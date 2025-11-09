Arsenal player ratings GFXGOAL
【選手採点：アーセナル】堅守の首位チームが失態…サンダーランドとドローに

サンダーランドがアーセナルにタイトル争いで痛打を与えた。ブライアン・ブロビーがスタジアム・オブ・ライトでの2-2の引き分け劇で劇的な同点弾を叩き込んだのだ。オランダ人FWが終了間際に現れるまで、ガナーズは勝利を確実にしたかに見えた。この一撃によりミケル・アルテタ監督率いるチームは勝ち点3を奪えず、日曜日にタイトル争いのライバルであるマンチェスター・シティとリヴァプールが激突する前に完全に優位に立つ機会を逃した。

GOALがスタジアム・オブ・ライトでのアーセナル選手を採点する。

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（6/10）：

    バラードの強烈な先制弾を止める術はなく、9月以来の失点となった。79分にはオフサイドのブロビーのシュートを驚異的なセーブで防いだが、終盤のオランダ人選手のアクロバティックなシュートを止めるには至らなかった。

    ユリアン・ティンバー（7/10）：

    前半に打撲を負ったが、ボールの有無を問わず堅実なプレーを見せたオランダ人選手には影響しなかった。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    前半終了間際に12ヤードからの決定機を大きく外す。しかしボール支配率で優位に立つアーセナルにおいて、彼のパス配給は再び鍵となった。

    ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：

    今回はセットプレーでの活躍は見られなかった。サンダーランドのストライカー、ブロビーがウィルソン・イシドールに代わって出場すると、よりフィジカルに優れたブロビーに苦戦し、終盤にはオランダ人選手に出し抜かれて決められた。

    リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：

    左サイドバックからうまく前線に押し上げたが、あまり脅威となる場面はなかった。

    MF

    デクラン・ライス（7/10）：

    15分にロングフリーキックでルーフスにセーブを迫った。サンダーランドの先制点ではバラードに力負けしたが、サカの同点ゴールにつながるプレーでボールを奪い、その失態を挽回した。

    マルティン・スビメンディ (8/10):

    ウィルソン・イシドールに対するファウルで警告を受け、それが最終的にサンダーランドの先制点につながった。前進時には脅威となり、後半半ばにはクロスバーを揺らした。また、トロサールの強烈なシュートをアシストした。

    エベレチ・エゼ（6/10）：

    前半半ば、ル・フィーのパスミスをサンダーランドのボックス外からシュート。60分にルーフスに直撃するシュートを放ったが、後半終盤に控えめなプレーで交代となった。

    FW

    ブカヨ・サカ（7/10）：

    前半ロスタイムに素晴らしいヘディングでサリバに完璧なアシスト。後半早々にゴール前を横切るシュートを放ち、直後にルーフスをかわしてゴールを決めた。

    ミケル・メリーノ（6/10）：

    ヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・ジェズスの不在で臨時のストライカーを務めたが、サカの同点ゴールをアシストした以外は目立った活躍はなかった。

    レアンドロ・トロサール（8/10）：

    前半は控えめだったが、後半から調子を上げた。サカの同点直後にはスビメンディへの鋭いパスを供給（わずかに枠外）、さらに20ヤードからの強烈なシュートでルーフスを破り、アーセナルをリードに導いた。

    サブ＆監督

    クリスティアン・モスケラ（なし）：

    試合終了間際にエゼと交代。

    ミケル・アルテタ（5/10）：

    前半にアーセナルがリードを許した際、慌てふためくことはなかった。しかし、後半にブロビーを投入した対応も取らず、それが致命傷となった。

