バイエルンのケインが冬の期限を前に買い取り条項について最終決断

ケインはドイツに移籍して以来、驚異的な得点力を発揮している。彼は今シーズン早々にバイエルンでの通算100ゴールを達成し、北ロンドンを離れた最初の2シーズンで44ゴールと41ゴールを記録した。今シーズンも好調で、わずか23試合で28ゴールを挙げており、このような活躍が彼をバルセロナの明確なターゲットにしている。バルセロナは、8月に37歳になったロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探しており、会長候補の一人は現職のジョアン・ラポルタ氏に代わって当選すれば、ケインの獲得を試みると明言するまでに至っている。

11月下旬、ザビエル・ビラホアナ氏は次のように述べた。

「ラ・マシア(バルサの下部組織)には信じられないほど才能のある選手がいるが、もちろん、選手がいなければ、他を探す。私は常に、ただの名前ではなく、バルサのDNAを理解する選手を探すよ。ただの名前を探すのは危険なことだが、私たちのスタイルと文化に合う人を探す。もし(クラブ)内にハリー・ケインがいなければ、私たちは彼を獲得する。なぜダメなんだい？」