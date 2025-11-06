C・ロナウドは引退後、指導者よりもオーナーに？ マン・Uのレジェンドが予想「ベッカムのように…」

元マンチェスター・ユナイテッドのウェズ・ブラウン氏は以前、C・ロナウドが引退後、心に決めたことならなんでもできると語った。

ライアン・レイノルズやトム・ブレイディの後を追って投資家になるかどうか尋ねられた時、「ロナウドが何をしたいかはわからないが、彼が成し遂げたことを考えると疑う余地はない。まずはサウジアラビアでの活躍次第だ。近いうちに殷代するかどうかは定かではないし、ある・アナスルで今もゴールを決め続けている。しかし、彼が役員会に上がる可能性は十分にある。コーチという立場から経営幹部に転身する能力も100％備わっている。もし彼がそれを楽しんでいるなら、彼にとっても完璧な道となるだろう」

ダニー・シンプソン氏も、オールド・トラッフォードでロナウドと共に働いた経験を持つ一人だが、同選手がマンチェスターに指導者として復帰する可能性について『GOAL』に語っていた。

「私はノーとは言わない。彼の精神性を見れば、彼がクラブを大切にしていることは明らかだ。おそらく彼はまた戻ってきたいと考えているからそう言っているのだろう。ただ、今回は別の形でとなるだろう。彼は自分の去り方に満足していないだろうから、復帰して何らかの決定を下すことで、再びユナイテッドを偉大なチームにしたいと思っているはずだ」

「彼はビジネスマンでもある。彼を取り囲むチームを批判することはできない。彼がそうなることを望んでいる。それは彼が提供できるものは多いと思うからだ。彼の考え方や行動すべてにおいて、彼はそれを成し遂げるだろう。それこそがユナイテッドに必要なものだ」