クラブオーナーとの会談を実施。苦しい戦いが続くスロットが将来について言及
リヴァプールの調子は今シーズン途中から崩壊しており、PSVによるチャンピオンズリーグでの屈辱的敗戦がその頂点となった。この敗戦は、クラブにとって70年以上ぶりの最悪の連敗を記録した。リヴァプールの悲惨な成績には、ホームでクリスタル・パレスにリーグカップで敗退したこと、ノッティンガム・フォレストとマンチェスター・シティにプレミアリーグで連続して0-3で敗れたこと、そしてオランダのチームによる屈辱が含まれる。ファンや専門家たちは、チームの戦う姿勢の欠如、個人的なミス、そして夏の大型補強選手がチームにうまく溶け込めていない点を疑問視している。しかし、スロット監督はアンフィールドの首脳陣と話し合い、今のところ自分の職は安全だと完全に信じているようだ。
スロット監督は木曜日、プレミアリーグの次の試合であるウェストハム戦を前に記者会見に臨み、自身の将来について厳しく問われた。このオランダ人監督は、リヴァプールのオーナーと話したことを認め、戦い続けることを誓った。
「私がここに来てからずっと同じ会話をしてきた。私たちは戦い続ける。改善しようとしているが、会話は過去1年半と同じものだ」
そして、悲惨な結果の連続を止めるために何を変えられるかと追及されると、スロット監督は次のように付け加えた。
「それを言うのはそれほど簡単ではない。自分が下した決断について試合を振り返るのは普通のことだ。負けた時は少しそれをより多く行うかもしれない。結局のところ、このクラブが何であるかについて行うことだ。どんなに困難でも戦い続けること。良いプレーをした瞬間に自分たち自身に報いることができれば素晴らしいだろう。人々は私たちが良くプレーしていない部分に焦点を当てているが、良くプレーしている部分も大いにあるんだ」
アンフィールドのレジェンドであるジェイミー・キャラガー氏は、試合中にテレビスタジオから深い会話をしているところをカメラに捉えられ、PSVの3点目の原因となったイブラヒマ・コナテを起用し続けるというスロット監督の決断について議論していた。
「正直に言って、もううんざりだ。あのコナテ、つまり、監督が彼を起用し続けるのは解任に値する。そのことで彼は解任されるべきだ」
スロット監督は、リヴァプールの不調の中で不振の主力選手を外すよう促されており、ウェストハム戦に向けてチームに変更を加えるかどうかも尋ねられた。彼は次のように答えた。
「全員が毎日私たちと一緒にトレーニングしており、その瞬間に自分自身を証明することができる。常にバランスが必要だ。以前、負けた時期があり、いくつか変更を加えたところ、人々は私が変更をしすぎたと文句を言った。もちろん検討するが、日曜日に向けて検討したことの最終的な決定を皆さんに伝えることはできない」
リヴァプールは日曜日、ロンドン・スタジアムで行われる重要なプレミアリーグの試合でウェストハムと対戦する。両チームともに不調と増える負傷者に苦しんでいる状況だ。ただ、ウェストハムは現在リーグ17位だが、直近3試合で無敗であり、リヴァプールの最近の不振を利用したいと考えている。しかし、スロット監督のチームは、イーストロンドンのチームに対して歴史的に有利で、通算153試合のうち86勝を挙げており、現在の調子にもかかわらず本命として大きく支持されている。スロット監督はこれが厳しいテストになることを認めている。
「ウェストハムは今、倒すのが難しいチームだ。私たちは間違いなく挑戦に備える必要がある」
