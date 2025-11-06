Getty Images Sport
バイエルンが主力として活躍するライマーとの契約延長に向けた正式なオファーを準備へ
バイエルンは、ヴァンサン・コンパニ監督の下で素晴らしいパフォーマンスを見せているライマーとの契約を延長するための正式な交渉を開始する予定だ。彼の現在の契約は2027年まで続くが、バイエルンの上層部は彼の一貫性と多様性を早期の更新で報いることを熱望しているとのこと。『Sport Bild』によると、すでに話し合いが行われており、年末までに正式なオファーが到着する可能性があるようだ。
28歳のライマーはコンパニ監督にとって不可欠な存在となり、両サイドバックからボランチまで、ポジション間でシームレスに適応している。彼は2023年にライプツィヒからフリートランスファーでバイエルンに加入。わずか2シーズン強で101試合に出場し、5ゴール、13アシストを記録している。
戦術的知性と適応性を何よりも重視するコンパニ監督は、ライマーをモデルプロフェッショナルと見なしていると報じられている。彼の疲れを知らないプレッシングと守備意識は、今シーズンの16連勝に不可欠であり、クラブは現在ブンデスリーガとチャンピオンズリーググループの両方でトップを走っている。
バイエルンのスポーツディレクターであるクリストフ・フロインド氏は、ライマーを長期的に維持したいというクラブの意図を確認し、彼のプロフェッショナリズムとチームへの重要性を称賛した。「コニー（ライマーの愛称）は素晴らしい人物であり、将来に向けても重要な選手だ。彼がバイエルンに非常に、非常に長い間留まってくれれば素晴らしいことだろう」
財政面では、契約は簡単に進むと予想されている。ライマーは現在年間約900万ユーロ（約15億9000万円）を稼いでおり、バイエルンは彼の成長する影響力を反映するために控えめな調整を行う準備ができている。ライマーの多様性は今シーズン、特に主要なディフェンダーの負傷が多かった中で価値があった。彼は両サイドで埋め合わせをし、右サイドバックとしてマイケル・オリーセとの連携でも優れており、ブンデスリーガで最も効果的なパートナーシップの1つを形成している。
クラブのレジェンドであるローター・マテウス氏でさえ、今季のライマーの変貌に感銘を受けたようだ。「私はコンラート・ライマーに謝らなければならないかもしれない」とマテウス氏は『スカイスポーツ』で認めた。
「私は彼のダイナミズムについて知っていたが、今シーズンほど顕著にフィールドでこのレベルのゲームインテリジェンスを見たことがなかった。ライマーは完璧なチームプレーヤーだ。彼の態度は常に素晴らしい。チームはハリー・ケインのようなゴールスコアラー、マイケル・オリーセのようなアーティスト、またはマヌエル・ノイアーのような世界クラスのゴールキーパーだけで構成することはできない。チームにはコンラート・ライマーのような働き者が必要だ。彼は高いダイナミズムと高い攻撃性を特徴としている。すべての挑戦は100パーセントの努力で争われるんだ」
ライマーの一貫性は、コンパニ監督がバイエルンのチームに要求する激しさを体現している。守備的なストッパーとして機能するか、オーバーラップするサイドバックとして機能するかにかかわらず、彼の戦術的規律とプレッシング能力はチームの攻撃的でハイテンポなスタイルを設定してきた。
また、ライマーの柔軟性により、コンパニ監督はバランスを失うことなく戦術的に実験することができた。彼はビルドアップでミッドフィールドに反転することができ、コンパニ監督が重要な試合で大きく依存してきた特性だ。ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスが率いるバイエルンの攻撃的な輝きが見出しを飾っているが、コンパニ監督はスターの背後で構造的なコントロールを維持するためにライマーのような選手をしばしば評価してきた。
ライマーの契約延長を確保するバイエルンの自信は、チームメイトとの強い関係とミュンヘンでの快適さに由来している。選手に近い情報筋によると、彼は「完全に落ち着いている」と感じ、コンパニ監督の信頼によって動機づけられている。内部的には、ライマーをコンパニ監督の再建の次のフェーズの柱と見なしているため、疑いはない。特にクラブがより若く、より多様なチームプロファイルに移行する中でだ。
彼の影響は戦術を超えて広がっている。チームメイトは、ライマーをロッカールームの静かなリーダーの1人、言葉ではなく労働倫理を通じて基準を設定するプロフェッショナルと見なしていると伝えられている。すべてが計画通りに進めば、バイエルンは冬休み前に契約延長を最終決定し、ヨーロッパで最も完成度の高いユーティリティプレーヤーの1人を長期的に確保することを望んでいる。
コンパニ監督がウニオン・ベルリンとアーセナルとの試合を含む過密なスケジュールを通じてバイエルンを導こうとする中、ライマーの一貫性は依然として極めて重要だ。スターでいっぱいのチームにとって、バイエルンの新しいアイデンティティを体現し続けているのは、無名のオーストリア人だ。激しく、知的で、そして完全に不可欠な存在である。
