スロットが練習に復帰したイサクを擁護「彼に時間を与えてあげて！」
イサクは、スロット監督率いるチームが今週末の重要なマンチェスター・シティ遠征に備える中、3週間の離脱を経てリヴァプールの練習に復帰する予定だ。イサクは、先月のチャンピオンズリーグでフランクフルトに勝利した試合で内転筋の怪我を負い、それ以来出場していなかった。過去2週間は個別のリハビリプログラムを受けていた。
リヴァプールの医療チームは、イサクが現在、練習に復帰したことを確認したが、マンチェスター・シティ戦での出場可否は今後48時間の彼の反応次第となるようだ。
イサクの復帰は、厳しい日程が続く中でスロット監督にとってタイムリーな朗報だ。イサクの不在はリヴァプールの攻撃効率の低下と重なり、ユーゴ・エキティケ、モハメド・サラー、コーディ・ガクポに得点の重荷を担わせることを余儀なくされた。
しかし、イサクのフィットネス問題は、ニューカッスルからの夏の大型移籍以来、繰り返しのテーマとなっている。移籍の複雑な事情でプレシーズンのほとんどを欠場した後、彼はスロット監督のシステムでリズムや一貫性を見出すのに苦労してきた。そのため、リヴァプール指揮官は、混雑した冬のスケジュールを前に再発のリスクを冒したくないとして、記録的な金額で補強した選手を慎重に戻すことの重要性を強調している。
試合前の記者会見で、スロット監督はイサクのチーム練習復帰を認めたが、即座の影響を期待しないよう注意を促した。
「彼は3週間の離脱を経て、今日初めてチームと共に練習する。3週間前に彼のプレシーズンは終わったと言ったことは知っている。だから今は彼がどこにいるかを見る時だ。しかし、その言葉を撤回しなければならない。なぜなら、リハビリを3週間しただけでは、3週間前のレベルには戻らないからだ」
舞台裏での仕事を称賛しつつ、スロット監督は続けた。
「我々のリハビリチームは素晴らしい仕事をしているが、リハビリを試合やチームとのトレーニングセッションと比較することはできない。どれだけ再現しようとしても、それは単純に不可能だ。だから、もう一度言うが、彼に時間を与えてください」
イサクの復帰は、今夏にニューカッスルから移籍して以来の苦戦に対する監視が強まる中で起こっている。この移籍は英国サッカー史上最も高額な選手となった。
この移籍劇はプレシーズンを通じて見出しを独占し、FWが移籍を強行しようとしたという報道があり、元クラブとの緊張関係につながった。その結果、イサクはスロット監督の下での最初の数週間、試合のフィットネスと鋭さを欠いた状態で、予定より遅れてリヴァプールでのキャリアを始めた。
この出遅れは怪我によってさらに悪化した。ストライカーは持続的な筋肉の問題で複数の試合を欠場し、サラー、ガクポ、エキティケなどの主要なチームメイトとのケミストリーを築くことができなかった。彼の現在の成績である8試合で1ゴール、1アシストは、ニューカッスルでの多産な時期（リーグ86試合で54ゴール）とは対照的だ。
リヴァプールの次のマンチェスター・シティ戦は、スロット監督の怪我管理アプローチの最初の大きなテストとなるだろう。イサクは遠征メンバーに含まれる見込みだが、エキティケが先発し、彼はベンチから始まる可能性が高い。スロット監督と医療スタッフは、練習へのイサクの反応を評価した後、ギリギリの決定を下すが、リスクよりも慎重さに重点が置かれているようだ。
