【選手採点：バルセロナ】オルモやフェラン・トーレスがゴール。ペドリやヤマルが復活の活躍 | vsアトレティコ

ジョアン・ガルシア（6/10）：

バエナを阻む動きは皆無。その後はほとんど試されることもなかった。

ジュール・クンデ（6/10）：

先制点では大きくポジションを外れたが、その後見事に立て直し、攻撃の組み立てとリードの維持の両方で重要な役割を果たした。

パウ・クバルシ（6/10）：

先制点で苦しむチームメイトを助けることはできなかった。ボールの扱いは非常に良く、アトレティコのプレスにも立ち向かった。

ジェラール・マルティン（5/10）：

バエナが突破してゴールを決めた場面でマークを外したが、それはフリック監督の戦術のせいだ。ハイラインで再び露呈した、レッドカードになる可能性もあったひどいリカバリーチャレンジでイエローカードを受けた。試合が進むにつれて成長を見せたが、90分間プレーできたのは幸運だった。

アレハンドロ・バルデ（6/10）：

前半は少し苦戦したが、試合が進むにつれて調子を上げ、ロスタイムにフェランのアシストを記録した。