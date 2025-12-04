AFP
アーセナルが高評価のエクアドル人双子の契約を発表。2027年に加入予定
契約がまとまりつつあるという以前の報道に続き、アーセナルは木曜日に規制プロセスの完了を条件として、エドウィンとホルガーの両者を獲得する契約を発動したことを発表した。すべてが予定通りに進めば、16歳の2人は18歳になる2027年8月にエミレーツ・スタジアムに到着する予定だ。
クラブの公式ウェブサイトの声明で、アーセナルは次のように述べた。
「エドウィンとホルガーは南米で最もエキサイティングな若手タレントの2人として認識されており、クラブと代表チームのユースレベルで一貫して印象的なパフォーマンスを披露している。両選手ともエクアドルのU17代表レベルでキャップを獲得している。エドウィンは左利きで、速く、熟練したドリブラーだ。彼は右ウィンガーとして機能し、相手と対峙することを好み、スキルのカタログを持っている。ホルガーは技術的に才能があり、右利きで、攻撃的なミッドフィールダーであり、進歩的なビジョンでプレーを結びつけ、素早い足で相手を打ち負かす能力も持っている。エドウィンとホルガーの両者がアーセナルに到着するまで、インデペンディエンテ・デル・バジェと彼らの育成と福祉について密接に協力していく。アーセナルの全員が、近い将来キンテロ双子をクラブに迎えることを楽しみにしている」
移籍が予想通り正式に行われれば、エドウィンとホルガーは、同じくエクアドルのエスメラルダス生まれのピエロ・ヒンカピエの足跡をたどることになる。双子と同様、23歳の彼もインデペンディエンテ・デル・バジェの有名なユースアカデミーの出身で、このアカデミーはチェルシーのモイセス・カイセドとパリ・サンジェルマンのウィリアム・パチョも輩出した。
ブンデスリーガのレヴァークーゼンから夏に加入したヒンカピエは、負傷したガブリエル・マガリャンイスの代わりにアーセナルの守備に組み込まれた後、注目を集めている。
左利きのセンターバックは、11月23日のノースロンドンダービーで勝利に貢献し、その後、先週日曜日のチェルシーでの1-1の引き分けと水曜日の好調なブレントフォードに対する2-0の勝利に出場した。
トッテナムに対する勝利ではウィリアム・サリバと並んで影響を称賛し、アーセナルのミケル・アルテタ監督は次のように述べた。
「それが最初に始めるのに最適なパートナーシップ（ヒンカピエとサリバ）だと信じていた。私たちはガビ（ガブリエル）が数週間欠場することになり、過去に持っていた安定性を置き換えたいと思っている。彼（インカピエ）はドイツでリーグを制覇した。彼の年齢ですでに、彼は多くのサッカーを経験している」
アーセナルのブレントフォードに対する最新の勝利により、2位マンチェスター・シティとの差が5ポイントとなっている。彼らは土曜日の午後に3位のアストン・ヴィラ戦に挑む。元アーセナル監督のウナイ・エメリ氏が率いるヴィラパークのクラブは、現在目覚ましい好調を享受しており、公式戦過去8試合のうち7試合に勝利している。
ブレントフォード戦の後、アーセナルは12月に3つの大会で7試合を戦う予定だ。アルテタ監督は選手たちに与えられる休息の不足に不満を表明している。
「おそらく一つのことではないが、選手たちとリーグの全員、そして私たちがやるべきことをやるために全員を助けることができる。もう1日与えてください。特にヨーロッパで多くの試合をしているチームには。全員に対して一般的に、私たちはそれができると思う。なぜなら、私たちはそこから恩恵を受けるからだ。プレミアリーグだけでなく、国際的なすべての大会においても、あらゆるレベルでこのようなスケジュールはこれまでなかった。だから、どうかそうしようとする必要がある。常識だと思うよ。ある時点で、これはやり過ぎになると思う。選手たちは機械ではない。しかし、できるときにそうしようとしなければならない」
