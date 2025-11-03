サカはどこにも行かない！？アーセナルが「記録破りの」昇給を含む新契約を提示へ、

最初の10試合で8勝を挙げたミケル・アルテタ監督のチームは、リーグ優勝の最有力候補と称賛されている。これまでのところリーグで圧倒的に最も安定したチームとして、アーセナルはトロフィーを失うのは自分たち次第だと言われているが、彼らに挑戦できるクラブが1つある。

元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビル氏は自身のポッドキャストで次のように述べた。

「これは彼らの年にならなければいけないよね？今年は彼らの年だ。4シーズン連続で優勝候補に挙げているが、彼らは必ずしも圧倒的に良くなっているわけではなく、一貫性のレベルを繰り返しているだけだ。そして今年優勝するために必要なのはそれだけ。100ポイント取る必要もなく、90や95ポイント取る必要さえない。80点台半ばから後半でこのタイトルを獲得できるだろうし、それは彼らにできることだ」

また、ネビル氏は続けて言った。

「アーセナルがリーグで優勝すると確信している理由は、チームを止められるものが何かを常に考えるからだ。以前のシーズンでリヴァプールがフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーを失ったら困っていただろう。しかし、今アーセナルが失う可能性のある選手で、それがタイトルを失うことを意味するような選手を思いつかない。夏の補強のおかげで、2人のセンターバックでさえそうだ。すべてのポジションがカバーされている。ブカヨ・サカは、以前はそういう選手だったが、彼が怪我をしたときにノニ・マデュエケが入った。どこでも、同じレベルのクオリティーか、わずかな低下でしっかりと補強されている。では、誰が彼らからタイトルを奪うのだろうか？アーセナルが優勝しないとなるなら、自分たちで自滅するしかありえない。マンチェスター・シティが以前のレベルに戻ってアーセナルに追いつくとは思わない。ペップ・グアルディオラは天才だが、必要なレベルでプレーする選手やチームを持っていない。リヴァプールが唯一のチームだが、彼らは非常に早く軌道に戻らなければならない」