと補強されている。では、誰が彼らからタイトルを奪うのだろうか？アーセナルが優勝しないとなるなら、自分たちで自滅するしかありえない。マンチェスター・シティが以前のレベルに戻ってアーセナルに追いつくとは思わない。ペップ・グアルディオラは天才だが、必要なレベルでプレーする選手やチームを持っていない。リヴァプールが唯一のチームだが、彼らは非常に早く軌道に戻らなければならない」
