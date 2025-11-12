バルセロナがレヴァンドフスキの「理想的な後継者」をケインに決定？契約解除条項発動の可能性

ケインだけがレヴァンドフスキの後任としてバルセロナへの移籍が噂されている選手ではない。アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスもターゲットと考えられており、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はアーリング・ハーランドをクラブに連れてくることに「執着している」と言われている。より最近では、バルセロナの継続的な財政問題のため、エッタ・エヨンも低コストの選択肢として言及されているようだ。

一方、現在37歳のレヴァンドフスキは、ポーランド代表での活動中に自身の将来について語り、まだ次の動きを決めていないと主張している。

「まだ答えはわからない。だから急いでいないし、自分自身、平和な状態にいる。そしてそれが最も重要なことだ。例えば、今クラブが僕に連絡してきたとしても、僕はまだその質問には答えないだろう。なぜなら、自分にとって何が最善かを感じる必要もあるからだ。今は落ち着いていて、急いでいないし、現時点では他に何も期待していない」

レヴァンドフスキは2025-26シーズンのバルセロナで、怪我やフェラン・トーレスの台頭により役割が縮小されているが、現在もチームのトップスコアラーである。このベテランストライカーはリーガ・エスパニョーラ9試合で7ゴールを記録しており、これは2025-26シーズンのラ・リーガでキリアン・エンバペだけがレヴァンドフスキより多く得点していることを意味する。