マン・UのOBがブルーノの欠点が覆い隠されていると指摘「彼は私の1歳児のようだ」

パーカー氏は、ブルーノについてこの評価を下した最初のOBではない。マンチェスター・ユナイテッドでのタイトル獲得者であるパトリス・エブラ氏も、『GOAL』に次のように語った。

「ブルーノについて語るのは常に微妙だ。人々が本当のキャプテンと呼ぶものが何かによる。キャプテンとして、時にはロイ・キーンのような人もいれば、違うタイプもいる。ブルーノはアシストをし、ゴールを決めており、これが問題になったことはない。私にとっての問題は、彼がボールを受け取った時にチームとテンポをコントロールすることだ。彼がどこでプレーしているのか教えられない。なぜなら彼はどこにでもいるからだ。だから、時にはキャプテンとして、余分なことをしたい、やりすぎたいと思うかもしれない。そして結局、彼は正しいポジションにさえいない。しかし、ブルーノがプレーしていなければ、ユナイテッドは今の順位にいないだろう」

エブラ氏は、スキッパーとしてのブルーノの役割について付け加えた。

「ブルーノがキャプテンであることについて疑問を持つことはない。彼がキャプテンにふさわしいのは、ルベン・アモリムが彼を選んだからだ。(ハリー)マグワイアに何が起こっているかを見てください。彼らはアームバンドを取り上げ、今、彼はユナイテッドの選手としてプレーしている。人々がソーシャルメディアなどで彼をいじめていたのを見ただろう。しかし、彼は『私はここに留まる』と言ったよ」