サカがタイトル獲得の可能性について意見をすぐに変える批評家たちを批判「天気のようだ！」
アーセナルがアーセン・ヴェンゲル監督の下でプレミアリーグ優勝を果たしてから22年が経過した。数十年にわたる失望の後、ミケル・アルテタ監督はついにアーセナルのファンにイングランド王者になる夢を再び抱かせている。スペイン人監督はここ数シーズンでアーセナルを優勝争いに戻し、3年連続で準優勝という成績を残してきた。
今シーズンはさらに上を目指せる好位置につけている。プレミアリーグの最初の11試合でわずか1敗に抑え、2位のマンチェスター・シティとの勝ち点差は4。アーセナルは8月のリヴァプール戦での敗戦以降、全試合で無敗を維持しており、土曜日にサンダーランドと2-2で引き分けるまで10連勝を記録していた。
今シーズンのアーセナルの優勝の可能性について『talkSPORT』に語ったサカは次のように述べた。
「それは他の人たちが言うことだ。僕たちはただ全ての試合に勝たなければならない。それが試合に臨む時の僕たちのメンタリティだ。結果がどうなるか見るだけで、人々が言っていることに浮かれてはいけません。なぜなら、ある日何かを言って、次の日には別のことを言うからだ。まさに僕が言った通り、僕たちに対する人々の意見や考えは天気のように変わる。最も重要なのはロッカールーム、僕たちがどれだけ団結しているか、持っている基盤、自分たち自身への信念だ。良い時も悪い時もどう結束するか、それが最も重要なんだ。外部の雑音に注意を払うことはできない。なぜならそれは常に変動しているから。僕たちは良い状態で、良い位置にいる。そして今は代表戦に集中する時だ」
10月、アーセナルがクリスタル・パレスに勝利した後、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで解説者のギャリー・ネビル氏は自身のポッドキャストで次のように語った。
「これは彼らの年でなければないないよね？これが彼らの年だ。4シーズン連続で彼らが優勝すると予想してきたが、彼らが格段に良くなったわけではなく、一貫性のレベルを繰り返している。そして今年優勝するために必要なのはそれだけだ。100ポイントを獲得する必要も、90ポイントや95ポイントすら必要ない。80点台半ばから後半でこのタイトルを獲得できるし、彼らにはそれができる。他のチームが一貫性に欠け信頼できないと前に述べたが、このアーセナルは違う。非常に信頼できる。信頼を置ける。彼らの守備の方法は素晴らしいんだ」
「彼らは互いに密接に連携している。ゴールを許さない。複数のエリアで攻撃の脅威を持っている。驚異的なセンターフォワードはいないが、正直で献身的な突破口となる選手がいて、それが彼らにとって機能する。（エベレチ）・エゼ、（ノニ）・マデュエケ、（ガブリエル）・マルティネッリ、（レアンドロ）・トロサール、多くのゴールに貢献できる選手がいる。セットプレーで力を発揮できる（デクラン）・ライスもいる。4人の素晴らしいフルバックと3人の優れたセンターバックがいる」
さらに彼は付け加えた。
「アーセナルには非常に良い点がたくさんある。今は浮かれないようにすることが重要だ。同じことを続けることが大切なんだ。ここで特別なことをする必要はない。ただ自分の仕事を続けてください。やっていることを続ければ、このリーグで優勝できる。優勝はあなた方のものだ。これはあなた方のタイトルだ、アーセナル。以前はこれほど確信を持ったことはなかった。シーズンの非常に早い段階で、タイトル獲得経験のある私のような人間が『あなた方のものだ』と言うのは狂気の沙汰だが、本当にそうなのだ。彼ら自身も感じているはずだよ。アーセナルのファンも感じているはずだ。これがアーセナルが頂点に返り咲く瞬間だとわかっているはず。これはミケル・アルテタ、選手たち、アーセナルにとって、国内最高のチームであることを示す瞬間だ。チャンスと機会が目の前にある。掴み取らなければならない」
プレミアリーグのような激しい競争のある大会の結果を予測するには時期尚早で、混雑した年末年始の日程が迫っている。しかし、アーセナルの選手層の厚さと一貫性が、クラブが今シーズンついに仕事を成し遂げるかもしれないという希望をファンに与えている。アルテタ監督のチームは次に11月23日、ライバルのトッテナムとのノースロンドン・ダービーで対戦する。
