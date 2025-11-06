バイエルンが主力として活躍するライマーとの契約延長に向けた正式なオファーを準備へ

バイエルンのスポーツディレクターであるクリストフ・フロインド氏は、ライマーを長期的に維持したいというクラブの意図を確認し、彼のプロフェッショナリズムとチームへの重要性を称賛した。「コニー（ライマーの愛称）は素晴らしい人物であり、将来に向けても重要な選手だ。彼がバイエルンに非常に、非常に長い間留まってくれれば素晴らしいことだろう」

財政面では、契約は簡単に進むと予想されている。ライマーは現在年間約900万ユーロ（約15億9000万円）を稼いでおり、バイエルンは彼の成長する影響力を反映するために控えめな調整を行う準備ができている。ライマーの多様性は今シーズン、特に主要なディフェンダーの負傷が多かった中で価値があった。彼は両サイドで埋め合わせをし、右サイドバックとしてマイケル・オリーセとの連携でも優れており、ブンデスリーガで最も効果的なパートナーシップの1つを形成している。

クラブのレジェンドであるローター・マテウス氏でさえ、今季のライマーの変貌に感銘を受けたようだ。「私はコンラート・ライマーに謝らなければならないかもしれない」とマテウス氏は『スカイスポーツ』で認めた。

「私は彼のダイナミズムについて知っていたが、今シーズンほど顕著にフィールドでこのレベルのゲームインテリジェンスを見たことがなかった。ライマーは完璧なチームプレーヤーだ。彼の態度は常に素晴らしい。チームはハリー・ケインのようなゴールスコアラー、マイケル・オリーセのようなアーティスト、またはマヌエル・ノイアーのような世界クラスのゴールキーパーだけで構成することはできない。チームにはコンラート・ライマーのような働き者が必要だ。彼は高いダイナミズムと高い攻撃性を特徴としている。すべての挑戦は100パーセントの努力で争われるんだ」