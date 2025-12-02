GOALがバルセロナの選手たちを採点する。
【選手採点：バルセロナ】オルモやフェラン・トーレスがゴール。ペドリやヤマルが復活の活躍 | vsアトレティコ
GK＆DF
ジョアン・ガルシア（6/10）：
バエナを阻む動きは皆無。その後はほとんど試されることもなかった。
ジュール・クンデ（6/10）：
先制点では大きくポジションを外れたが、その後見事に立て直し、攻撃の組み立てとリードの維持の両方で重要な役割を果たした。
パウ・クバルシ（6/10）：
先制点で苦しむチームメイトを助けることはできなかった。ボールの扱いは非常に良く、アトレティコのプレスにも立ち向かった。
ジェラール・マルティン（5/10）：
バエナが突破してゴールを決めた場面でマークを外したが、それはフリック監督の戦術のせいだ。ハイラインで再び露呈した、レッドカードになる可能性もあったひどいリカバリーチャレンジでイエローカードを受けた。試合が進むにつれて成長を見せたが、90分間プレーできたのは幸運だった。
アレハンドロ・バルデ（6/10）：
前半は少し苦戦したが、試合が進むにつれて調子を上げ、ロスタイムにフェランのアシストを記録した。
MF
ペドリ（9/10）：
ハフィーニャの決勝点を導いた見事なパス。ボールを失うことはほとんどなく、単独で3つのチャンスを創出。世界最高峰のミッドフィルダーの一人であることを改めて証明した。
エリック・ガルシア（7/10）：
バルサの守備ラインの高さゆえに突破される場面もあったが、積極的に働き、ボールを確実に処理した。
ダニ・オルモ（9/10）：
巧みなドリブルでPKを獲得したが、レヴァンドフスキの失敗を見守らざるを得なかった。見事なゴールを決めたが、その過程で負傷し、交代となった。見事にダイナミックなパフォーマンスを見せた。
FW
ラミン・ヤマル（8/10）：
誰よりも多くの1対1を制し、誰よりも多くのドリブルを成功させた。そのパフォーマンスは、決定的な一撃を欠いたとはいえ、まさに特別なものだった。
ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：
PKの失敗は言い訳の余地がない。その数分後にはオブラクに見事なセーブを決められた。後半、ラッシュフォードと交代。彼にとっては不運な夜だった。
ハフィーニャ（8/10）：
序盤にバーの上にシュートを叩き込んだ。ペドリのパスを軽やかに受け、見事なフィニッシュを決めた。常に脅威となったが、1対1の場面で大きなチャンスをミスし、それが唯一の汚点となった。
サブ＆監督
フェラン・トーレス (7/10):
オルモの負傷交代で出場。ロスタイムに見事なフィニッシュを決めた。
マーカス・ラッシュフォード（6/10）：
レヴァンドフスキと交代で出場。シュートチャンスは1回あったが、枠を外した。常に積極的に走り回っていた。
ドロ・フェルナンデス（なし）：
ペドリと交代。
マルク・カサド（なし）
ハフィーニャと交代。
ハンジ・フリック（6/10）：
ハイラインは引き続き問題を引き起こしたが、バルセロナは最終的に仕事を成し遂げ、危険な試合に見えた状況から勝ち点3を獲得した。任務完了。