サカがタイトル獲得の可能性について意見をすぐに変える批評家たちを批判「天気のようだ！」

10月、アーセナルがクリスタル・パレスに勝利した後、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで解説者のギャリー・ネビル氏は自身のポッドキャストで次のように語った。

「これは彼らの年でなければないないよね？これが彼らの年だ。4シーズン連続で彼らが優勝すると予想してきたが、彼らが格段に良くなったわけではなく、一貫性のレベルを繰り返している。そして今年優勝するために必要なのはそれだけだ。100ポイントを獲得する必要も、90ポイントや95ポイントすら必要ない。80点台半ばから後半でこのタイトルを獲得できるし、彼らにはそれができる。他のチームが一貫性に欠け信頼できないと前に述べたが、このアーセナルは違う。非常に信頼できる。信頼を置ける。彼らの守備の方法は素晴らしいんだ」

「彼らは互いに密接に連携している。ゴールを許さない。複数のエリアで攻撃の脅威を持っている。驚異的なセンターフォワードはいないが、正直で献身的な突破口となる選手がいて、それが彼らにとって機能する。（エベレチ）・エゼ、（ノニ）・マデュエケ、（ガブリエル）・マルティネッリ、（レアンドロ）・トロサール、多くのゴールに貢献できる選手がいる。セットプレーで力を発揮できる（デクラン）・ライスもいる。4人の素晴らしいフルバックと3人の優れたセンターバックがいる」

さらに彼は付け加えた。

「アーセナルには非常に良い点がたくさんある。今は浮かれないようにすることが重要だ。同じことを続けることが大切なんだ。ここで特別なことをする必要はない。ただ自分の仕事を続けてください。やっていることを続ければ、このリーグで優勝できる。優勝はあなた方のものだ。これはあなた方のタイトルだ、アーセナル。以前はこれほど確信を持ったことはなかった。シーズンの非常に早い段階で、タイトル獲得経験のある私のような人間が『あなた方のものだ』と言うのは狂気の沙汰だが、本当にそうなのだ。彼ら自身も感じているはずだよ。アーセナルのファンも感じているはずだ。これがアーセナルが頂点に返り咲く瞬間だとわかっているはず。これはミケル・アルテタ、選手たち、アーセナルにとって、国内最高のチームであることを示す瞬間だ。チャンスと機会が目の前にある。掴み取らなければならない」