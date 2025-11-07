スロットが練習に復帰したイサクを擁護「彼に時間を与えてあげて！」

イサクは、スロット監督率いるチームが今週末の重要なマンチェスター・シティ遠征に備える中、3週間の離脱を経てリヴァプールの練習に復帰する予定だ。イサクは、先月のチャンピオンズリーグでフランクフルトに勝利した試合で内転筋の怪我を負い、それ以来出場していなかった。過去2週間は個別のリハビリプログラムを受けていた。

リヴァプールの医療チームは、イサクが現在、練習に復帰したことを確認したが、マンチェスター・シティ戦での出場可否は今後48時間の彼の反応次第となるようだ。

イサクの復帰は、厳しい日程が続く中でスロット監督にとってタイムリーな朗報だ。イサクの不在はリヴァプールの攻撃効率の低下と重なり、ユーゴ・エキティケ、モハメド・サラー、コーディ・ガクポに得点の重荷を担わせることを余儀なくされた。

しかし、イサクのフィットネス問題は、ニューカッスルからの夏の大型移籍以来、繰り返しのテーマとなっている。移籍の複雑な事情でプレシーズンのほとんどを欠場した後、彼はスロット監督のシステムでリズムや一貫性を見出すのに苦労してきた。そのため、リヴァプール指揮官は、混雑した冬のスケジュールを前に再発のリスクを冒したくないとして、記録的な金額で補強した選手を慎重に戻すことの重要性を強調している。