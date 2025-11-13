(C)GettyImages
ヤマルに元スペイン代表監督が厳しい警告「彼は長くは続かないだろう」
ヤマルのこれまでのキャリアにおける急速な成功は、過去数か月間で初めていくつかの障害に直面している。夏には、18歳の誕生日パーティーに関する好ましくない報道が多数の見出しを生み出した。過去数週間には、彼は持続的な鼠径部の怪我を理由とした代表チームでの起用をめぐるバルセロナとRFEF(スペインサッカー連盟)の間で進行中の紛争の中心にいる。この問題は月曜日に頂点に達し、スペインサッカー連盟がバルセロナからの事前警告なしに、ヤマルが問題を改善するために「侵襲的処置」を受けたと発表した。
1992年から1998年までスペイン代表を率い、3つの主要な国際大会にチームを導いたクレメンテ監督は、スペインのラジオ番組『Què T'hi Jugues』で話す際にヤマルの私生活に焦点を当てた。ベテラン監督は、18歳の彼がサッカーに集中しなければ、フィールドでのリターンが低下し始めるだろうと示唆した。
- AFP
クレメンテ監督は次のように述べた。
「選手として彼は非常に優れているが、彼の問題は、私生活でアスリートとして正しく行動しなければ、長くは続かないということだ。それは明らかだ。彼らはそれを許さないだろう。対戦相手はすでに彼らのプレー方法を知っており、彼を見る方法を知っており、彼が多くのことをできる質を持っているため、プレーさせてはいけない選手の一人であることを知っている。彼は非常に特別なマークと監視を受けるだろう」
元ベティスとアトレティコ・マドリーの監督は、ヤマルが「素晴らしいこと」をする能力があると述べたが、対戦相手の厳しいマークにより「これまで見てきたほど魅力的ではなくなるだろう」と示唆した。
ヤマルに対して厳しい言葉を述べた一方で、クレメンテ監督は選手のクラブと代表チームの間の紛争をめぐる騒動にさらなる燃料を追加することを拒否した。代わりに、公の論争は非公開で処理されるべきだと示唆した。
この確執についての意見を求められた際、彼はそれを「闘鶏」と呼び、次のように付け加えた。
「私はそれを経験していないし、これからも経験しないだろう。なぜなら、私は物事の進め方について別の概念を持っているからだ。真実は、それは別の方法で処理されなければならないということだ。バルセロナが連盟と対立する必要もなければ、連盟がバルセロナと対立する必要もない。監督も同様だ。それは内部で処理しなければならない」
彼は続けて「バルセロナは代表チームにとって非常に重要なクラブだ」と述べた。ジョージアとトルコとの今後のワールドカップ予選に向けたルイス・デ・ラ・フエンテ監督のスカッドには、バルセロナから他に4人の選手が含まれている。パウ・クバルシ、フェラン・トーレス、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペスだ。
- AFP
クレメンテ監督のコメントは、進行中の怪我に直接関連しているわけではないが、ヤマルがキャリアの異なる部分に入っていることのさらなる証拠である。クラブと代表で合計143試合の公式戦に出場した今、彼はまだティーンエイジャーであるにもかかわらず、経験豊富なプロフェッショナルのレンズを通して見られている。
バルセロナのハンジ・フリック監督は、若手が怪我の苦悩を受けて規律を改善したと述べている。これらのコメントが選手から熱を取り除くために行われたのか、それとも真の評価だったのかは、今後明らかになるだろう。
手術後のヤマルの復帰についてタイムラインは示されていないが、もし彼がすぐにバルセロナのチームに戻された場合、代表チームへのコミットメントについて新たな疑問が生じるだろう。スペインメディアが選手たちを激しく追及する様子を考えると、今後数か月は選手のメンタリティの強力なテストとなるはずだ。
デ・ラ・フエンテ監督は18歳の彼の不在を受け、ラージョ・バジェカーノのホルヘ・デ・フルトスを招集した。スペイン代表は現在、11月15日の対戦を前にジョージアにいる。その後、11月18日にトルコと対戦するためにセビージャに戻る予定だ。
広告