ギュレルは未来だ！クロースが彼の「繊細なタッチ」の効果的な使用を称賛

レアル・マドリーは中盤に経験豊富な選手が不足しており、クロース氏は2024年に引退し、ルカ・モドリッチは今年初めにフリーエージェントとしてミランに加入した。しかし、35歳のクロース氏は、元チームメイトのギュレルが今シーズンより多くの出場時間を得ているのを見て喜んでいるようだ。『Sport1』で語った。

「彼が今年、初めて大幅に多くの出場時間を得ているのを見て嬉しい。なぜなら、彼はサッカーの能力に基づいてそれに値するし、将来私たちが頼りにできる選手だからだ」

しかし、クロース氏はギュレルを自分と比較することは正しくないと考えており、後者はもう少し前方のポジションでより効果的であると主張している。

「しかし、私は比較を信じていない。アルダは私とは異なるタイプの選手でもある。彼のベストポジションは私のものよりもはるかに攻撃的なので、私の後を継ぐことについてはまったく関係ない。ただ、彼は良い選手なので、普通に喜んでいる。私は彼と一緒にプレーした。彼は本当に繊細なタッチを持っており、今シーズンすでにレアルで非常に効果的に使っている。だから、彼が一貫した出場時間を得続けることを願っている。なぜなら、それが向上する唯一の方法だからだ。そうすれば、彼が今後、何年もレアルで足跡を残せると確信している」