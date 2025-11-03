Getty Images Sport
バルデがチームメイトのヤマルを擁護「彼の年齢で、彼がやっていることは言葉では表せない」
ヤマルはレアル・マドリーに敗れた試合で結果を残すことができなかった一方で、試合前のレアル・マドリーに関するコメントで試合終了時に論争の中心となった。
レアル・マドリー戦の前、彼は配信中に「ええ、もちろん、彼らは盗むし、文句を言うし」と発言。配信を見ていた人々から笑いと信じられないという反応を引き起こした。レアル・マドリーの熱烈なサポーターとして知られるジャノス氏は即座に反論し、「レアル・マドリーが盗む？」と尋ねた。するとヤマルは倍返しし、緊張した笑いを浮かべながら「まあ、見てみよう、見てみよう」と改めて主張した。
注目すべきは、先日のエルチェ戦で9分にバルデがヤマルの先制点をアシストしたことだ。18歳の彼は波乱万丈な88分間をピッチで過ごした。ヤマルは素晴らしい前半を過ごしたが、最終的にルーニー・バルドグジに交代した。
試合後、バルデは過去数週間に直面した批判についてチームメイトを擁護した。バルデは「彼は常にスポットライトを浴びているのは事実だが、ラミンは若いにもかかわらず素晴らしいプロフェッショナルだと思う。わずか18歳で彼がやっていることは信じられないことだ。時々、人々は彼のやっていることを正当に評価していない。彼の年齢で、彼がやっていることは言葉では表現できないよ」と語った。
バルデの言葉は正当化できる。なぜなら、ヤマルは昨シーズンわずか16歳でユーロを制覇したからだ。今年は18歳になる前に、スペインをUEFAネーションズリーグ決勝に導く重要な役割を果たしたが、ポルトガルに次ぐ準優勝に終わった。
バルセロナは10月最後の試合でレアル・マドリーに1-2で敗れ、ヤマルはフル出場した。だが、試合が終わった後、彼はレアル・マドリーの選手たちと激しい言い合いに巻き込まれた。彼はダニ・カルバハルと口論し、第2戦への挑戦を申し出た。さらに、ブラジル人フォワードのヴィニシウス・ジュニオールとの混乱も見られた。
ピッチ外でも、ヤマルは注目を集めた。今回は、試合の数日前に行ったようなクラシコのライバルに関するコメントは控えたが、パートナーとの別れでソーシャルメディアで話題になった。
ヤマルの怪我はまだ治っていない。試合に出場しているにもかかわらず、まだ回復中だ。ハンジ・フリック監督はエルチェ戦後に同じことを指摘し、最高のフォームを取り戻しながら怪我を管理する必要があると述べた。
「彼は怪我を管理しなければならない。彼は規律正しい。トレーニングし、治療を受けなければならない。彼はそれをやっている。怪我が終わったとは言えない。良くなったり悪くなったりする。そして彼はそれを管理しなければならない」
ヤマルたちは、次のチャンピオンズリーグの試合でクラブ・ブルッヘと対戦するためにベルギーへ向かう。チャンピオンズリーグの順位表で9位に位置するフリック監督は、20位のブルッヘに対して強い結果を記録したいと考えている。バルセロナの3勝目はテーブルでの地位を向上させるだけでなく、今後の試合に向けて弾みをつけることにもなる。
また、インターナショナルブレイクを前にバルセロナは最後の遠征でセルタ・ビーゴとのアウェー戦に臨む。彼らは現在、ラ・リーガ首位のレアル・マドリーと5ポイント差となっている。休み明けには過密なスケジュールが待っているが、ポイントを落とさずに今後の試合でその差を縮めることができるだろうか。
