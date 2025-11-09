【選手採点：アーセナル】堅守の首位チームが失態…サンダーランドとドローに

ダビド・ラヤ（6/10）：

バラードの強烈な先制弾を止める術はなく、9月以来の失点となった。79分にはオフサイドのブロビーのシュートを驚異的なセーブで防いだが、終盤のオランダ人選手のアクロバティックなシュートを止めるには至らなかった。

ユリアン・ティンバー（7/10）：

前半に打撲を負ったが、ボールの有無を問わず堅実なプレーを見せたオランダ人選手には影響しなかった。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

前半終了間際に12ヤードからの決定機を大きく外す。しかしボール支配率で優位に立つアーセナルにおいて、彼のパス配給は再び鍵となった。

ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：

今回はセットプレーでの活躍は見られなかった。サンダーランドのストライカー、ブロビーがウィルソン・イシドールに代わって出場すると、よりフィジカルに優れたブロビーに苦戦し、終盤にはオランダ人選手に出し抜かれて決められた。

リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：

左サイドバックからうまく前線に押し上げたが、あまり脅威となる場面はなかった。