トッテナム戦で「大敗」してもスロットの監督職は安全？プレミアリーグOBが現状を分析

ハッチソン氏は『oddsboom.co.uk』のインタビューで、トッテナム戦の敗戦は痛手だが、スロット監督にとって致命的ではないと明言した。

「それは最悪だろう。ただ、彼らが好調の流れから来ているのであれば、それを積み重ねる必要があると思う。週末にノッティンガム・フォレストがトッテナムを倒すのを見たばかりだ。トッテナムはトーマス・フランク監督の下で非常に読みづらいチームだ。ホームでの成績はひどい。週末のフォレスト戦で彼らが勝つとは思っていなかった。フォレストの方が力があるとわかっていた。なぜなら、トッテナムは時としてトランプの家のように、プレースタイルが崩れやすいからだ。一度失点すると、トッテナムは崩れてしまう」

リばプールの最近のパフォーマンスを振り返り、ハッチソン氏はこう付け加えた。

「ブライトン戦でのリヴァプールのプレーは、1時間は[ミロシュ]・ケルケズが最高のプレーをし、[ユーゴ]・エキティケが最高のプレーをし、フロリアン・ヴィルツも最高の試合をした。だから自信を持つと思う。負ければ打撃になるが、アーネ・スロット監督にプレッシャーがかかるとは思わない。勝てば好調で、3位のヴィラに近づくことができる」

さらに先を見据え、ハッチソン氏は劇的な崩壊の懸念を否定した。

「そんなことはない。良い選手が多すぎる。トッテナム戦が唯一潜在的に厄介な試合として目立っているが、それが次の試合だ。その後はリーズ、ウルブズ、フラムと対戦する。これらはすべて3点を期待すべき試合だ。現在のトップ3は確実にトップ3に入り、チャンピオンズリーグ出場権を争う残りは1枠だ。リヴァプールが本気を出さなければ、ヨーロッパリーグの順位で終わる可能性がある」