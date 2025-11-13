ヤマルに元スペイン代表監督が厳しい警告「彼は長くは続かないだろう」

ヤマルに対して厳しい言葉を述べた一方で、クレメンテ監督は選手のクラブと代表チームの間の紛争をめぐる騒動にさらなる燃料を追加することを拒否した。代わりに、公の論争は非公開で処理されるべきだと示唆した。

この確執についての意見を求められた際、彼はそれを「闘鶏」と呼び、次のように付け加えた。

「私はそれを経験していないし、これからも経験しないだろう。なぜなら、私は物事の進め方について別の概念を持っているからだ。真実は、それは別の方法で処理されなければならないということだ。バルセロナが連盟と対立する必要もなければ、連盟がバルセロナと対立する必要もない。監督も同様だ。それは内部で処理しなければならない」

彼は続けて「バルセロナは代表チームにとって非常に重要なクラブだ」と述べた。ジョージアとトルコとの今後のワールドカップ予選に向けたルイス・デ・ラ・フエンテ監督のスカッドには、バルセロナから他に4人の選手が含まれている。パウ・クバルシ、フェラン・トーレス、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペスだ。