A・コールの重要な出会いとは？モウリーニョとアンチェロッティの下で働いた経験に言及
コール氏は現役引退後の2019年、ダービー・カウンティでコーチングキャリアをスタートさせ、すぐに元チームメイトのフランク・ランパード氏のアシスタントとしてチェルシーとエヴァートンの両方で務めた。コール氏は2021年にリー・カーズリー監督のイングランドU-21代表アシスタントとしての役割をパートタイムで引き受け、カーズリー監督がトップチームの暫定監督を務めた期間中、短期間シニアチームのアシスタントコーチとして過ごした。その後、2024年9月にフルタイムでFA(イングランドサッカー協会)に加わった。
現役時代は突進する左サイドバックとして、コール氏は多くの人々からプレミアリーグ史上おそらく最高の左サイドバックと見なされており、アーセナルで輝いた後、チェルシーで勝てるものをほぼすべて勝ち取った。現在44歳の彼はその後、指導者の道に飛び込み、まだ監督やヘッドコーチにはなっていないが、コーチングでの経験が、トレーニングでのスキルだけでなく、トップクラスの現代のコーチになるために必要な対人スキルやピッチ外の資質を開発するのに役立ったと明かした。
コール氏は『Chase Football Coaching Programme』の一環として自身の見解を明かしている。これは意欲的なフットボールコーチのグループが、ウェンブリー・スタジアムでのコーチングマスタークラスでイングランドU-21代表アシスタントのコール氏とファラ・ウィリアムズ氏から学ぶユニークな機会を与えられた。
コール氏は、これまでのコーチとしての時間について言及した。
「私は長く、良いキャリアを送ったが、それはいくつかのことだった。フットボールに恩返しをすることだ。それは私に多くを与えてくれた。人々を助け、育成し、新しいアシュリー・コール、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラを生み出そうとする。チェイス氏がこのフットボールプログラムで行ったことは素晴らしい。私たちは人々のコミュニケーション能力を高めている。人々がつながり、成長し、学び、発展する能力を高めているんだ」
「人々を学び始める。彼は怒っている？腹を立てている？悲しんでいる？超幸せ？コーチングを通じて、それが私に人々を少し読む能力を与えてくれた。長期的には、それが人々をより良くすると思う。だから、私は間違いなくコーチングの旅を通じて、より良い人間になる方法を学んだ」
コール氏は、現役時代に働いた一流の監督やコーチから多くを学んだことは疑いの余地がない。3度のプレミアリーグ優勝者は、2人の象徴的な元上司について自身の思いを語った。
「ジョゼ・モウリーニョは非常に規律正しく、強く、期待値が高かった。トレーニングの基準も高かった。それが私がコーチとして成長するのに役立った。なぜなら、私は本当にそれが好きだからね。それから、カルロ・アンチェロッティは、選手よりも人を知ることを重視していた。バッジのためにすべてを捧げなければならない、そのためには選手の中の人を知ることだ。だから彼のコミュニケーションスキルはトップだった。人々を理解すること、そして先ほど述べたように人々のサインを本当に理解すること。彼らは苦境にあるのか、うまくプレーしていないのか、どう感じているのか。彼はそれに非常に、非常に優れていた。だから、私は間違いなくそれから学び、そこから自分の対人スキルをもう少し発展させようとした」
これまでの初期のコーチングキャリアの中で、コール氏は若い選手を指導し育成する能力を示しており、カーズリー監督とその傍らのコール氏の指揮下でイングランドU-21代表が2連覇のヨーロッパタイトルを獲得する上で重要な役割を果たした。
現在44歳の彼が次にコーチングキャリアでどこに向かうかは、まだわからない。ランパード氏、スティーブン・ジェラード氏、ウェイン・ルーニー氏といった同世代と比較すると、コール氏のこれまでのコーチングキャリアはいくぶんレーダーの下を行っている。元チェルシーの選手は、間違いなくU-21代表でアシスタントとしてスキルを磨き続け、将来的にコーチングキャリアを新たな高みに引き上げることを目指すだろう。
