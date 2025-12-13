このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
フリックが出場減のラッシュフォードの返答に感銘「彼に話しかけたら…」

【欧州・海外サッカー ニュース】バルセロナ（ラ・リーガ）のハンジ・フリック監督が、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードのプロ意識と姿勢を称賛した。

  • マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドからバルセロナに加入後、公式戦14試合に先発出場するなどレギュラーとして定着していた。しかし、ハフィーニャが左サイドの定位置を取り戻し、10代の若き才能ラミン・ヤマルが右サイドを固める中、10月の代表戦期間以降、レンタル移籍中の彼はバルセロナの過去6試合でわずか1試合の先発に留まっている。それでもラッシュフォードはチームの調和を乱すことなく、成熟した姿勢を見せ、フリック監督を感心させている。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURTAFP

    フリック監督は、ラッシュフォードの考え方を端的に表す、2人の間の個人的なやり取りを明かした。

    「私は出場機会を得られなかった選手全員と話をしようとしている。直近で彼に確認したところ、彼は『監督、あなたの決定について僕に説明する必要はありません』と答えたんだ」

    「彼は『最も重要なのはチームです。僕たちは 3 ポイントを獲得しなければなりません。それ以外はそれほど重要ではありません』と言ってきたんだ」

    「これこそ完璧なメンタリティだ。彼を擁していることを心から喜んでいる。彼がベンチにいる時こそ、我々の戦力が厚く質が高い証左となる。言えるのは、彼が完璧なプロフェッショナルだということだ。当初は多少の適応が必要だったが、今や最高の状態にある」

  • rashford(C)Getty Images

    バルセロナは2025-26シーズン終了時にラッシュフォードの完全移籍を3000万ユーロで実行するオプションを保持している。この条項は、彼の好影響が継続すればますます重要性を増す可能性がある。10月にはラッシュフォード自身が残留希望を公言し、バルサでの長期的な将来を示唆した。 レギュラーからローテーション要員へと役割は変化したが、彼の影響力とプロ意識は見逃されていない。

    フリック監督率いるチームは現在、リーガ首位でレアル・マドリーに4ポイント差をつけている。土曜日のオサスナ戦を控える中、個人の地位よりも集団の勢いを重視する姿勢は変わらず、ラッシュフォードがこの原則を受け入れたことでフリック監督の采配はさらに強固なものとなった。

