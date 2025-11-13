Getty Images Sport
ギュレルは未来だ！クロースが彼の「繊細なタッチ」の効果的な使用を称賛
5月末にシャビ・アロンソ監督がレアル・マドリーの新監督に就任して以来、ギュレルにとって状況は明るく見えている。カルロ・アンチェロッティ前監督の下で2024-25シーズンの大半をスターティングラインナップから外れて過ごした後、ギュレルはアロンソ監督の最初の任務であるクラブワールドカップでミッドフィールドの鍵を渡された。左利きのミッドフィールダーは、右ウイングではなくセントラルミッドフィールドのより深い位置でプレーする新しい役割で、大会で非常に印象的な姿を見せた。
2025-26シーズンの開始以来、ギュレルのスターは向上し続けている。彼はミッドフィールドでますます重要な役割を獲得しており、ジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガなどのより確立された選手たちがいるにもかかわらず、アロンソ監督の布陣で確実な存在となっている。彼は9月にラ・リーガの23歳以下月間最優秀選手賞を受賞し、今シーズン、プレーした16試合すべてに出場しており、そのうち14試合は先発出場した。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーは中盤に経験豊富な選手が不足しており、クロース氏は2024年に引退し、ルカ・モドリッチは今年初めにフリーエージェントとしてミランに加入した。しかし、35歳のクロース氏は、元チームメイトのギュレルが今シーズンより多くの出場時間を得ているのを見て喜んでいるようだ。『Sport1』で語った。
「彼が今年、初めて大幅に多くの出場時間を得ているのを見て嬉しい。なぜなら、彼はサッカーの能力に基づいてそれに値するし、将来私たちが頼りにできる選手だからだ」
しかし、クロース氏はギュレルを自分と比較することは正しくないと考えており、後者はもう少し前方のポジションでより効果的であると主張している。
「しかし、私は比較を信じていない。アルダは私とは異なるタイプの選手でもある。彼のベストポジションは私のものよりもはるかに攻撃的なので、私の後を継ぐことについてはまったく関係ない。ただ、彼は良い選手なので、普通に喜んでいる。私は彼と一緒にプレーした。彼は本当に繊細なタッチを持っており、今シーズンすでにレアルで非常に効果的に使っている。だから、彼が一貫した出場時間を得続けることを願っている。なぜなら、それが向上する唯一の方法だからだ。そうすれば、彼が今後、何年もレアルで足跡を残せると確信している」
先月のチャンピオンズリーグ・ユヴェントス戦の勝利後に記者団に語ったアロンソ監督は、ギュレルを称賛する言葉を述べ、明らかな改善の余地があるにもかかわらず、20歳の彼を育成することに完全に決意していることを示した。
「アルダはすべてを改善する過程にある。彼は20歳で、すでにマドリードで何試合かプレーしている。彼の年齢と質を考えると、私たちは彼をサポートしなければならない。彼は意思決定とプレッシングを改善する必要があるが、多くの良い資質を持っている。彼は試合に大きな意味を与える。彼が関与すると、私たちはより良いチームダイナミクスを持つ。どこで？それは彼の周りに何があるか、あるいは試合が何を要求するかによる。私は彼の進歩に非常に満足しているが、もっと望んでいる。彼は本当にサッカーをするのを楽しんでいる。彼はパスを見つけたい、フリーキックを蹴りたい。ヴィルツはレヴァークーゼンでそうだった。彼は若いが、素晴らしい選手だ。彼は過程にあるが、高いレベルでだ」
- AFP
ギュレルはフィールドでより深いポジションに移動して以来、計り知れない可能性を示してきた。キリアン・エンバペとのフィールド上でのパートナーシップは、メスト・エジルとクリスティアーノ・ロナウドがクラブでの時代に共有していたケミストリーと類似点が指摘されている。「クリスティアーノ・ロナウドとメスト・エジル、そしてキリアン・エンバペとアルダ・ギュレルの比較が好きだ」と彼は最近語った。
「彼らは偉大なことを成し遂げたが、重要な成功は常にチームによって達成され、2人の選手だけでは決して達成されない」
エンバペは今シーズン息をのむようなフォームを見せており、公式戦で18ゴールを記録している。彼は流れの中から12点を決めているが、そのうち6つはギュレルのアシストである。彼らが美しく連携した日々は見ていて楽しいチームだった。このデュオがシーズン終了時にメジャーなタイトルを獲得するチャンスに極めて重要になることは間違いないと言えるだろう。
広告