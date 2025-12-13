フリックが出場減のラッシュフォードの返答に感銘「彼に話しかけたら…」

フリック監督は、ラッシュフォードの考え方を端的に表す、2人の間の個人的なやり取りを明かした。

「私は出場機会を得られなかった選手全員と話をしようとしている。直近で彼に確認したところ、彼は『監督、あなたの決定について僕に説明する必要はありません』と答えたんだ」

「彼は『最も重要なのはチームです。僕たちは 3 ポイントを獲得しなければなりません。それ以外はそれほど重要ではありません』と言ってきたんだ」

「これこそ完璧なメンタリティだ。彼を擁していることを心から喜んでいる。彼がベンチにいる時こそ、我々の戦力が厚く質が高い証左となる。言えるのは、彼が完璧なプロフェッショナルだということだ。当初は多少の適応が必要だったが、今や最高の状態にある」