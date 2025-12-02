Getty Images
サラー、AFCONでのリヴァプール離脱日が決定
アルネ・スロット監督はモハメド・サラーの早期離脱の提案を退け、プレミアリーグのブライトン戦に臨むため残留し、アフリカネイションズカップ前の12月15日にエジプト代表に合流することを明言した。監督は、この決定が「関係者全員による三者間協議」を通じて下されたと強調。FIFA規定で12月15日が最終リリース期限と定められている点を指摘して結論を裏付けた。
「我々の進め方は、選手・クラブ・代表国の三者間での対話によるものだ」と説明。「これは新しいことではない。しかしFIFAは12月15日が選手の最終解放日だと定めている」
サラーのパフォーマンスは、長期にわたる不振を受けて厳しく注目されている。33歳のこの選手の得点力は大幅に低下しており、今シーズンのプレミアリーグ12試合での得点はわずか4点、アシストは2回にとどまっている。統計的には、この低下は数多くの攻撃指標に及んでいる。サラーはシュートの回数が減り、相手ペナルティエリア内での貢献度が低下し、かつては難なくこなしていたドリブルの成功率も大幅に低下している。
ウェストハム戦に先立ち、スロット監督は『スカイ・スポーツ』に「我々は10日間で4試合を戦った。優れた選手を多数擁しているから、今日は別のラインナップを選んだ。時にはアレックスがベンチ入りし、時にはフロリアンがベンチ入りする。重要なのはピッチ上の選手たちだ。私が選んだ11人である。優れた選手は11人以上いるし、モハメドを起用しない選択をしたのは今回が初めてではない」と語った。
サラーがこの決定に不満を抱いているかとの問いに、スロット監督は火曜日の記者会見で率直に答えた。
「当然の推測であり、我々のためにプレーできる選手なら当然の反応だ」と彼は語った。
「もちろん、出場できない選手は不満を抱く。彼だけがそうだったわけではないと断言できる。 彼の振る舞いは、プロフェッショナルとしての彼にふさわしいものだ。チームメイトを非常にサポートし、本当に良く対応していた。感情に流されては3日おきに良いプレーできない。モハメドは非常に規律正しい選手だ。ここ数日間のように、彼は常にトッププロであり続けるだろう」
リヴァプールは現在、シーズンにおいて不安定な局面を迎えている。ウェストハム戦での2-0勝利が懸念されていた下降傾向を食い止めたものの、スロット監督率いるチームはシーズンがさらに深刻な状況に陥る前に安定感を取り戻さねばならない。サンダーランドとリーズ・ユナイテッドとの試合は、インテルとの重要なチャンピオンズリーグ決戦を前にリズムを取り戻す機会となる。しかし、これら全てを覆い隠すのが、サラーが代表戦出場のため間もなく離脱するという事態だ。 アフリカネイションズカップ出場により、サラーは最大8試合を欠場する可能性がある。休養期間は年末年始から1月中旬まで及び、大会決勝は1月18日に予定されている。
