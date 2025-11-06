どうなるバルセロナの本拠地カンプ・ノウ…労働者らが抗議活動「1年以上、1日12時間、週7日働かされている者もいる」

バルセロナではカンプ・ノウ再開発をめぐる新たな論争が勃発し、緊張が高まっている。

4日、数十人の建設作業員がスタジアム外に集結し、不法就労状態にある外国人従業員約50名の解雇と国外退去の可能性に抗議した。スペイン労働組合CCOOが主催したこの抗議活動では、請負業者リマック社とエクストリーム・ワークス社が「何の保証もなく」不法滞在労働者を母国へ送還しようとしていると非難した。

組合代表カルロス・デル・バリオ氏は、多くの労働者が過酷な労働環境に耐えてきたと主張し、『EFE通信』に「1年以上、1日12時間、週7日働かされている者もいる」と語った。

組合によれば、「書類を持たない」労働者たちは公正な扱いも補償もなく解雇されているという。デル・バリオ氏は「彼らがトルコ領土に足を踏み入れた瞬間、自己防衛能力は損なわれる」と付け加えた。

彼はクラブと当局に介入を求め、スペイン政府に対し緊急移民正規化措置を発動し、影響を受けた全労働者が社会保障に登録されるよう確保するよう呼びかけた。