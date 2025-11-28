バロンドール2026 パワーランキング：アーセナル“最重要人物”が急上昇！エンバペやケインらとの争いへ

※2025-26シーズン：8アシスト、9試合無失点。UEFAスーパーカップ優勝

堅固な守備と爆発的な攻撃力で、PSGをチャンピオンズリーグを含む歴史的な三冠に導いたハキミ。2025年の投票では6位にランクインするなど、世界最高の右サイドバックとしての評価を揺るぎないものとした。

そんなハキミは今季も絶好調だが、代表チームでの結果が今年の評価に大きな影響を与える可能性がある。モロッコ代表は、12月に開幕するアフリカ・ネイションズカップで絶対的な優勝候補だ。そしてチームの顔は、間違いなくハキミである。この大会で優勝し、さらに来年のワールドカップでも躍進できれば、初受賞の可能性も十分だ。

▶CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！