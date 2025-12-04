アーセナルが高評価のエクアドル人双子の契約を発表。2027年に加入予定

契約がまとまりつつあるという以前の報道に続き、アーセナルは木曜日に規制プロセスの完了を条件として、エドウィンとホルガーの両者を獲得する契約を発動したことを発表した。すべてが予定通りに進めば、16歳の2人は18歳になる2027年8月にエミレーツ・スタジアムに到着する予定だ。

クラブの公式ウェブサイトの声明で、アーセナルは次のように述べた。

「エドウィンとホルガーは南米で最もエキサイティングな若手タレントの2人として認識されており、クラブと代表チームのユースレベルで一貫して印象的なパフォーマンスを披露している。両選手ともエクアドルのU17代表レベルでキャップを獲得している。エドウィンは左利きで、速く、熟練したドリブラーだ。彼は右ウィンガーとして機能し、相手と対峙することを好み、スキルのカタログを持っている。ホルガーは技術的に才能があり、右利きで、攻撃的なミッドフィールダーであり、進歩的なビジョンでプレーを結びつけ、素早い足で相手を打ち負かす能力も持っている。エドウィンとホルガーの両者がアーセナルに到着するまで、インデペンディエンテ・デル・バジェと彼らの育成と福祉について密接に協力していく。アーセナルの全員が、近い将来キンテロ双子をクラブに迎えることを楽しみにしている」