アーセナルに大きな朗報。アルテタがハヴァーツの復帰間近を明言「あと数日」

ハヴァーツの復帰が間近である一方、アーセナルの守備面での問題はアルテタ監督の対応力を試し続けている。監督は、先週末のエヴァートン戦での勝利中にピエロ・ヒンカピエが怪我を負ったことを明らかにし、バックラインの問題がさらに深刻化した。怪我人が増える中、リカルド・カラフィオーリが再びウィリアム・サリバとセンターバックを組むことになる見込みだ。これで今シーズン、アーセナルが使用する8組目のセンターバックコンビとなり、継続的な混乱を示す数字となっている。ただし、希望もある。ガブリエル・マガリャンイスが新年早々に復帰する可能性があるものの、アルテタ監督は依然として忍耐が必要だと注意を促した。

「様子を見る必要がある。彼はまだ練習に参加していないので、まだリハビリ中だ。しかし、できるだけ早く(戻ってこられることを)願っている。というのも、バックラインの現在の状況は我々も理解しているからだ」

アルテタ監督はまた、カラフィオーリを大いに称賛し、イタリア人がサリバと後方で成功するパートナーシップを築けると主張した。

「彼はそれ(センターバックでのプレー)をやってきた。彼が以前やっていなかったのはサイドバックとしてのプレーだ。だから我々は彼を獲得した。彼が両方できると信じていたからだ。そういった統計は本当に重要だ、特に彼らがボールを奪うために攻撃的であり続ける場合はね。抜かれたくないからといって、後ろに下がるだけの選手は望んでいない。だからこの2人(カラフィオリとガブリエル)は素晴らしいメンタリティを持っている」