バルデがチームメイトのヤマルを擁護「彼の年齢で、彼がやっていることは言葉では表せない」

ヤマルはレアル・マドリーに敗れた試合で結果を残すことができなかった一方で、試合前のレアル・マドリーに関するコメントで試合終了時に論争の中心となった。

レアル・マドリー戦の前、彼は配信中に「ええ、もちろん、彼らは盗むし、文句を言うし」と発言。配信を見ていた人々から笑いと信じられないという反応を引き起こした。レアル・マドリーの熱烈なサポーターとして知られるジャノス氏は即座に反論し、「レアル・マドリーが盗む？」と尋ねた。するとヤマルは倍返しし、緊張した笑いを浮かべながら「まあ、見てみよう、見てみよう」と改めて主張した。

注目すべきは、先日のエルチェ戦で9分にバルデがヤマルの先制点をアシストしたことだ。18歳の彼は波乱万丈な88分間をピッチで過ごした。ヤマルは素晴らしい前半を過ごしたが、最終的にルーニー・バルドグジに交代した。