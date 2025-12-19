AFP
トッテナム戦で「大敗」してもスロットの監督職は安全？プレミアリーグOBが現状を分析
リヴァプールは、シーズン序盤の不安定なスタートを受け、スロット監督への圧力が高まる中、トッテナムとのアウェー戦に臨むことになる。前年度王者ながらトップ4圏外に位置しており、過密日程の中で勢いを取り戻そうとしている。ただ、パフォーマンスへの不安はあるが、スロット監督の職が差し迫った危機にあるという兆候はないようだ。クラブ内部では一つの結果に反応するのではなく、調子を安定させることに重点が置かれているとのこと。たとえそれがリーグ順位の観点で大きな打撃となる可能性があってもだ。
かつてウェストハムやエヴァートン、スコットランド代表でプレーしたハッチソン氏は、トッテナム戦での敗北は大きな後退になるだろうが、シーズンのこの時点で監督交代という劇的な決断を迫るものではないとの見解を示した。
ハッチソン氏は『oddsboom.co.uk』のインタビューで、トッテナム戦の敗戦は痛手だが、スロット監督にとって致命的ではないと明言した。
「それは最悪だろう。ただ、彼らが好調の流れから来ているのであれば、それを積み重ねる必要があると思う。週末にノッティンガム・フォレストがトッテナムを倒すのを見たばかりだ。トッテナムはトーマス・フランク監督の下で非常に読みづらいチームだ。ホームでの成績はひどい。週末のフォレスト戦で彼らが勝つとは思っていなかった。フォレストの方が力があるとわかっていた。なぜなら、トッテナムは時としてトランプの家のように、プレースタイルが崩れやすいからだ。一度失点すると、トッテナムは崩れてしまう」
リばプールの最近のパフォーマンスを振り返り、ハッチソン氏はこう付け加えた。
「ブライトン戦でのリヴァプールのプレーは、1時間は[ミロシュ]・ケルケズが最高のプレーをし、[ユーゴ]・エキティケが最高のプレーをし、フロリアン・ヴィルツも最高の試合をした。だから自信を持つと思う。負ければ打撃になるが、アーネ・スロット監督にプレッシャーがかかるとは思わない。勝てば好調で、3位のヴィラに近づくことができる」
さらに先を見据え、ハッチソン氏は劇的な崩壊の懸念を否定した。
「そんなことはない。良い選手が多すぎる。トッテナム戦が唯一潜在的に厄介な試合として目立っているが、それが次の試合だ。その後はリーズ、ウルブズ、フラムと対戦する。これらはすべて3点を期待すべき試合だ。現在のトップ3は確実にトップ3に入り、チャンピオンズリーグ出場権を争う残りは1枠だ。リヴァプールが本気を出さなければ、ヨーロッパリーグの順位で終わる可能性がある」
スロット監督の2年目は、リヴァプールが圧倒的な力でタイトルを獲得したデビューシーズンとは対照的となっている。その成功の後、期待値は劇的に再設定され、オランダ人監督は一貫性を保ちながらチームを進化させるという課題に直面してきた。
リヴァプールは現在、プレミアリーグで26点を獲得し、7位に位置している。クリスタル・パレス、マンチェスター・ユナイテッド、サンダーランドと勝ち点で並んでいる。しかし、リーグを力強くスタートしながら最近は脆さを見せているトップのアーセナルには勝ち点差10をつけられている。個々のパフォーマンスには質の高さが見られるものの、チームとしてのまとまりが欠けることが多い。モハメド・サラーの不確実な状況がロッカールームの緊張を高めており、チーム全体の連携にしばしば隙が見られる状況だ。
当面の焦点はトッテナム戦であり、ハッチソン氏はこれをリヴァプールの短期的な最も厳しい障害と位置づけている。その先のリーズ、ウルブズ、フラムとの試合は、勢いを取り戻し、素早くポイントを積み重ねる機会と見られている。
スロット監督はこれらの試合を利用して主導権を取り戻し、リヴァプールをチャンピオンズリーグ争いに押し戻すことが期待されている。それができなければ、たとえ地位が公式には安泰であっても、監視の目は強まるだろう。
