マン・UのOBがブルーノの欠点が覆い隠されていると指摘「彼は私の1歳児のようだ」
ブルーノ・フェルナンデスは、スポルティングからの移籍が完了した2020年1月からマンチェスター・Uに所属している。彼はプレミアリーグの強豪で300試合以上に出場し、102ゴールを記録している。また、チームメイトのために、さらに多くのチャンスを作り出してきた。
謎めいた31歳は、長年にわたって同胞のクリスティアーノ・ロナウドから多くの教訓を得ており、自分自身とサイドでプレーする人々に最高のものだけを要求している。一方で、時折見せる癇癪気質な性格が、時には人々を苛立たせることがある。
しかし、クラブにとっての彼の価値を疑う余地はない。彼はフィールドの内外でリーダーであり、マンチェスター・Uと忠実なファンベースは、しばしばインスピレーションを求めてキャプテンマークを持つ男に目を向ける。彼は必要な時に数え切れないほど期待に応えてきた。
しかし、ブルーノはやりすぎていると非難されている。ギャンブルポータルの『British Gambler』でクラブOBのパーカー氏は、中盤のエンジンについて尋ねられた際、『GOAL』に次のように語った。
「中盤を見ると、カゼミーロは素晴らしい仕事をしている。彼は周りの選手のことを考えている。彼がプレミアリーグのより安定したチームに入れれば、彼は違った選手に見えるだろう。彼は尊敬され、テンポを整えるだろう。マンチェスター・ユナイテッドでは、彼は静止しない人物の隣でプレーしている。彼(フェルナンデス)は私の1歳児のようだ。どこかに置いても、そこに留まらない。顔を下げると、彼はいなくなっている。彼がいなくなった時、彼はどこに行くのかのメモを残してくれない。それがブルーノの特徴だ。彼はゴールを決めるかアシストをし、残りはすべて忘れられる」
パーカー氏は、ブルーノについてこの評価を下した最初のOBではない。マンチェスター・ユナイテッドでのタイトル獲得者であるパトリス・エブラ氏も、『GOAL』に次のように語った。
「ブルーノについて語るのは常に微妙だ。人々が本当のキャプテンと呼ぶものが何かによる。キャプテンとして、時にはロイ・キーンのような人もいれば、違うタイプもいる。ブルーノはアシストをし、ゴールを決めており、これが問題になったことはない。私にとっての問題は、彼がボールを受け取った時にチームとテンポをコントロールすることだ。彼がどこでプレーしているのか教えられない。なぜなら彼はどこにでもいるからだ。だから、時にはキャプテンとして、余分なことをしたい、やりすぎたいと思うかもしれない。そして結局、彼は正しいポジションにさえいない。しかし、ブルーノがプレーしていなければ、ユナイテッドは今の順位にいないだろう」
エブラ氏は、スキッパーとしてのブルーノの役割について付け加えた。
「ブルーノがキャプテンであることについて疑問を持つことはない。彼がキャプテンにふさわしいのは、ルベン・アモリムが彼を選んだからだ。(ハリー)マグワイアに何が起こっているかを見てください。彼らはアームバンドを取り上げ、今、彼はユナイテッドの選手としてプレーしている。人々がソーシャルメディアなどで彼をいじめていたのを見ただろう。しかし、彼は『私はここに留まる』と言ったよ」
堂々としたCBのマグワイアが残留した一方、ブルーノが同様にするかどうかはまだわからない。2026年に向けて彼の将来について疑問が投げかけられている。その時点で彼の契約は残り1年となり、クラブは12ヶ月の延長オプションを保持している。
現ラ・リーガ王者バルセロナを含むヨーロッパの主要チームが関心を持っていると報じられている。サウジプロリーグからの関心の噂も常に絶えず、現在40歳で現役を続けている5度のバロンドール受賞者C・ロナウドに続いて中東に移籍する可能性が定期的に示唆されている。
