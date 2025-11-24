【選手採点：アーセナル】エゼがノースロンドンを赤く染める！初ダービーでハットトリック達成の英雄に

ダビド・ラヤ（6/10）：

元ブレントフォードのGKはリシャルリソンの見事な即興プレーに敗れた。配球の精度に課題はあったが、大きな試練に直面することは少なかった。

ユリエン・ティンバー（8/10）：

前半は守備でも攻撃でも威圧的で力強いプレーを見せ、後半もその調子を維持し、エゼの2点目をアシストした。

ウィリアム・サリバ（7/10）：

フランス代表DFはトッテナムの精彩を欠いた攻撃に対して比較的楽な試合運び。今後はより厳しい試練が待ち受けるが、負傷したガブリエウ・マガリャンイスが不在となる中、現時点では順調なスタートを切った。

ピエロ・インカピエ（7/10）：

ガブリエウに代わって出場し、守備では大きな試練に直面しなかったものの、十分に役割を果たした。攻撃参加も好んだ。

リッカルド・カラフィオーリ（7/10）：

ルイス＝スケリーをスタメンから締め出しているが、それには十分な理由がある。このイタリア人選手はまさに鉄壁の守りを発揮している。