クラブオーナーとの会談を実施。苦しい戦いが続くスロットが将来について言及

スロット監督は木曜日、プレミアリーグの次の試合であるウェストハム戦を前に記者会見に臨み、自身の将来について厳しく問われた。このオランダ人監督は、リヴァプールのオーナーと話したことを認め、戦い続けることを誓った。

「私がここに来てからずっと同じ会話をしてきた。私たちは戦い続ける。改善しようとしているが、会話は過去1年半と同じものだ」

そして、悲惨な結果の連続を止めるために何を変えられるかと追及されると、スロット監督は次のように付け加えた。

「それを言うのはそれほど簡単ではない。自分が下した決断について試合を振り返るのは普通のことだ。負けた時は少しそれをより多く行うかもしれない。結局のところ、このクラブが何であるかについて行うことだ。どんなに困難でも戦い続けること。良いプレーをした瞬間に自分たち自身に報いることができれば素晴らしいだろう。人々は私たちが良くプレーしていない部分に焦点を当てているが、良くプレーしている部分も大いにあるんだ」