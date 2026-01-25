スロットに警告？リヴァプールがアロンソに接触を開始か

『AS』によると、リヴァプールは監督職に関する「緊急時対応計画」の策定を急いでいる。クラブは、ヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムら主力選手との確執が噂され、レアルマドリーを追われたアロンソ氏に対し、すでに「最初の電話」を入れたという。

レアル・マドリーでの任期は34試合と短かったものの、レヴァークーゼンをブンデスリーガ無敗優勝に導いた彼の手腕への評価は依然として極めて高い。2024年にクロップ氏が退任を表明した際にも有力候補に挙がっていたアロンソ氏は、当時は「レヴァークーゼンを去る時期ではない」と断ったが、現在は魅力的なオファーを待つ「積極的な休息」の状態にある。

報道によれば、リヴァプールは「近い将来、あるいは2026-27シーズン」からの指揮を彼に打診しているとされる。選手時代に愛されたアンフィールドへの道を、アロンソ自身も再び歩もうと「決意」しているようだ。