バイエルン・ミュンヘン、GKノイアーの引退検討を受けて下した決断とは

39歳のGKマヌエル・ノイアーは、ヴァンサン・コンパニ監督の下でもスタメンの座を守り続けている。

キャリアの晩年を迎えているにもかかわらず、週ごとにトップクラスの実力を証明し続けているのだ。

先週末のユニオン・ベルリン戦（2-2）でバイエルンの16連勝を止めた致命的なミスを犯したにもかかわらず、ノイアーが依然として正ゴールキーパーであることに疑いの余地はない。バイエルンが今季戦った17試合のうち、ノイアーは14試合に出場しているからだ。

しかしノイアーがバイエルンに永遠に留まることはない。この伝説的ゴールキーパーは来年3月に40歳を迎え、契約も残り7カ月となった。

『ビルト』の報道によれば、バイエルンは象徴的な選手の将来について決断を下したという。同紙はクラブがノイアーの契約を2027年6月までさらに1年延長する意向だと伝えている。