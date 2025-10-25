このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tanaka(C)Getty Images
GOAL

【全ゴール動画】田中碧の全成績・得点＆アシスト場面まとめ・ハイライト｜リーズ・2025-26シーズン

プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧の2025-26シーズン全成績・試合日程・ゴール動画。

※文中の○＝勝利、●＝敗戦

※各成績は2025年11月27日現在

※日程は変更の可能性あり

  • ■2025-26シーズン通算公式戦成績

    9試合出場：0ゴール0アシスト

  • 【プレミアリーグ成績】

  • 第1節：2025/8/18（H）エヴァートン 〇 1-0 | 先発（OUT 90分）

  • 第2節：2025/8/24（A）アーセナル ● 0-5 | 先発（OUT 58分）

  • 第3節：2025/8/31（H）ニューカッスル △ 0-0 | 負傷欠場

  • 第4節：2025/9/13（A）フラム ● 0-1 | ベンチスタート（出場なし）

  • 第5節：2025/9/20（A）ウォルヴァーハンプトン 〇 3-1 | ベンチスタート（IN 83分）

  • 第6節：2025/9/27（H）ボーンマス △ 2-2 | 途中出場（IN 87分）

  • 第7節：2025/10/4（H）トッテナム ● 1-2 | 途中出場（IN 67分）

  • 第8節：2025/10/18（A）バーンリー ● 0-2 | 途中出場（IN 81分）

  • 第9節：2025/10/24（H）ウェストハム 〇 2-1 | 先発（OUT 72分）

  • 第10節：2025/11/2（A）ブライトン ● 0-3 | 先発（OUT 61分）

  • 第11節：2025/11/9（A）ノッティンガム・フォレスト ● 1-3 | ベンチスタート（出場なし）

  • 第12節：2025/11/22（H）アストン・ヴィラ ● 1-2 | ベンチスタート（IN 23分）

  • 第13節：2025/11/30（A）マンチェスター・シティ

  • 第14節：2025/12/4（H）チェルシー

  • 第15節：2025/12/7（H）リヴァプール

  • 第16節：2025/12/14（A）ブレントフォード

  • 第17節：2025/12/21（H）クリスタル・パレス

  • 第18節：2025/12/28（A）サンダーランド

  • 第19節：2025/12/31（A）リヴァプール

  • 第20節：2026/1/4（H）マンチェスター・ユナイテッド

  • 第21節：2026/1/8（A）ニューカッスル

  • 第22節：2026/1/18（H）フラム

  • 第23節：2026/1/25（A）エヴァートン

  • 第24節：2026/2/1（H）アーセナル

  • 第25節：2026/2/8（H）ノッティンガム・フォレスト

  • 第26節：2026/2/12（A）チェルシー

  • 第27節：2026/2/22（A）アストン・ヴィラ

  • 第28節：2026/3/1（H）マンチェスター・シティ

  • 第29節：2026/3/5（H）サンダーランド

  • 第30節：2026/3/15（A）クリスタル・パレス

  • 第31節：2026/3/22（H）ブレントフォード

  • 第32節：2026/4/11（A）マンチェスター・ユナイテッド

  • 第33節：2026/4/18（H）ウォルヴァーハンプトン

  • 第34節：2026/4/25（A）ボーンマス

  • 第35節：2026/5/2（H）バーンリー

  • 第36節：2026/5/9（A）トッテナム

  • 第37節：2026/5/17（H）ブライトン

  • 第38節：2026/5/25（A）ウェストハム

  • 【カラバオカップ成績】

  • 2回戦：2025/8/27（A）シェフィールド・ウェンズデイ

  • 【FAカップ成績】

