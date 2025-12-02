Barcelona AtleticoGetty
【選手採点：バルセロナ】オルモやフェラン・トーレスがゴール。ペドリやヤマルが復活の活躍 | vsアトレティコ

火曜日の夜、バルセロナはカンプ・ノウでアトレティコ・マドリーを3-1で下し、ロベルト・レヴァンドフスキのPK失敗も振り切り、重要な3ポイントを獲得した。アレックス・バエナがアトレティコに早い段階で先制点をもたらしたが、ハフィーニャ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレスが相次いでゴールを決め、逆転勝利を収めた。

GOALがバルセロナの選手たちを採点する。

    GK＆DF

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    バエナを阻む動きは皆無。その後はほとんど試されることもなかった。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    先制点では大きくポジションを外れたが、その後見事に立て直し、攻撃の組み立てとリードの維持の両方で重要な役割を果たした。

    パウ・クバルシ（6/10）：

    先制点で苦しむチームメイトを助けることはできなかった。ボールの扱いは非常に良く、アトレティコのプレスにも立ち向かった。

    ジェラール・マルティン（5/10）：

    バエナが突破してゴールを決めた場面でマークを外したが、それはフリック監督の戦術のせいだ。ハイラインで再び露呈した、レッドカードになる可能性もあったひどいリカバリーチャレンジでイエローカードを受けた。試合が進むにつれて成長を見せたが、90分間プレーできたのは幸運だった。

    アレハンドロ・バルデ（6/10）：

    前半は少し苦戦したが、試合が進むにつれて調子を上げ、ロスタイムにフェランのアシストを記録した。

    MF

    ペドリ（9/10）：

    ハフィーニャの決勝点を導いた見事なパス。ボールを失うことはほとんどなく、単独で3つのチャンスを創出。世界最高峰のミッドフィルダーの一人であることを改めて証明した。

    エリック・ガルシア（7/10）：

    バルサの守備ラインの高さゆえに突破される場面もあったが、積極的に働き、ボールを確実に処理した。

    ダニ・オルモ（9/10）：

    巧みなドリブルでPKを獲得したが、レヴァンドフスキの失敗を見守らざるを得なかった。見事なゴールを決めたが、その過程で負傷し、交代となった。見事にダイナミックなパフォーマンスを見せた。

    FW

    ラミン・ヤマル（8/10）：

    誰よりも多くの1対1を制し、誰よりも多くのドリブルを成功させた。そのパフォーマンスは、決定的な一撃を欠いたとはいえ、まさに特別なものだった。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：

    PKの失敗は言い訳の余地がない。その数分後にはオブラクに見事なセーブを決められた。後半、ラッシュフォードと交代。彼にとっては不運な夜だった。

    ハフィーニャ（8/10）：

    序盤にバーの上にシュートを叩き込んだ。ペドリのパスを軽やかに受け、見事なフィニッシュを決めた。常に脅威となったが、1対1の場面で大きなチャンスをミスし、それが唯一の汚点となった。

    サブ＆監督

    フェラン・トーレス (7/10):

    オルモの負傷交代で出場。ロスタイムに見事なフィニッシュを決めた。

    マーカス・ラッシュフォード（6/10）：

    レヴァンドフスキと交代で出場。シュートチャンスは1回あったが、枠を外した。常に積極的に走り回っていた。

    ドロ・フェルナンデス（なし）：

    ペドリと交代。

    マルク・カサド（なし）

    ハフィーニャと交代。

    ハンジ・フリック（6/10）：

    ハイラインは引き続き問題を引き起こしたが、バルセロナは最終的に仕事を成し遂げ、危険な試合に見えた状況から勝ち点3を獲得した。任務完了。

