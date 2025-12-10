ライスが病気でチャンピオンズリーグを欠場へ「彼はかなり体調を崩していた」

アルテタは記者団に対し、怪我人等々の現状を語った。

「デクランは体調を崩していた。試合後、彼はかなり体調を崩しており、私たちと一緒に移動していない。ウィリアムはまだ出場できず、レオも問題を抱えていた部位に再び打撲を負い、長期化するとは思わないが、残念ながら彼はここにいることができない」

累積する身体的負担の一例として、アーセナルは復帰したガブリエウ・ジェズスを迎え入れるためにチャンピオンズリーグのスカッドを変更した。ブラジル人フォワードは、1月に十字靱帯の手術を受けて以来戦線を離れていたが、予定より早く復帰を果たした。彼の復帰は、週末にマンチェスター・ユナイテッドとのアーセナルU-21の試合中に負傷した15歳のMFマックス・ダウマンに代わるものだ。

「はい、まず残念なことに、マックス(ダウマン)が先週末に負傷し、メンバーから外れなければならなかった。彼はスキャン検査を受け、数週間欠場することになる。そして、ガビ(ジェズス)の状況があり、彼が12月末までに私たちと一緒にトレーニングすることを期待していた。ガビは毎日努力を重ね、皆に『もっと早く、早く、早く戻る』と言い続け、それを実現した。彼の努力と、これらの数ヶ月間に医療スタッフが行ったすべての仕事のおかげで、そこで入れ替えを行う可能性があり、それを実行した。一方では、マックスとその状況を見て、もう一方では、ガビがチャンピオンズリーグに戻れることへの喜びと幸せを見るよ」