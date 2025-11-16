Getty Images Sport
アーセナルに心配な負傷情報。ガブリエルがブラジル代表から離脱
アーセナルのガブリエルは、今週初めにエミレーツ・スタジアムで行われたブラジル対セネガルの親善試合の後半に筋肉の問題を抱えて交代した。勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督はアーセナルに謝罪した。
ガブリエルのケガについて尋ねられた際、アンチェロッティ監督は状態について明かした。
「悪いか？わからない。彼は内転筋に問題があった。メディカルスタッフが明日チェックする必要がある。本当に申し訳なく思っている。本当に残念だ。選手がケガをしたときは、早く良くなることを願っている」
日曜日、ブラジルサッカー連盟(CBF)は、28歳の選手が筋肉のケガのため、今週リールで行われる対チュニジア戦を欠場することを確認した。
声明では「アーセナル所属のガブリエル・マガリャンイスは今日(11月16日)日曜日に再検査を受け、画像検査の結果、右太もも部分の筋肉損傷が明らかになった。したがって、選手はリールでのチュニジア戦にチームと共に移動しない。彼の代わりに他の選手が招集されることはない」と発表した。
もしガブリエルがチームから離脱することになれば、2004年以来初のプレミアリーグタイトル獲得を目指すアーセナルにとって、彼は大きく惜しまれる存在となるだろう。このブラジル人選手はここ数シーズンで大きく成長し、センターバックのウィリアム・サリバとの強固なパートナーシップを築いている。
しかし、アーセナルは今シーズン序盤にサリバがケガで離脱していた際も、守備で非常に堅固であることを証明している。クリスティアン・モスケラなどが入り、守備で非常に安定したプレーを見せており、ベン・ホワイト、リカルド・カラフィオーリ、ピエロ・ヒンカピエもバックアップとして控えている。ただ、彼の不在は間違いなく痛手だ。
アーセナルはプレミアリーグの首位に立っており、復調したマンチェスター・シティに4ポイント差をつけている。アーセナルは11月23日、エミレーツ・スタジアムで行われるノースロンドン・ダービーでトッテナムと対戦し、リーグ戦に復帰する。ガブリエルがその試合に間に合うかどうかは、まだわからない。
