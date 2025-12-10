Getty
バイエルンのケインが冬の期限を前に買い取り条項について最終決断
ケインのバイエルンとの契約には、6500万ユーロ(約118億4500万円)の買い取り条項が含まれていると報じられているが、厳格な条件が付いている。元トッテナムのストライカーは、2026年1月末までにブンデスリーガ王者に通知した場合のみこのオプションを使用でき、それによって夏の退団への道が開かれると考えられている。トッテナムとバルセロナの両方が、彼がバイエルンを去る場合の潜在的な行き先として取り沙汰されているが、最近の報道では32歳の彼は当面は残留を希望していることが示されていた。
- Getty Images Sport
『BILD』によると、ケインは6500万ユーロの買い取り条項オプションを行使せず、代わりにバイエルンとの契約延長を希望しているとのこと。彼はプレミアリーグの歴代得点ランキングで2位にランクされており、記録保持者のアラン・シアラー氏からわずか47ゴール差だが、このストライカーはヴァンサン・コンパニ監督のバイエルンでより多くのタイトルを獲得することを好んでいるようだ。ケインは、トッテナムでゴールを量産していた時期に一つもタイトルを獲得できなかったことで有名で、その後バイエルンでトロフィーを手にするまでに2年近く待たなければならなかった。レヴァークーゼンが驚異的な2023-24シーズンを送ったため、彼は待たされた末、ついにブンデスリーガのトロフィーを手にした。
ケインはドイツに移籍して以来、驚異的な得点力を発揮している。彼は今シーズン早々にバイエルンでの通算100ゴールを達成し、北ロンドンを離れた最初の2シーズンで44ゴールと41ゴールを記録した。今シーズンも好調で、わずか23試合で28ゴールを挙げており、このような活躍が彼をバルセロナの明確なターゲットにしている。バルセロナは、8月に37歳になったロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探しており、会長候補の一人は現職のジョアン・ラポルタ氏に代わって当選すれば、ケインの獲得を試みると明言するまでに至っている。
11月下旬、ザビエル・ビラホアナ氏は次のように述べた。
「ラ・マシア(バルサの下部組織)には信じられないほど才能のある選手がいるが、もちろん、選手がいなければ、他を探す。私は常に、ただの名前ではなく、バルサのDNAを理解する選手を探すよ。ただの名前を探すのは危険なことだが、私たちのスタイルと文化に合う人を探す。もし(クラブ)内にハリー・ケインがいなければ、私たちは彼を獲得する。なぜダメなんだい？」
- AFP
古巣のトッテナムは、将来的にケインをクラブに迎え戻すことを歓迎するのに躊躇していない。
9月にさかのぼって、トーマス・フランク監督は語った。
「私を含む多くのトッテナムファンが、ケインの復帰を見たいと思っている。彼はトップ選手だ。個人的には、正直に言うと、彼は今すぐにはそうしないと思う。おそらくバイエルンに残り、良いパフォーマンスを続けるだろう。彼は歓迎される。もし彼が私たちに加わりたいなら、大歓迎だ」
しかし、ケインはすでに、トッテナムと契約してもトロフィー獲得が保証されるわけではないことを知っている。たとえトッテナムが5月にヨーロッパリーグ優勝で17年ぶりにタイトルの空白を埋めたとしてもだ。代わりに、彼はバイエルンでのレガシーを確固たるものにすることに集中し、過去2回のヨーロッパ選手権で惜しくも逃したイングランド代表での主要トーナメント優勝を目指すようだ。彼は、最近発表された3月の親善試合にほぼ確実に出場し、スリーライオンズは次の代表ウィーク中にウルグアイと日本と対戦する予定だ。
より差し迫った問題として、ケインは日曜日のマインツ戦で得点を再開したいと考えているだろう。火曜日のスポルティング戦での勝利ではネットを揺らすことができなかったからだ。
広告