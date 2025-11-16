Getty
バルセロナがレヴァンドフスキの後任として世界クラスのストライカー獲得に自信
レヴァンドフスキは現在、バルセロナとの契約が残り数か月となり、37歳のストライカーは来夏にフリーエージェントとしてスペインのクラブから移籍する可能性が囁かれている。レヴァンドフスキの代理人であるピニ・ザハビ氏は最近、ストライカーがバルセロナを離れる可能性があると主張し、次のように述べた。
「レヴァンドフスキのバルセロナとの契約は2026年夏に満了し、まだ決定は下されていない。今後数日間に何が起こるか様子を見なければならない。」
レヴァンドフスキの章が終わりを迎える可能性があるため、バルセロナはストライカーの先を見据えた準備を始めている。『ムンド・デポルティボ』によると、クラブはフリアン・アルバレスやハリー・ケインなどの世界クラスの選択肢を含む5人のフォワードのショートリストを準備している。
- AFP
報道によると、バルセロナの財務部門は、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスに注目し、トップストライカーの移籍を確保できると確信している。しかし、新たな選手を獲得するためには、ラ・リーガの1:1ルールに戻る必要がある。レヴァンドフスキが去れば、4000万ユーロ（約71億8000万円）が解放され、それで新しい移籍を賄うことができる。
現時点で、バルセロナは1:1のバランスの達成に近づいており、12月に支払われるVIP席の分割払いの未払い金がある。2024-25年度の決済では、1億ユーロ（約179億6000万円）のうち7000万ユーロ（約125億7000万円）がすでに支払われており、クラブは12月までに残りの3000万ユーロ（約53億8000万円）を受け取る。それにより1:1のバランスを達成できる。
第2の条件は、移籍金額をカバーするための財務構造を作成することで、バルセロナはカンプ・ノウの完全開放後の予想収益増加がその基盤をカバーするのに役立つと考えている。
財政的要件のためアーリング・ハーランドの獲得を除外した後、バルセロナのストライカーとしてレヴァンドフスキに代わる最有力候補はアトレティコのアルバレスである。ショートリストには、バイエルンとイングランドのスターであるケインのほか、ガラタサライのヴィクター・オシムヘン、ドルトムントのセルー・ギラシー、そして低コストの選択肢としてエッタ・エヨンが含まれている。
夏にレバンテに加入したばかりの後者は今週、カタルーニャのクラブでプレーすることが夢だと語り、カンプ・ノウのアイコンであるリオネル・メッシとサミュエル・エトーを子供時代のアイドルと称した。
- Getty Images
バルセロナがレヴァンドフスキに新契約を提示していない一方で、ラミン・ヤマルはベテランストライカーの残留を望んでいると報じられている。キャリアの両極端にいる2人の選手の関係は、フィールド内外で強化されているようだ。ヤマルは元バイエルンのスターを「メンター」と見なしていると言われており、2人の間には生産的な理解があり、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの対戦相手に問題を引き起こそうとしている。
ヤマルは現在、フリーエージェンシーに達する予定の2027年夏を超え、レヴァンドフスキが現在の環境に留まることを望んでいるようだ。彼は、自分の成長を育み続け、切実に必要とされるリーダーシップを提供するのに、これ以上適した人物はいないという意見を持っていると言われている。
レヴァンドフスキは、ズラタン・イブラヒモビッチ氏が彼の獲得を望んでいると報じられているため、ミランへの移籍とも関連付けられており、37歳の彼がプロサッカーからの引退を発表することさえ検討しているかもしれないという報道もあるとのことだ。