トロサールの成長ぶりに驚き…ヘンク時代の指揮官「彼はよく不機嫌になった」

トロサールのキャリア序盤にヘンクで指導をしたピーター・マース氏は、トロサールの変貌ぶりに驚いている。『VoetbalPrimeur』がベルギー『HBVL』を引用して伝えている。

「当時、私はレアンドロ(・トロサール)が真のキャプテンだとはすぐに思えなかった。彼は自分のプレーに集中するタイプだったからだ」

「少なくとも私が指導していた時はそうだった。まだレギュラーではなく、トレーニングではよく不機嫌そうにしていた。おそらく、あの頃から成長したのだろう。今はアーセナルで素晴らしい活躍を見せているからね」

「レアンドロは強い個性の持ち主だ。その点において、彼はレッドデビルズのキャプテン候補といえるだろう。特に欠場しているメンバーを考慮するとなおさらだ。彼は自分自身を深く信じており、その信念をチーム全体に伝えることができる」

ベルギーのキャプテン就任は、トロサールにとって大きな転機となるだろう。ケビン・デ・ブライネが怪我で欠場しており、キャプテンであるユリ・ティーレマンスも出場できないため、ルディ・ガルシア監督がトロサールにキャプテンマークを渡す可能性がある。