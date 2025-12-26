Getty Images Sport
アーセナルに大きな朗報。アルテタがハヴァーツの復帰間近を明言「あと数日」
ハヴァーツは当初12月初旬の復帰を予定していたが、リハビリ中に軽度の後退があった。ただ、明るい材料として、今週フル練習に戻っている姿が確認されており、アルテタ監督は26歳のハヴァーツが「かなり近い状態」にあることを明かした。アルテタ監督は回復状況について楽観的な見方を示し、待機期間がほぼ終わりつつあることを示唆した。
「数日の問題で、数週間ではないと思う」と監督は語った。「次のステップで彼がどう反応するか見てみよう。しかし彼は我々が大いに必要としている選手であり、チームに異なる次元をもたらす選手だ。だから彼がすぐに戻ってくることを本当に嬉しく思っている」
ハヴァーツの重要性は、昨シーズンのパフォーマンスが物語っている。ハムストリングの怪我で数ヶ月欠場したにもかかわらず、プレミアリーグで9ゴールを挙げてアーセナルの得点王となった。
土曜日のブライトン戦はハヴァーツにとって少し早すぎるかもしれない。実戦復帰前に準備が整っていることを証明する必要があるだろう。フィットすれば、ヴィクトル・ギェケレシュやガブリエル・ジェズスと中央のアタッカーのポジションを争うことになる。クリスタルパレス戦でほぼ1年ぶりに先発したジェズスは、長期離脱後で慎重に起用されている。アルテタ監督はクリスタル・パレス戦後、その様子に満足していることを明かした。
「ああ、彼はとてもフィットしている。徐々に出場時間を増やしてきたが、今日は彼が大丈夫な限り、全員が彼をプレーさせることに満足していた。リスクを冒して疲労モードに入る前に交代させたが、とても満足している」
ハヴァーツの復帰が間近である一方、アーセナルの守備面での問題はアルテタ監督の対応力を試し続けている。監督は、先週末のエヴァートン戦での勝利中にピエロ・ヒンカピエが怪我を負ったことを明らかにし、バックラインの問題がさらに深刻化した。怪我人が増える中、リカルド・カラフィオーリが再びウィリアム・サリバとセンターバックを組むことになる見込みだ。これで今シーズン、アーセナルが使用する8組目のセンターバックコンビとなり、継続的な混乱を示す数字となっている。ただし、希望もある。ガブリエル・マガリャンイスが新年早々に復帰する可能性があるものの、アルテタ監督は依然として忍耐が必要だと注意を促した。
「様子を見る必要がある。彼はまだ練習に参加していないので、まだリハビリ中だ。しかし、できるだけ早く(戻ってこられることを)願っている。というのも、バックラインの現在の状況は我々も理解しているからだ」
アルテタ監督はまた、カラフィオーリを大いに称賛し、イタリア人がサリバと後方で成功するパートナーシップを築けると主張した。
「彼はそれ(センターバックでのプレー)をやってきた。彼が以前やっていなかったのはサイドバックとしてのプレーだ。だから我々は彼を獲得した。彼が両方できると信じていたからだ。そういった統計は本当に重要だ、特に彼らがボールを奪うために攻撃的であり続ける場合はね。抜かれたくないからといって、後ろに下がるだけの選手は望んでいない。だからこの2人(カラフィオリとガブリエル)は素晴らしいメンタリティを持っている」
アーセナルは今週末、エミレーツ・スタジアムでブライトン戦を迎え、首位の優位性を維持することを目指す。タイトルのライバルであるマンチェスター・シティが土曜日の早い時間にノッティンガム・フォレストと対戦するため、アーセナルは勢いを維持することの重要性を認識している。アルテタ監督はブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督に対して敬意を表した。
「明らかに、私が大いに尊敬しているクラブであり、過去10年間で彼らが成し遂げたことは素晴らしい。彼らは異なる監督たちを迎えてきたが、今ファビアンが就任して非常に異なるアイデアをもたらした。多くのエネルギー、本当に本当に献身的なチーム、そして彼らはとてもまとまっているように見える。彼らは多くの質を持ち、様々な方法でプレーでき、多才な選手がいる。だから厳しい試合になるだろう」
ハヴァーツの復帰が目前に迫る中、アーセナルのスカッドは徐々に健全さを取り戻しつつあるが、守備面での懸念は残る。複数の戦線で競争が激化する中、今後数週間がタイトル獲得の可能性を左右する決定的な期間となる可能性がある。
