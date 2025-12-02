サラー、AFCONでのリヴァプール離脱日が決定

サラーのパフォーマンスは、長期にわたる不振を受けて厳しく注目されている。33歳のこの選手の得点力は大幅に低下しており、今シーズンのプレミアリーグ12試合での得点はわずか4点、アシストは2回にとどまっている。統計的には、この低下は数多くの攻撃指標に及んでいる。サラーはシュートの回数が減り、相手ペナルティエリア内での貢献度が低下し、かつては難なくこなしていたドリブルの成功率も大幅に低下している。

ウェストハム戦に先立ち、スロット監督は『スカイ・スポーツ』に「我々は10日間で4試合を戦った。優れた選手を多数擁しているから、今日は別のラインナップを選んだ。時にはアレックスがベンチ入りし、時にはフロリアンがベンチ入りする。重要なのはピッチ上の選手たちだ。私が選んだ11人である。優れた選手は11人以上いるし、モハメドを起用しない選択をしたのは今回が初めてではない」と語った。

サラーがこの決定に不満を抱いているかとの問いに、スロット監督は火曜日の記者会見で率直に答えた。

「当然の推測であり、我々のためにプレーできる選手なら当然の反応だ」と彼は語った。

「もちろん、出場できない選手は不満を抱く。彼だけがそうだったわけではないと断言できる。 彼の振る舞いは、プロフェッショナルとしての彼にふさわしいものだ。チームメイトを非常にサポートし、本当に良く対応していた。感情に流されては3日おきに良いプレーできない。モハメドは非常に規律正しい選手だ。ここ数日間のように、彼は常にトッププロであり続けるだろう」