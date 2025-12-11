A・コールの重要な出会いとは？モウリーニョとアンチェロッティの下で働いた経験に言及

コール氏は現役引退後の2019年、ダービー・カウンティでコーチングキャリアをスタートさせ、すぐに元チームメイトのフランク・ランパード氏のアシスタントとしてチェルシーとエヴァートンの両方で務めた。コール氏は2021年にリー・カーズリー監督のイングランドU-21代表アシスタントとしての役割をパートタイムで引き受け、カーズリー監督がトップチームの暫定監督を務めた期間中、短期間シニアチームのアシスタントコーチとして過ごした。その後、2024年9月にフルタイムでFA(イングランドサッカー協会)に加わった。

現役時代は突進する左サイドバックとして、コール氏は多くの人々からプレミアリーグ史上おそらく最高の左サイドバックと見なされており、アーセナルで輝いた後、チェルシーで勝てるものをほぼすべて勝ち取った。現在44歳の彼はその後、指導者の道に飛び込み、まだ監督やヘッドコーチにはなっていないが、コーチングでの経験が、トレーニングでのスキルだけでなく、トップクラスの現代のコーチになるために必要な対人スキルやピッチ外の資質を開発するのに役立ったと明かした。

コール氏は『Chase Football Coaching Programme』の一環として自身の見解を明かしている。これは意欲的なフットボールコーチのグループが、ウェンブリー・スタジアムでのコーチングマスタークラスでイングランドU-21代表アシスタントのコール氏とファラ・ウィリアムズ氏から学ぶユニークな機会を与えられた。