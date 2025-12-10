Getty Images Sport
ライスが病気でチャンピオンズリーグを欠場へ「彼はかなり体調を崩していた」
ライスは週末のアストン・ヴィラ戦での敗北直後に体調を崩し、回復を試みたものの、26歳の彼は遠征メンバーに加わることができなかったとのこと。また、彼だけが重要な欠場者ではない。ウィリアム・サリバは数週間にわたって継続的な問題を抱えており、引き続き出場できず、またもや重要なヨーロッパの試合を欠場することになる。レアンドロ・トロサールは、負傷から復帰したばかりでヴィラ戦でゴールを決めたが、新たな負傷を負い、ヴィラ・パークでの試合終了前に交代を余儀なくされた。アルテタ監督はトロサールの回復が長期化するとは予想していないと明かしたが、クラブ・ブルッヘとの試合には出場しないと明言した。アーセナルはまた、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・マガリャンイス、クリスティアン・モスケラを欠いており、ストライカーのヴィクトル・ギェケレシュが戦線離脱から復帰したばかりだ。
アルテタは記者団に対し、怪我人等々の現状を語った。
「デクランは体調を崩していた。試合後、彼はかなり体調を崩しており、私たちと一緒に移動していない。ウィリアムはまだ出場できず、レオも問題を抱えていた部位に再び打撲を負い、長期化するとは思わないが、残念ながら彼はここにいることができない」
累積する身体的負担の一例として、アーセナルは復帰したガブリエウ・ジェズスを迎え入れるためにチャンピオンズリーグのスカッドを変更した。ブラジル人フォワードは、1月に十字靱帯の手術を受けて以来戦線を離れていたが、予定より早く復帰を果たした。彼の復帰は、週末にマンチェスター・ユナイテッドとのアーセナルU-21の試合中に負傷した15歳のMFマックス・ダウマンに代わるものだ。
「はい、まず残念なことに、マックス(ダウマン)が先週末に負傷し、メンバーから外れなければならなかった。彼はスキャン検査を受け、数週間欠場することになる。そして、ガビ(ジェズス)の状況があり、彼が12月末までに私たちと一緒にトレーニングすることを期待していた。ガビは毎日努力を重ね、皆に『もっと早く、早く、早く戻る』と言い続け、それを実現した。彼の努力と、これらの数ヶ月間に医療スタッフが行ったすべての仕事のおかげで、そこで入れ替えを行う可能性があり、それを実行した。一方では、マックスとその状況を見て、もう一方では、ガビがチャンピオンズリーグに戻れることへの喜びと幸せを見るよ」
多くの主力選手が不在の中、アルテタ監督はクラブの増加する負傷者リストが過度なトレーニング要求の症状であるかどうかを尋ねられた。監督はこの考えを完全に否定し、厳しい試合日程がトレーニングを意味のあるものにする余地をほとんど残していないと主張した。
「トレーニングではないよ。いや、トレーニングする時間がないからね。だから、トレーニングはそこに関係ない。しかし、明らかに、選手を欠いているという事実は、他の選手により多くの負担をかけることを意味する。それはその結果であり、非常に危険だ。シーズン開始以来、私たちと一緒にいなかった長期契約を持っている選手が何人かいるという事実もある。しかし、うん、これはチームにとってのテストであり、これまでのところ、私たちはそれに非常に、非常によく反応してきた」
アーセナルは、クリスタル・パレスとともに、混雑した年末年始の期間中の負担を軽減するため、今月後半のリーグ戦が24時間前倒しされた。アーセナルのエヴァートン遠征とパレスのリーズ戦は、当初12月21日(日)に設定されていたが、現在は12月20日の夜に行われることになっている。この変更は、チームが12月23日のカラバオカップ準々決勝で対戦するため、異例なほどタイトな日程となったために導入された。アーセナルはすでにプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カラバオカップで22試合を戦っており、FAカップは1月初旬にポーツマス戦から始まる予定だ。主力選手の何人かを欠いてベルギーに向かうスカッドは、クラブ・ブルッヘだけでなく、シーズンの最も過酷な局面の1つで薄くなったグループを維持するという増大する課題にも直面することになる。
