バルセロナがレヴァンドフスキの後任として世界クラスのストライカー獲得に自信

レヴァンドフスキは現在、バルセロナとの契約が残り数か月となり、37歳のストライカーは来夏にフリーエージェントとしてスペインのクラブから移籍する可能性が囁かれている。レヴァンドフスキの代理人であるピニ・ザハビ氏は最近、ストライカーがバルセロナを離れる可能性があると主張し、次のように述べた。

「レヴァンドフスキのバルセロナとの契約は2026年夏に満了し、まだ決定は下されていない。今後数日間に何が起こるか様子を見なければならない。」

レヴァンドフスキの章が終わりを迎える可能性があるため、バルセロナはストライカーの先を見据えた準備を始めている。『ムンド・デポルティボ』によると、クラブはフリアン・アルバレスやハリー・ケインなどの世界クラスの選択肢を含む5人のフォワードのショートリストを準備している。