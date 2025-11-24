GOALではアーセナルの選手たちを採点する。
【選手採点：アーセナル】エゼがノースロンドンを赤く染める！初ダービーでハットトリック達成の英雄に
GK＆DF
ダビド・ラヤ（6/10）：
元ブレントフォードのGKはリシャルリソンの見事な即興プレーに敗れた。配球の精度に課題はあったが、大きな試練に直面することは少なかった。
ユリエン・ティンバー（8/10）：
前半は守備でも攻撃でも威圧的で力強いプレーを見せ、後半もその調子を維持し、エゼの2点目をアシストした。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
フランス代表DFはトッテナムの精彩を欠いた攻撃に対して比較的楽な試合運び。今後はより厳しい試練が待ち受けるが、負傷したガブリエウ・マガリャンイスが不在となる中、現時点では順調なスタートを切った。
ピエロ・インカピエ（7/10）：
ガブリエウに代わって出場し、守備では大きな試練に直面しなかったものの、十分に役割を果たした。攻撃参加も好んだ。
リッカルド・カラフィオーリ（7/10）：
ルイス＝スケリーをスタメンから締め出しているが、それには十分な理由がある。このイタリア人選手はまさに鉄壁の守りを発揮している。
MF
エベレチ・エゼ（10/10）：
先制点とアーセナルの2点目を、魔法のような瞬間で決めた。素早い足さばきと素晴らしいフィニッシュで、夢のようなノースロンドンダービーデビューを飾った。この試合は彼にとって忘れられないものになるだろう。今シーズン、彼は試合の勝敗を分ける存在になるかもしれない。
マルティン・スビメンディ（6/10）：
前半は好プレーを見せたが、後半はボールを失う場面が目立ち、その直後にリシャルリソンが今シーズン最高のゴールでトッテナムの点差を縮めた。それでも、ライン間のパスは依然として非常に優れている。
デクラン・ライス（7/10）：
エゼの先制点を、ワンタッチの正確なパスでアシスト。このプレーは、彼の試合に対する姿勢を象徴している。つまり、ボールを素早く、そして直接的に前線へ運ぶということだ。
FW
ブカヨ・サカ（8/10）：
トッテナムが堅守を続ける中、彼らの抵抗を崩す兆しを見せたのは彼だった。見事なフリーキックで得点寸前まで迫り、前半の2得点のいずれも攻撃の起点となった。
ミケル・メリーノ（8/10）：
負傷したヴィクトル・ギェケレシュに代わって攻撃を牽引したが、最も決定的な貢献はボックス外でのプレーだった。先制点につながるトロサールへの絶妙な浮き球パスは圧巻。アーセナルにとって貴重な戦力だ。
レアンドロ・トロサール（8/10）：
アーセナルの先制点では完璧なタイミングで走り込み、ヴィカーリオの脇をかすめるシュートを決めた。動きと判断力は最高峰で、アシストも記録した。
サブ＆監督
ノニ・マドゥエケ (7/10):
途中出場時は鋭く直接的なプレーを見せた。
イーサン・ヌワネリ（7/10）：
このティーンエイジャーはベンチから出て活発で機敏だった。
クリスティアン・モスケラ (評価なし):
出場時間が短すぎて影響を与えられなかった。
マイルズ・ルイス＝スケリー（評価なし）：
終了間際に投入された。
ミケル・アルテタ (9/10):
フランクが非常に保守的な先発メンバーを起用する中、アルテタは強気の布陣を選択し、それが功を奏した。彼のチームは技術、視野、粘り強さを駆使して、スパーズの深く守った守備陣を幾度となく崩した。このようなパフォーマンスはチームに大きな利益をもたらすだろう。スペイン人指揮官の采配は見事だった。