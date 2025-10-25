(C)Getty ImagesGOAL2025年10月25日 15:08【全ゴール動画】田中碧の全成績・得点＆アシスト場面まとめ・ハイライト｜リーズ・2025-26シーズンプレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧の2025-26シーズン全成績・試合日程・ゴール動画。プレミアリーグを全試合独占配信U-NEXTプレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！U-NEXTサッカーパック無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ※文中の○＝勝利、●＝敗戦※各成績は2025年11月27日現在※日程は変更の可能性あり■2025-26シーズン通算公式戦成績9試合出場：0ゴール0アシスト広告【プレミアリーグ成績】第1節：2025/8/18（H）エヴァートン 〇 1-0 | 先発（OUT 90分）第2節：2025/8/24（A）アーセナル ● 0-5 | 先発（OUT 58分）第3節：2025/8/31（H）ニューカッスル △ 0-0 | 負傷欠場第4節：2025/9/13（A）フラム ● 0-1 | ベンチスタート（出場なし）第5節：2025/9/20（A）ウォルヴァーハンプトン 〇 3-1 | ベンチスタート（IN 83分）第6節：2025/9/27（H）ボーンマス △ 2-2 | 途中出場（IN 87分）第7節：2025/10/4（H）トッテナム ● 1-2 | 途中出場（IN 67分）第8節：2025/10/18（A）バーンリー ● 0-2 | 途中出場（IN 81分）第9節：2025/10/24（H）ウェストハム 〇 2-1 | 先発（OUT 72分）第10節：2025/11/2（A）ブライトン ● 0-3 | 先発（OUT 61分）第11節：2025/11/9（A）ノッティンガム・フォレスト ● 1-3 | ベンチスタート（出場なし）第12節：2025/11/22（H）アストン・ヴィラ ● 1-2 | ベンチスタート（IN 23分）第13節：2025/11/30（A）マンチェスター・シティ第14節：2025/12/4（H）チェルシー第15節：2025/12/7（H）リヴァプール第16節：2025/12/14（A）ブレントフォード第17節：2025/12/21（H）クリスタル・パレス第18節：2025/12/28（A）サンダーランド第19節：2025/12/31（A）リヴァプール第20節：2026/1/4（H）マンチェスター・ユナイテッド第21節：2026/1/8（A）ニューカッスル第22節：2026/1/18（H）フラム第23節：2026/1/25（A）エヴァートン第24節：2026/2/1（H）アーセナル第25節：2026/2/8（H）ノッティンガム・フォレスト第26節：2026/2/12（A）チェルシー第27節：2026/2/22（A）アストン・ヴィラ第28節：2026/3/1（H）マンチェスター・シティ第29節：2026/3/5（H）サンダーランド第30節：2026/3/15（A）クリスタル・パレス第31節：2026/3/22（H）ブレントフォード第32節：2026/4/11（A）マンチェスター・ユナイテッド第33節：2026/4/18（H）ウォルヴァーハンプトン第34節：2026/4/25（A）ボーンマス第35節：2026/5/2（H）バーンリー第36節：2026/5/9（A）トッテナム第37節：2026/5/17（H）ブライトン第38節：2026/5/25（A）ウェストハム【カラバオカップ成績】2回戦：2025/8/27（A）シェフィールド・ウェンズデイ【FAカップ成績】