バルセロナがレヴァンドフスキの「理想的な後継者」をケインに決定？契約解除条項発動の可能性
バルセロナは来夏にレヴァンドフスキの後任として新しいストライカーへの投資を予定しており、ケインを獲得リストのトップに置いていると『ガーディアン』が伝えた。ケインは2023年にトッテナムから移籍して以来、バイエルンで素晴らしい活躍を見せており、昨シーズンはバイエルンをブンデスリーガ優勝に導き、初のメジャータイトルを獲得した。ケインは7月に32歳になったが、バイエルンでの113試合で驚異的な108ゴールを記録しており、ヨーロッパで最も破壊力のあるストライカーの一人となっている。イングランド代表キャプテンはアリアンツ・アレーナでの契約に退団条項を持っており、バルセロナはそれを発動してカンプ・ノウに彼を連れてくる準備をしている可能性があると考えられている。
ケインだけがレヴァンドフスキの後任としてバルセロナへの移籍が噂されている選手ではない。アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスもターゲットと考えられており、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はアーリング・ハーランドをクラブに連れてくることに「執着している」と言われている。より最近では、バルセロナの継続的な財政問題のため、エッタ・エヨンも低コストの選択肢として言及されているようだ。
一方、現在37歳のレヴァンドフスキは、ポーランド代表での活動中に自身の将来について語り、まだ次の動きを決めていないと主張している。
「まだ答えはわからない。だから急いでいないし、自分自身、平和な状態にいる。そしてそれが最も重要なことだ。例えば、今クラブが僕に連絡してきたとしても、僕はまだその質問には答えないだろう。なぜなら、自分にとって何が最善かを感じる必要もあるからだ。今は落ち着いていて、急いでいないし、現時点では他に何も期待していない」
レヴァンドフスキは2025-26シーズンのバルセロナで、怪我やフェラン・トーレスの台頭により役割が縮小されているが、現在もチームのトップスコアラーである。このベテランストライカーはリーガ・エスパニョーラ9試合で7ゴールを記録しており、これは2025-26シーズンのラ・リーガでキリアン・エンバペだけがレヴァンドフスキより多く得点していることを意味する。
ケインがバルセロナに誘惑されるかどうかはまだわからないが、イングランド代表のチームメイトであるマーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドからローンでクラブに加入して以来、印象的な統計を残していることを彼は確実に認識しているだろう。ラッシュフォードはデビューシーズンで6アシストと2ゴールを記録し、ラフィーニャの怪我による不在中にファーストチームでの機会を最大限に活用した後、多くの賞賛を受けている。
一方、ケインは今シーズン、自身の将来について語り、バイエルンで幸せであり、新契約について話し合う意思があると述べている。
「確かにそれについて話すことはできる。あと約2年残っている。契約の最終年で誰かがパニックになっているわけではない。僕は大丈夫だ。クラブも大丈夫だ。彼らは僕に満足していると思うし、僕も彼らに満足している。そういった話し合いは行われる可能性がある」
バルセロナの継続的な財政問題は移籍計画に影響を与えるだろうし、クラブがケインの契約解除条項を発動し、来シーズンに向けて彼をスカッドに加える余裕があるかどうかはまだわからない。レヴァンドフスキの優先事項はバルセロナに留まることと考えられており、サウジ・プロリーグへの高額移籍には興味がなく、カタルーニャの巨人にゴールとタイトルをもたらし続けることができれば新契約を獲得できることを期待しているかもしれない。バルセロナはラッシュフォードの将来についても決定を下さなければならない。このFWのバルセロナとの契約には買取オプションが含まれているが、クラブはすでに1月にそれを発動することを除外しており、彼のローン期間が永久移籍になる保証はまだない。
