アーセナルに心配な負傷情報。ガブリエルがブラジル代表から離脱

アーセナルのガブリエルは、今週初めにエミレーツ・スタジアムで行われたブラジル対セネガルの親善試合の後半に筋肉の問題を抱えて交代した。勝利後、カルロ・アンチェロッティ監督はアーセナルに謝罪した。

ガブリエルのケガについて尋ねられた際、アンチェロッティ監督は状態について明かした。

「悪いか？わからない。彼は内転筋に問題があった。メディカルスタッフが明日チェックする必要がある。本当に申し訳なく思っている。本当に残念だ。選手がケガをしたときは、早く良くなることを願っている」